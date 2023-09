Hobby-Pianist, Film-Liebhaberin oder Sport-Fan: Wir alle haben Lieblingsbeschäftigungen, die unseren Alltag entschleunigen und uns rundum glücklich machen. Aber gerade, wenn wir viel unterwegs sind, fehlt oftmals die Zeit und die Möglichkeit, um dem eigenen Hobby nachzugehen.

Hilfreichen Gadgets sei Dank, könnt ihr jetzt ohne Probleme in der Mittagspause ein Ständchen klimpern, unterwegs Serien in Leinwandgröße streamen oder auf Dienstreise ein kleines Workout einlegen.

Schnappt sie euch und packt alles, was ihr für eure Hobbys braucht, ganz einfach in die Reisetasche.

Hobbys leicht gemacht

Für Bücherfans gibt es schon lange E-Reader, Musik hören ist unterwegs mit dem Smartphone auch kein Problem und auf dem Tablet sind kreativen Kunstwerken keine Grenzen gesetzt. Warum gibt es also nicht mehr Aktivitäten zum Mitnehmen?

Gibt es. Wir haben 3 coole Gadgets für euch rausgesucht.

Für die Jam-Session unterwegs

Ein echter Rockstar geht nie ohne seine Gitarre auf Tour. Und eine wahre Hobbypianistin hat ihr Rollup Keyboard im Gepäck. Mit seinen 16 cm passt es in jeden Rucksack und durch einen eingebauten Anschluss für Kopfhörer könnt ihr wirklich überall in die Tasten hauen.

Heimkino in der Reisetasche

Ob Hotelzimmer oder Airbnb-Wohnung: Mit dem Mini-Projektor macht ihr jede Unterkunft kinotauglich. Schnell mit dem Smartphone verknüpft, könnt ihr eure Lieblingsfilme und -serien auf jede freie Fläche werfen. Und mit gerade mal 200 g merkt ihr das Fliegengewicht in eurer Tasche auch überhaupt nicht.

Freudensprünge im Handgepäck

Gerade an langen Bürotagen kommt die Bewegung häufig zu kurz. Wie wäre es also mit einer kurzen Sporteinheit ganz ohne Geräte und viel Platzbedarf? Mit dem schnurlosen Springseil kein Problem. Es erfasst automatisch die Anzahl der Rotationen, euren Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Distanz. Und der größte Vorteil des Gadgets: Ohne Seil kann man auch gar nicht mehr hängenbleiben. So macht Sport doch richtig Spaß!

Der Digital Business Podcast für unterwegs

Nicht neu, aber dennoch unfassbar praktisch für unterwegs sind Podcasts.

Mit dem Handelskraft Digital. Business. Talk. bekommt ihr echte Mehrwerte für euer Digital Business direkt auf die Ohren. Egal ob A/B-Testing, Multistreamprojektmanagement oder Personalisierung im E-Commerce: Expertinnen und Experten teilen ihr Wissen und geben konkrete Tipps auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud.

Trends im Taschenbuchformat – Trendbuch »Digitaler Horizont« jetzt kostenfrei herunterladen

Weitere Trends, Analysen und jede Menge Klartext zum Digital Business erwarten euch im Handelskraft Trendbuch 2023 »Digitaler Horizont«. Erfahrt dort, wie ihr verschiedene Trends in euren Arbeitsalltag integriert und somit euer Unternehmen langfristig erfolgreich macht.

Dazu gehören unter anderem:

Composable Commerce,

Green IT

Cloud-Services

Design-Systeme

New-Work-Methoden

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet ein kostenfreies Exemplar in eurem Postfach.