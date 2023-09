Durch die Stadt schlendern, und hinter Schaufenster blicken ist langweilig und von gestern? Gar nicht! Inzwischen gibt es nämlich Schaufenster mit richtigem wow-Effekt. Egal ob tanzende Roboter, interaktive Spiele oder ein Live-Unboxing in extra Größe – die Möglichkeiten eure Kunden auf der anderen Seite des Glases zu begeistern sind endlos.

Überzeugt euch selbst, wie kreativ und innovativ digitale Schaufenster aussehen können.

Ein unverwechselbarer Blick in euer Geschäft

Egal ob online oder offline – Einkaufen ist immer ein Erlebnis. Durch die Digitalisierung bieten sich immer neue Möglichkeiten. Eine neue Art und Weise Passanten auf euch und eure Produkte aufmerksam zu machen, sind interaktive Schaufenster. Im Gegensatz zur herkömmlichen Gestaltung, bei der die Ware ausgestellt wird und es maximal bewegte Werbung gibt, kann die digitale Variante dynamische Inhalte abbilden. Das erregt bei euren Kunden natürlich jede Menge Aufmerksamkeit.

Diese kreative Produktpräsentation weckt das Interesse von Passanten, schafft mit digitalen Impulsen ganz neue Einkaufserlebnisse und bleibt so mit Sicherheit im Gedächtnis. Damit sind im Handumdrehen die besten Voraussetzungen für Umsatzsteigerungen und mehr Kunden geschaffen.

Digitalen Schaufenster sind nicht nur schön anzusehen, sie machen eure Werbung messbar

Digital hin oder her – zunächst sind Schaufenster die erste und schnellste Verbindung zum Kunden. Doch die integrierte Technik bietet euch darüber hinaus auch die Möglichkeit, den Erfolg eurer Werbung zu erfassen und Nutzwertanalysen, die euch bei einer rationalen Entscheidungsfindung unterstützen sollen, durchzuführen. Habt ihr beispielsweise QR-Codes und Touchscreen-Displays integriert, könnt ihr daran messen, wie viele Kunden euer Schaufenster interagiert haben. Mit Sensoren ermittelt ihr, wie oft sich Kunden eurem Schaufenster nähern und wie lange sie eure Produktpräsentation betrachten. Damit trackt ihr sehr genau, wie erfolgreich Werbekampagnen sind und was eure Zielgruppe anspricht.

So könnten eure Schaufenster bald aussehen

Und das Beste an der digitalen Schaufensterwerbung ist, dass eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Es gilt, je origineller und ausgefallener, desto höher ist euer Wiedererkennungswert. Neben euren normalen Produkten könnt ihr so interaktiv Sonderangebote zeigen oder direkt am Schaufenster Gewinnspiele durchzuführen.

Die fünf folgenden Unternehmen machen vor, wie individuell und ungewöhnlich stationäre Werbung sein kann und machen Lust darauf, es selbst einmal auszuprobieren.

Modelabel Rains

Super individuell präsentiert sich das dänische Outdoor-Modelabel Rains in London. Sie zeigen nämlich erstmal gar nicht viel von sich selbst und erzeugen so eine gewisse Spannung, was man im Inneren finden könnte.





Fashionunternehmen ZARA

Das Modeunternehmen ZARA ist im Vergleich dazu etwas klassischer unterwegs. Durch die rotierenden Kleiderstangen sehen Kunden gleich viel mehr und bleiben lieber stehen, um ja kein cooles Teil zu verpassen.





Autohersteller Volvo

Ein gutes Beispiel dafür, wie interaktiv Werbung jetzt sein kann, zeigt Volvo. Bei einem Gewinnspiel am Schaufenster kann doch keiner einfach vorbeilaufen, oder?



Sportartikelhersteller Nike

Diese Anzeige von Nike ist natürlich der Superlativ von kreativ. So bleibt ihr auf jeden Fall jedem im Gedächtnis hängen.





Warenhaus Harrods

Harrods verknüpft ihre digitalen Schaufenster zusätzlich mit AR und verblüfft die Passanten mit ihrem tanzenden Roboter. QR-Code gescannt und schon ist die Tanzfläche eröffnet.





On- und Offlinewelten verknüpfen: Whitepaper »E-Commerce Software auswählen« jetzt herunterladen

Erfolg im E-Business braucht mehr als einen Onlineshop. Damit ihr erfolgreich seid und bleibt, solltet ihr euch stetig weiterentwickeln, um die Einkaufserlebnisse eurer User so konsistent wie möglich zu gestalten. Die beste Grundlage hierfür ist das richtige E-Commerce-System, das euren Anforderungen gerecht wird und eure Omnichannel-Strategie bestmöglich unterstützt.

Im Whitepaper »E-Commerce-Software auswählen – Anbieter und Technologien im Vergleich« erfahrt ihr anhand verschiedener Analysekriterien, welches System für eure Bedürfnisse am besten geeignet ist und worauf ihr bei eurem Entscheidungsprozess achten solltet. Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet euer kostenfreies Exemplar.