Hurra – Hurra – kommt alle aus dem Haus!

Denn der Musikalische Weihnachtskalender aka Muweika steht, nach zwei Jahren Pause, wieder in den Startlöchern! Vom 01. bis zum 23. Dezember gibt es den Adventskalender der ganz besonderen Art.

Jeden Tag wird ein neues Türchen geöffnet und herauskommt eine Location in Jena. Dort gibt es dann ab 18 Uhr lecker Glühwein und kostenfreie Mini-Konzerte von lokalen Musikerinnen und Musikern.

Die Idee hinter Muweika stammt ursprünglich von den Dresdner Stadtmusikanten. Zwischen 2004 und 2008 organisierten sie den Musikalischen Weihnachtskalender in der bunten Dresdner Neustadt.

Täglich öffneten sich dort neue Hoftore, die mit Musik, Spaß und Leben erfüllt wurden. Begeistert von der Idee, nahmen sich die Jenaer Organisatorinnen und Organisatoren dieses Konzept zum Vorbild.

Und nun wird bereits zum sechsten Mal an 23 Abenden kreuz und quer in Jena bunt musiziert, getanzt und natürlich: Glühwein getrunken.

Der Muweika soll neben der musikalischen Unterhaltung auch etwas Gutes tun. Denn, wie jedes Jahr, dient der Erlös aus verkauftem Glühwein und Kinderpunsch einem guten Zweck. 2022 geht es um das Café Wagner, eine der traditionsreichsten Kulturinstitutionen Jenas.

Deren aktuelle Location soll saniert werden, weshalb der Verein umziehen muss. Doch auch der neue Standort, die »Alte Kinderklinik« braucht noch einiges an Liebe, Hingabe und Zuwendung. Und ja: eben auch Geld für die Finanzierung. Eine Grundinfrastruktur muss aufgebaut werden, um alle Veranstaltungen wie gewohnt stattfinden zu lassen.

Der Verein ist über die Unterstützung wahnsinnig froh:

» Als Kulturschaffende in Jena kennen wir den Musikalischen Weihnachtskalender natürlich von Beginn an. Umso mehr freuen wir uns, in diesem Jahr nicht nur Teil, sondern sogar Begünstigte des Muweika zu sein.

Das Geld wird dringend gebraucht, damit wir auch weiterhin unseren Betrieb aufrechterhalten können! «