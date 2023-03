Hyperpersonalisierung: Ein echter Hype – schön und gesund

One size fits all? Das war gestern. Wir erleben einen gesellschaftlichen Wandel vom Wir zum Ich.

Als Gesellschaft schätzen wir die Vielfalt von uns Menschen und unterstützen, dass alle die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Die Botschaft dabei lautet: du bist einzigartig!

Dank Digitalisierung und technologischem Fortschritt wird diese gesellschaftliche Verschiebung bestärkt. Individualisierung ist auf dem Vormarsch!

Als Unternehmen solltet ihr diese Entwicklungen zum Anlass nehmen, auf die Bedürfnisse von Einzelnen einzugehen. Statt Produkte und Dienstleistungen für die breite Masse anzubieten, profitiert ihr als Unternehmen zunehmend davon, ein individuell zugeschnittenes Angebot für Kunden und Kundinnen zu entwickeln.

Besonders in der Health- & Beauty-Branche ist der Megatrend der Personalisierung bereits zur Hyperpersonalisierung geworden. Aus »wie« für dich gemacht, wird »nur« für dich gemacht!

Die Digitalisierung macht die Welt ein Stückchen besser, wir sagen’s ja immer wieder. Beste Beweise dafür liefern euch die folgenden drei Unternehmen, die sich der Hyperpersonalisierung angenommen haben.

Hyperpersonalisierung: Was ist das eigentlich?

Beim Prozess der Hyperpersonalisierung werden mit Hilfe von Big Data ausgefeilte Algorithmen entwickelt, die Inhalte und Angebote immer detaillierter auf Individuen zuschneiden.

Dafür werden Echtzeitdaten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz analysiert, um Muster und Zusammenhänge im Einkaufsverhalten eurer Kundschaft zu verstehen. So werden beispielsweise Suchanfragen, Wunschlisten oder die Kaufhistorie analysiert. Hat die KI ausreichend Informationen gesammelt, könnt ihr individualisierte Angebote erstellen und innovative und einzigartige Einkaufserlebnisse schaffen.

Hyperpersonalisierung: Deine Haarpflege – nur für dich gemacht

»Du passt in keine Schublade. Deshalb bauen wir eine Schublade für dich« Das ist das Credo von »eSalon«, einem D2C-Unternehmen aus Kalifornien. eSalon stellt personalisierte Haarpflege und Colorationen her. Damit sind standardisierte Haarprodukte aus der Drogerie oder vom Friseur passé.

Das Angebot von eSalon ist individuell auf die Kundinnen und Kunden zugeschnitten. Zur Herstellung der Produkte wird der Algorithmus zunächst durch Angaben aus einem Online-Fragebogen gefüttert. Hier werden die Farbhistorie sowie Haarlänge und -struktur bestimmt und persönliche Vorstellungen abgefragt. Durch anschließende Beratungstermine mit professionellen Friseuren beziehungsweise Colorations-Expertinnen und -Experten wird dann eine persönliche Haarfarbe oder ein individuell auf die Kundin oder den Kunden abgestimmtes Haarpflegeprodukt entwickelt. Doch damit noch nicht individuell genug – Haarliebhaberinnen und -liebhaber erhaltet dazu eine persönliche Gebrauchsanweisung und sogar eine Flasche mit ihrem Namen.

Hyperpersonalisierung: Deine Hautpflege – nur für dich gemacht

Auch das größte äußere Organ, die Haut, ist individuell und möchte speziell gepflegt werden. Gerade wenn Verbraucherinnen und Verbraucher mit Hautunreinheiten, Akne, Pigmentstörungen oder Neurodermitis zu kämpfen haben, kann der Megatrend der Hyperpersonalisierung den Hautproblemen entgegenwirken.

Beispielsweise entwickelt das Berliner Unternehmen FORMEL Skin Hautpflege, die auf persönliche Bedürfnisse maßgeschneidert sind. Auf Basis einer detaillierten Haut-Analyse in Form eines Online-Fragebogens und Fotos von der Haut entwickelt ein Expertenteam aus Ärztinnen und Ärzten eine für die Kundinnen und Kunden individuelle Hautpflegeformel.

Neben der personalisierten Wirkstoffformel bekommen Interessierte während der Behandlung konstant ärztliche Unterstützung zur Hand. Regelmäßige Check-Ins bei den Ärztinnen und Ärzten gehören zum Leistungsangebot von FORMEL Skin. Auch bei Fragen oder auftretenden Veränderungen steht das Expertenteam per Live-Chat ihrer Kundschaft zur Verfügung.

Doch was passiert, wenn sich die Ansprüche der Haut währen der Nutzung der Produkte ändert? Auch das hat das Unternehmen mitbedacht. FORMEL Skin garantiert, dass die Hautpflegeprodukte zu jedem Zeitpunkt an die Bedürfnisse angepasst wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FORMEL Skin (@formel.skin)

Hyperpersonalisierung: Deine Darmgesundheit – nur für dich gemacht

Doch nicht nur im Schönheitsbereich hält die Hyperpersonalisierung Einzug. Auch andere Branchen, wie Pharmacy & Healthcare nutzen diesen Trend, um die Lebensqualität ihrer Patientinnen und Patienten zu steigern.

Der Darm ist das größte innere Organ des Menschen und kommt in Bezug auf ganzheitliche Gesundheit eine wichtige Rolle zu. Deshalb hat das Unternehmen BIOMES aus Wildau in Brandenburg es sich zur Aufgabe gemacht, zum lebenslangen Gesundheitsbegleiter zu werden. BIOMES gibt Kundinnen und Kunden das Instrumente an die Hand mit dem Ziel, sie gesünder und glücklicher zu machen. Dazu arbeitet das Unternehmen mit hochmodernen Biotech-Methoden, die auf wissenschaftlicher Evidenz basieren. Das Produkt des Unternehmens bringt ein individuelles Ergebnis und personalisierte Handlungstipps mit sich. Es handelt sich um einen Darmtest namens INTEST.pro, der Menschen hilft, die Funktionen des Organs zu verstehen. Mit spezifischen Ernährungsempfehlungen können dann persönliche Schwachstellen ausbalanciert werden.

Dabei kann die Technologie von BIOMES jegliche DNA, also auch die von Tieren und Pflanzen analysieren. So bietet das Verfahren nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in der Entwicklung von personalisierten Produkten, die nach strengen Kriterien zusammengestellt werden und so 100-prozentige Evidenz garantieren.

Einfach verrückt, was heutzutage dank Digitalisierung, KI und Co. alles individuell auf sich selbst zugeschnitten werden kann, findet ihr nicht auch?

Personalisierung durch erfolgreiche Product-Discovery

Personalisierung und individuelle Produkte sind unverzichtbar, um eure Kundinnen und Kunden direkt anzusprechen und die Einzigartigkeit jedes Individuums zu unterstreichen.

Ein wichtiger Faktor der Personalisierung ist die personalisierte Suche in eurem Onlineshop. Mithilfe der richtigen Search und Recommendation Tools könnt ihr an jedem Touchpoint der Customer Journey personalisierte Produktempfehlungen und Conversionziele platzieren. Das Whitepaper »Erfolg durch Product-Discovery« unterstützt euch dabei, ein geeignetes Tool zu finden, um so euren Usern personalisierte Erlebnisse zu ermöglichen. Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet euer Exemplar des Whitepapers kostenfrei zugeschickt.

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet das aktualisierte Whitepaper kostenfrei in euer Postfach!