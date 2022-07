B2B Shopmigration: HDM baut mit Salesforce Internationalisierung weiter aus [Success Story]

Als Technologieführer für Drucktechnik betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM) 36 internationale Onlineshops in 22 verschiedenen Sprachen. Wer in so einer innovativen Branche einen globalen Markt bedient, muss das bestmögliche Set-up an Software zur Verfügung haben.

Das zuvor genutzte Magento-Shopsystem war eher für das B2C-Geschäft ausgerichtet. HDM entschied sich daher für eine schrittweise und gut geplante Migration auf die Commerce-Lösung von Salesforce. Dabei wurden natürlich hohe Ansprüche an die Internationalisierbarkeit der Shop-Software gestellt.

B2B Shop mit Salesforce Commerce Cloud für internationalen Onlinehandel

Zukünftig bildet die Salesforce B2B Commerce Cloud eine gemeinsame Basis für den Onlinehandel der zahlreichen einzelnen HDM-Ländergesellschaften. Die jeweiligen E-Commerce-Verantwortlichen können dabei flexibel und schnell ihre lokalen Promotions in die Storefront einstellen und auch andere individuelle Shop-Elemente verwalten.

Salesforce Commerce und dotSource UX-Design

Zusammen mit der Shop-Migration wurde die HDM-Plattform auch designseitig direkt für eine bessere User Experience aufgefrischt. Wichtig war dem Unternehmen vor allem eine optische Verknüpfung seiner Corporate Website mit dem neuen E-Shop. Dafür erarbeitete das UXD-Team von dotSource eine stimmige Informationsarchitektur, die für eine nahtlose Customer Journey sorgt.

So können die Besucherinnen und Besucher der HDM-Seite jetzt beispielsweise problemlos im Header via Button zwischen Corporate Website und Shop umschalten.

Passend zur Corporate Identity von HDM gestaltete das Designteam von dotSource alle wichtigen Design-Elemente für das neue Shop-Frontend, von der Navigation über Produktdetailseiten bis zur Checkout-Ansicht. Ein Design-Styleguide sichert außerdem zukünftig die konsistente Nutzung von Farben, Schriften und Icons.

Salesforce B2B Commerce Cloud: Starke Features für modernen Onlinehandel

Der neue HDM-Shop profitiert aber nicht nur von neuem Design, sondern auch von den starken Salesforce-Features zur Produktpräsentation. Die komplexen Produktfamilien lassen sich über das moderne Shopsystem noch attraktiver darstellen. Kundenspezifische Bestelllisten sorgen für noch bessere Übersicht.

Zusätzlich baute dotSouce eine leistungsstarke Suchfunktion ein – bei rund 50.000 verschiedenen Produkten das A und O für eine positive Customer Experience!

B2B Commerce mit Salesforce: Success Story jetzt kostenfrei herunterladen!

Mehr dazu erfahrt ihr der aktuellen Success Story »Digital Business in der Druckbranche: Internationale B2B-Plattform mit der Salesforce Commerce Cloud«.

Darin lest ihr außerdem, wie ihr

• mit Salesforce komplexe Produktpaletten und Pricing-Modelle abbildet

• die Customer Journey eurer B2B-Zielgruppe verbessert

• eine skalierbare Digitalplattform im E-Commerce aufbaut

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet die brandneue Success Story kostenlos in eurer Postfach!