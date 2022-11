Moderne Architektur wird geprägt von Sichtbeton und Glas. Und von Metall. Die Komponenten lichtaffiner Metallfassaden stammen, nicht selten von MEVACO, einem der größten und modernsten Metallbauunternehmen in Deutschland und Europa.



Schon seit einigen Jahren wickelt MEVACO Bestellungen online ab – sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass die bestehenden Kapazitäten nicht mehr ausreichten und über eine Systemmigration nachgedacht werden musste. Auf welches System die Wahl fiel und welche Herausforderungen gemeistert wurden, das könnt ihr in der neuen Success Story nachlesen.

B2B-E-Commerce: CRM, Marketing-Automation und Onlineshop aus einer Hand

MEVACO ist einer der führenden Anbieter von Streckmetallen, Lochblechen, Wellengittern und geschweißten Gittern in Europa. Kunden, denen MEVACO ein starker Partner für die individuelle Gestaltung von Geländern, Zäunen, Toren, Fassaden und vielem mehr ist, schätzen gerade den Online-Shop seit Jahren.

In einem professionellen Systemauswahlprozess wurde also evaluiert, welches E-Commerce-System die Anforderungen und Zielstellungen von MEVACO am besten abbildet. Schließlich fiel die Wahl auf das B2B-Commerce-System aus dem Hause Salesforce, da bereits ein Customer-Relationship-Management-System und ein Marketing-Automation-System von Salesforce in der MEVACO-Systemlandschaft etabliert waren.

B2B-E-Commerce: Schnelle Performance, wachstumsorientierte Skalierbarkeit

Nachdem MEVACO bereits das CRM- und Marketing-Automation-Projekt gemeinsam mit dotSource erfolgreich umgesetzt hat, entscheid sich das Metallbaunternehmen auch für die Realisierung des anspruchsvollen E-Commerce-Projektes für eine Zusammenarbeit mit uns.

Die Migration des bestehenden Shops auf Salesforce B2B Commerce gestaltete sich als Herausforderung. Am Ende aber konnte im Sommer 2022 das gewünschte Ergebnis live gehen: Mevaco-Kunden profitieren von einer sehr angenehmen Customer Journey und schnellen Performance und das Unternehmen selbst hat einen E-Shop, der mit dem Unternehmenswachstum Schritt halten kann.

B2B-E-Commerce: Maximal personalisierbare Bestellungen

Außerdem konnte der bestehende Konfigurator als zentrales Feature im neuen Shop angebunden werden. In einer weiteren Facette des wahren Multistream-Projekts wurde außerdem eine Integrations-Plattform implementiert, um den Datenaustausch zwischen allen Systemen beziehungsweise Schnittstellen optimal zu gestalten.

Mithilfe dieser modernen Systemlandschaft gelingt es MEVACO, für eine zukunftsweisende Digital Experience seiner Kunden zu sorgen und vor allem die maximal personalisierten Bestellungen schnell und qualitativ hochwertig abzuwickeln: Denn keine gelochte, gefräste Metallplattencharge, die am Ende für einzigartige moderne Architektur-Akzente im Innen- wie im Außenbereich von verschiedensten Gebäuden sorgt, gleicht der anderen.

