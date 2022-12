Geschäftskunden legen bei ihrer Beschaffung Wert auf Effizienz und bewährte Produkte. Verlässlichkeit ist also im B2B ein hohes Gut. Darum war es für die norelem Normelemente GmbH & Co. KG so wichtig, die Produktvielfalt ihres beliebten Katalogs THE BIG GREEN BOOK auch online erlebbar zu machen – mit einem modernen und nutzerfreundlichen Onlineshop.

Der führende Hersteller von Normteilen für den Maschinen- und Anlagenbau setzte dabei auf ein Projektaudit durch dotSource und entschied sich anschließend dafür, der Digitalagentur auch die weitere Umsetzung des ambitionierten SAP-Commerce-Projekts und die Verbesserung des Designs anzuvertrauen.

B2B Shop für Normteile: Audit zum laufenden E-Commerce-Vorhaben

Schon seit mehreren Jahren ist norelem im B2B-E-Commerce aktiv und betreibt eigene Onlineshops für seine nationalen und internationalen Geschäftskunden. Das Sortiment bietet Konstruktions- und Technik-Teams sowie Einkaufsabteilungen mehr als 70.000 Produkte für den modernen Maschinen- und Anlagenbau.

Um den steigenden Anforderungen im B2B-Handel weiterhin gerecht zu werden, hatte sich das Traditionsunternehmen zum Ziel gesetzt, die gesamte E-Commerce-Präsenz von Grund auf zu modernisieren. Als erfahrene E-Commerce-Agentur sollte dotSource das bereits angelaufene Vorhaben zur Einführung eines Shopsystems von SAP-Commerce mit einem erfahrenen Blick von außen prüfen.

Die Expertinnen und Experten von dotSource führten dafür Gespräche mit allen relevanten Stakeholdern und evaluierten die Nutzerfreundlichkeit und Performance sowie den Code der bisherigen Shop-Entwicklung. Außerdem führte die Digitalagentur ein organisatorisches Review durch und beleuchtete Aspekte wie Timeline, Projektmanagement und Zusammensetzung der am Shop-Projekt arbeitenden Teams.

B2B Shop für Normteile mit SAP Commerce realisiert

Die abschließenden Handlungsempfehlungen für die Optimierung des Shop-Projektes hinterließen einen so positiven Eindruck bei den Verantwortlichen des Normteilespezialisten, dass diese sich für einen Wechsel des Implementierungspartners zu dotSource entschieden. Es folgte eine komplexe Transition-Phase, in der das dotSource-Team sich unter anderem mit dem Quellcode und den vorhandenen Dokumentationen zur bisherigen Shop-Entwicklung vertraut machte.

Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Ländershops bereits live; der SAP-Commerce-Shop für den wichtigen Hauptabsatzmarkt Deutschland war jedoch aufgrund der schwachen technischen Performance noch nicht ausgerollt worden. Die von norelem avisierte Timeline war ambitioniert: Innerhalb weniger Monate sollte ein performanter und nutzerfreundlicher Onlineshop für den deutschen Markt live gehen.

B2B Shop für Normteile mit verbesserter User Experience

Um dies zu erreichen, baute dotSource die bestehende SAP-Plattform umfassend um und verbesserte so signifikant die Performance, insbesondere beim kritischen Faktor Ladezeit. Parallel dazu wurde die Sortiment-Struktur vor dem Shop-Livegang umgestellt und an die des Printkatalogs angeglichen. Das Anliegen von norelem war es, mit derselben Übersichtlichkeit zu überzeugen, die seine Zielgruppe seit Jahrzehnten an dem Katalog THE BIG GREEN BOOK schätzen gelernt hat.

Verbunden damit war auch die vollständige Neukonzeption der Header-Navigation im Shop: Das UXD-Team von dotSource entwarf eine übersichtliche Kategorisierung, die das komplexe Sortiment für Desktop- und Mobil-Ansicht gleichermaßen nutzerfreundlich darstellt. Zusätzlich sind auf den Produktseiten nun dank einer tabellarischen Darstellung die zahlreichen Produktvarianten deutlich übersichtlicher und nutzerfreundlicher gestaltet.

Erfolge des optimierten Shops zeigen sich bereits unter anderem in gestiegenem Umsatz seit dem Livegang der neuen SAP-Commerce-Plattform. Auf Basis dieses Erfolgs sollen weitere Rollouts in mehreren Ländern für norelem folgen.

B2B Shop für Normteile-Hersteller: Success Story jetzt kostenfrei herunterladen!

Mehr zu diesem E-Commerce-Projekt erfahrt ihr der aktuellen Success Story »Projektaudit für Normteile-Hersteller: Optimierter SAP-Commerce-Shop mit frischem User-Experience-Design«. Darin lest ihr unter anderem, wie ihr

eure B2B-Zielgruppe noch besser erreicht

von einem frischen Blick von außen auf euer E-Commerce-Projekt profitiert

mit SAP Commerce eine skalierbare B2B-Plattform für den internationalen Onlinehandel aufbaut

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet die brandneue Success Story kostenlos in euer Postfach!