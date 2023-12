Die klassischen Superhelden tragen selten nur Jeans und Sneaker – es sei denn zur Tarnung ihrer Spezialfähigkeiten. Nein, im Superhelden-Einsatz tragen sie selbstverständlich extra schicke Superanzüge. Anzüge, mit denen sie fliegen können. Anzüge, in denen sie besonders geschützt sind. Anzüge, die ihre Aufgaben einfacher machen.

Und das zeigt mal wieder: es kommt auf die inneren Werte an! Auch bei Kleidung. Fliegen oder unsichtbar machen ist zwar noch nicht drin, aber Smart Fashion lässt bereits jetzt ein bisschen Science-Fiction wahr werden. Durch integrierte Technologien sind beheizte Skiklamotten oder gechipte Schuhsohlen nicht mehr nur Filmrequisite.

Es gibt kein schlechtes Wetter – nur die falsche Kleidung

Genau diesen Bilderbuchspruch hatte wohl auch das Unternehmen Schöffel im Kopf, als sie ihre Skijacken und -hosen mit der INTELLITEX®-HEAT-Technologie ausstatteten. Durch eine integrierte Heizmembran, die ihre Energie aus einer Powerbank zieht, können euer Schulter- beziehungsweise Oberschenkelbereich beheizt werden, sodass euch auf der Piste nicht mehr kalt wird.

Die Steuerung erfolgt über Kontrollknöpfe an der Außenseite. Dort könnt ihr die jeweilige Heizstufe auswählen. Sensoren in der Kleidung überprüfen dann ständig den Unterschied zwischen der eingestellten Wärme und eurer tatsächlichen Körpertemperatur. Wird es zu kalt, gibt es einen Hitzeschub in den Membranen, sodass ihr den Unterschied im Handumdrehen spürt.

Und falls ihr unterwegs mal in eine der Hütten einkehrt und vergesst eure Jacke auszumachen, ist das auch kein Problem. Nach drei Minuten ohne Bewegung geht das Heizsystem automatisch in den Standby-Modus und aktiviert sich wieder selbst, sobald ihr eure Fahrt fortsetzt.



Kleidung als Notfallassistenten

Doch nicht nur für sportlich aktive Menschen kann Smart Fashion Vorteile bringen. Auch Menschen mit Erkrankungen, wie Demenz oder Alzheimer, kann dank verschiedener Technologien ein Stückchen Unabhängigkeit und Freiheit zurückgegeben werden.

Wie? Zum Beispiel durch die SmarteSole von Protegear mit integrierter GPS-Ortung. Diese Sohle ist mit einem GPS-Chip ausgestattet und wird wie jede herkömmliche Einlegesohle getragen. Im Voraus können verschiedene Ereignisse definiert werden, durch die Familienangehörige oder Pflegende durch ein Signal benachrichtigt werden. So können beispielsweise bestimmte Distanzen oder Geschwindigkeiten festgelegt werden, bei deren Überschreitung ein Alarm aktiviert wird. So könnt ihr sicher sein, dass eure Liebsten sich nicht verlaufen und dadurch in gefährliche Situationen geraten. Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme ist ein Servicetarif mit einem monatlichen Abo notwendig, der den Austausch der Daten garantiert.

Fragt gerne mal bei eurem Hausarzt nach – unter Umständen werden die Kosten für diese Sohle nämlich sogar von der Krankenversicherung übernommen.

Old but Gold and New

Die 501® Jeans von Levi’s hat Geschichte geschrieben und hat sich tief ins Gedächtnis gebrannt. Mittlerweile gibt’s bei Levi’s neben Jeansstoff zwar auch andere Textilien aber durch die Zusammenarbeit mit Google haut das Unternehmen wieder was ganz Neues auf den Markt: die Levi’s Trucker Jacket mit Jacquard by Google.

Ja gut, auf den ersten Blick ist es eine Jeans-Jacke. Aber achtet ihr auf die inneren Werte, wird’s spannend. Denn die Jacke verfügt über einen integrierten Sensor an der Manschette mit dem ihr euer Smartphone steuern könnt. Einfach das Handy via Bluetooth mit der Jacke verbinden und schon ist alles eingerichtet. Einen Anruf entgegennehmen, Musik abspielen oder das Navi bedienen – durch wenige Gesten ist das alles kein Problem.

