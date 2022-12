Meme me. Wir stimmen uns und euch mit den witzigsten Lachern aus dem Netz auf Weihnachten ein.

Wesołych Świąt, क्रिसमस की बधाई, メリークリスマス, Feliz navidad, Merry Christmas!

Fünf Sprachen. Zwei Worte. Ein Wunsch: Frohe Weihnachten.

Und damit es abseits allen Trubels und Gewusels, aller Rennerei und Besorgerei auch auf dem Weg dahin so richtig froh wird, haben wir euch die lustigsten Weihnachtsmemes aus dem Netz zusammengestellt.

On top gibt es nützes wie unnützes Wissen rund um das Fest der Liebe.



Meme: Welcome to my crib

Na, wer hat sich denn da in die heilige Weihnachtsszene gemogelt?



Schon gewusst? Die größte Weihnachtskrippe der Welt hat mehr als 8.000 Figuren. 3.000 Stunden ehrenamtliche Liebe zum Detail stecken in dem 70 Meter breiten Meisterwerk aus Plößberg in der Oberpfalz.

Meme & Purpose

Innovativ und nachhaltig. Diese Lady macht aus der Not eine Tugend. Ob hier Weihnachtspapiermangel bekämpfen oder der Umwelt was Gutes tun im Vordergund stehen, können wir nicht sagen.

Wichtig ist: Diese Idee ist nachhaltiger als neues Papier zu kaufen.

Jeder Schritt zählt. Produzieren wir doch jährlich an die 8.000 Tonnen!!! Geschenkpapiermüll. Das muss nicht sein. Und geht besser.

Dachte sich auch das Münchner Start-up PlanetPaket.

Das Cleantech Start-up produziert nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Das fängt bei Bio-Papier an und hört bei Ökostrom für die Druckpresse noch lang nicht auf.

PlanetPaket verzichtet komplett auf den Einsatz schädlicher Substanzen, sodass alle Produkte zu 100% in den biologischen Kreislauf rückführbar sind.

Zum Vergleich: Recyclingprodukte können nur bis zu 70% wiederverwendet werden.

Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, Geschenke ohne olles Geschenkpapier zu verschenken. Zum Beispiel ganz ohne Verpackung.

Und wem das wegen des dann fehlenden Überraschungsfaktors nix ist, der kann ja alte Zeitungen, Stoff oder Jutebeutel nutzen. Kreativ sein und Gutes tun.

Meme me up: Flacher geht’s immer

Kreativ waren die Creator dieses Memes ohne Zweifel auch.



Und was hat Suppe bitte mit Weihnachten zu tun? Ne ganze Menge, wie der Blick in andere Länder und Sitten zeigt.

In Polen gehört zum Beispiel Barschtsch, eine klare Rote-Bete-Suppe zum Zwölf Speiseplan an Weihnachten.

In Spanien eröffnet eine Mandel- oder Nusssuppe das Festtagsmenu. Und auch in Mexiko oder auf den Phillipinen ist die Suppe ein Must-have.

Meme Theme zu gut

Machen wir uns mal gar nichts vor: Must-have(s) an Weihnachten sind eben auch Geschenke. Blöd nur, wenn man auf der Liste jemanden vergessen hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Miami Comedy Shows (@miamicomedy)

Meme me up and gimme a drink

Endlich wieder im Kreis der Lieben sein. Schön.

Nicht selten sorgen die Familienzusammenkünfte an Weihnachten jedoch auch für eine Stimmung, die alles andere als besinnlich ist.

Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass es euch nicht (so schnell) so geht. Und wenn, dass ihr –mit welchen Seelentröstern auch immer – raus aus dem Drama und wieder rein in die wirklich frohen Festtage kommt.

Wir bedanken uns bei der ganzen dotSource Familie für ein wahnsinns Jahr, bei euren Familien, die auch enorm dazu beitragen, dass wir hier das tun können, was wir tun.

Wir sagen Danke an unsere Kunden und Partner. Für euer Vertrauen, für den wertvollen Austausch und die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Großes Dankeschön geht auch raus an alle Speaker unserer Webinare, Podcasts, der Handelskraft Konferenz, der B2B Digital Masters Convention sowie der Digital Business School.

Und weil wir enorm stolz darauf, dankbar dafür, happy darüber sind, tun wir das nun auch in all den Sprachen, die in der dotSource Familie vertreten sind:

Спасибі

Gracias

شكرًا

Благодарность

obrigado

谢谢

Teşekkürler

Благодаря

Merci

Dziękuję

Mulțumiri

ευχαριστώ

Grazie

با تشکر

Hvala

ありがとう

Kösz

شكرا

Thanks

धन्यवाद

Danke