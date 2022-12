Es ist nicht lange her, da haben wir an dieser Stelle schon einmal über unseren Kunden MEVACO berichtet. MEVACO ist einer der führenden Anbieter von Streckmetallen, Lochblechen, Wellengittern und geschweißten Gittern, die es gibt. Mit seinen Produkten inspiriert das süddeutsche Unternehmen moderne Architektur von den Fassaden großer Gebäude in Metropolen bis zu Geländern von Treppen in Einfamilienhäusern kleiner Dörfer.

MEVACO ist einer der Digitalpioniere seiner Branche: Das Unternehmen verfügt über eine moderne, gerade in den letzten Jahren um viele wegweisende Technologien gewachsene Systemlandschaft. Somit digitalisiert das Metallbauunternehmen Sales-, Service- und Marketingprozesse effizient und wickelt höchst individuelle Bestellungen online ab.

Doch wie spielen all diese Komponenten der Systemlandschaft gut zusammen? In der neuen Success Story erfahrt ihr mehr über ein wegweisendes Projekt im Bereich Integration.

Integration im B2B: MuleSoft Anypoint Platform nimmt zentrale Rolle ein

In einem professionellen Systemauswahlprozess wurde evaluiert, welche Art und Weise der schnittstellenbasierten Integration für MEVACO am besten geeignet ist. Dafür arbeitete das Industry-Unternehmen erneut mit seinem langjährigen Digitalisierungspartner dotSource zusammen. Zur gleichen Zeit wurde gemeinsam ein modernes E-Commerce-System implementiert.

In vorherigen Projekten haben wir bereits ein Customer-Relationship-Management-System sowie ein Marketing-Automation-System von Salesforce in die MEVACO-Systemlandschaft integriert.

Integration-Platform-as-a-Service: Schnelle Performance dank Echtzeitdatenaustausch

Im Rahmen des Systemauswahlprozesses entschieden sich die Partner für die Zusammenarbeit mit MuleSoft. Das US-amerikanische Softwareunternehmen blickt auf eine lange Tradition im Bereich Datenintegration zurück. Wie kaum ein zweiter Anbieter von iPaaS-Lösungen (Integration-Platform-as-a-Service) vermag es MuleSoft, heterogene Komponenten einer Systemlandschaft zu verbinden.

MuleSoft gehört dabei seit einigen Jahren zum Salesforce-Universum. Auch dies sprach für die Lösung, arbeitet MEVACO doch sowohl im CRM- als auch im Marketing-Automation- sowie im B2B-Commerce-Bereich mit Salesforce als Technologie.

