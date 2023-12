Trends, Analysen, Klartext für Weihnachtsmann & Co.

Wir sind überzeugt: Digitalisierung macht die Welt besser. Auch für den Weihnachtsmann! Daher haben wir so kurz vor Weihnachten auf Instagram eine Umfrage der ganz anderen Art durchgeführt.

Auf welchem Social-Media-Kanal würde sich der Weihnachtsmann am wohlsten fühlen? Und welche App würde sein Business so richtig effizient machen? Wir haben nachgefragt.

Aber da wir nicht nur den Weihnachtsmann glücklich machen wollen, haben wir auch euch – unsere Community – nach euren Vorlieben und Wünschen für die besinnliche Jahreszeit gefragt.



Socken, Buch oder Tee – Was darf es dieses Jahr sein?

Jedes Jahr an Weihnachten nimmt man sich vor: Nächstes Mal mache ich mir eher Gedanken über die Geschenke für meine Liebsten.

Und dennoch stürzen wir uns Jahr für Jahr kurz vor knapp ins Getümmel der Innenstädte oder suchen online verzweifelt nach einem Onlineshop, der noch rechtzeitig liefert. Dabei ist es dieses Jahr doch so viel einfacher. Schnell ChatGPT gefragt, was wohl das beste Geschenk für Oma, Papa oder die Kollegin ist und schon ist das Problem gelöst. So ganz vertraut ihr der Kreativität der KI aber wohl noch nicht:

Nah bei der Zielgruppe: Der Weihnachtsmann hat´s raus

Und auch der Weihnachtsmann hat sich ein paar digitale Helferlein verdient. Woher soll er schließlich wissen, ob ihr artig wart, wenn er euch nicht auf Insta folgt. Vielleicht überzeugt er uns aber auch mit dem nächsten viralen TikTok Trend, wie cool es ist, an den Weihnachtsmann zu glauben.

Ihr seid nämlich überzeugt: Würde der Weihnachtsmann Social Media nutzen, wäre er da, wo seine größten Fans sind. Auf Instagram und TikTok!

Und wie wir´s alle kennen. Hat man erstmal das Smartphone am Start, folgt eine App der anderen. Sind ja alle wichtig fürs Daily Life aber eben auch fürs Daily Business. Wieso also nicht eine App kreieren, die auch den Arbeitsalltag vom Mann im roten Anzug etwas einfacher macht. Hat er sich verdient, wie wir finden.

Ihr habt coole Apps vorgeschlagen und das ist die Top 3 eurer Antworten:



Tischlein deck dich…

Während der Weihnachtsmann also fleißig ist, haben wir Zeit zum Genießen. Und was darf zu Weihnachten nicht fehlen? Genau: gute Getränke und leckeres Essen! Deshalb wollten wir von euch wissen, welches Weihnachtsgetränk ihr so sehr liebt, dass ihr es glatt sein würdet, wenn ihr könntet:



Für euch gehört Glühwein also einfach zum Dezember. Könntet ihr Weihnachtsbraten, Plätzchen oder Kartoffelsalat aber das ganze Jahr essen?



Herzenswünsche für Herzensmenschen

Ob die Geschenke nun mit oder ohne ChatGPT gefunden wurden. Ob ihr Punsch, Plätzchen oder Kartoffelsalat bevorzugt. Wir hoffen, dass ihr wundervolle Feiertage verbringen könnt und dass möglichst viele eurer Wünsche in Erfüllung gehen. Denn auch nach denen haben wir euch gefragt. Darunter am häufigsten: Gesundheit und Frieden.

Uns bleibt nur noch Danke zu sagen. Dafür, dass ihr unsere Trends, Analysen und Klartext mit Neugier verfolgt, unsere Erfolge gefeiert und eure Gedanken mit uns geteilt habt.