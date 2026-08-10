Mit GAIO die Sichtbarkeit der eigenen Marke in KI-Antworten im Blick behalten. | Quelle: dotSource

GAIO ist eines dieser Kürzel, die schnell nach dem nächsten KI-Buzzword klingen. In der Praxis beschreibt es aber etwas sehr Handfestes: die Frage, wie eure Marke in KI-Antworten auftaucht. Oder eben nicht.

Während ihr euch vielleicht bisher vor allem um Rankings, Klicks und Backlinks gekümmert habt, entscheiden KI-Systeme zunehmend selbst, welche Quellen sie heranziehen, wie sie eure Marke einordnen und welche Formulierungen sie übernehmen. GAIO hilft euch, diesen Prozess aktiv zu beeinflussen.

In diesem Artikel erfahrt ihr, mit welchen fünf konkreten Maßnahmen ihr eure Marke im KI-Umfeld stärker positioniert. Lest außerdem, warum eine klare Struktur, gezielte Erwähnungen und die kontinuierliche Beobachtung eurer Sichtbarkeit entscheidend sind.

Warum GAIO relevant ist

KI-Systeme verändern den ersten Kontaktpunkt zwischen Menschen und Marken. Statt sich durch Ergebnislisten zu klicken, bekommen Nutzer immer häufiger direkte Antworten. Inklusive Einordnung, Empfehlung und Kontext. Sichtbarkeit entsteht damit nicht mehr nur über Rankings und Klicks, sondern vor allem darüber, ob eure Marke in diesen Antworten vorkommt.

Entscheidend ist, wie KI-Systeme eure Marke wahrnehmen: ob sie euch überhaupt nennen, wie sie euch beschreiben und auf welche Quellen sie sich dabei stützen. Tauchen dort veraltete, unklare oder widersprüchliche Informationen auf, landet genau das in den Antworten. Selbst wenn eure eigene Website sauber optimiert ist.

Genau hier setzt GAIO an. In vielen Definitionen bezieht sich GEO stärker auf die Optimierung von Inhalten für generative Suchsysteme, während GAIO häufig breiter als Optimierung der gesamten Markenpräsenz verstanden wird. Website, strukturierte Daten, externe Erwähnungen, Reviews, Fachartikel und Verzeichnisse. Es geht darum, ein umsetzbares Setup zu schaffen, das KI-Systemen ein konsistentes, belastbares Bild eurer Marke liefert – und dieses Bild regelmäßig zu überprüfen und nachzuschärfen.

Wie sich die Begriffe GEO, AEO, LLMO und GAIO voneinander unterscheiden und wo sie sich überschneiden, erfahrt ihr im Artikel »KI-Sichtbarkeit: Buzzwords verstehen und Maßnahmen umsetzen«.

Wie ihr mit GAIO startet

GAIO ist ein Zusammenspiel mehrerer Teildisziplinen: zum Beispiel einer klar strukturierten, maschinenlesbaren Website, konsistenten Markensignalen außerhalb der eigenen Domain – etwa durch Presse, Interviews, Fachbeiträge oder Verzeichnisse – und einem laufenden Monitoring eurer KI-Sichtbarkeit. Erst im Zusammenspiel aller Ebenen entsteht ein Bild, das KI-Systeme verlässlich auswerten können.

Die gute Nachricht: Vieles davon baut auf dem auf, was ihr ohnehin für SEO braucht. Eine saubere Informationsarchitektur, strukturierte Daten, aktuelle Inhalte und konsistente NAP-Daten helfen auch KI-Systemen, eure Marke eindeutig zu erkennen und korrekt einzuordnen. GAIO geht einen Schritt weiter, indem ihr zusätzlich gezielt darauf achtet, welche externen Quellen über euch sprechen. Und regelmäßig testet, wie eure Marke in KI-Antworten tatsächlich dargestellt wird.

Ähnlich wie bei SEO ist es schwer, vollständig zu kontrollieren, welche Inhalte Dritte über euer Unternehmen oder eure Produkte veröffentlichen. Verfügt ein LLM nicht über ausreichend Daten, werden Informationen unter Umständen falsch kombiniert. Mit GAIO könnt ihr gezielt gegensteuern und dafür sorgen, dass eure Zielgruppe korrekte und markenkonforme Antworten erhält, statt unzureichende oder gar geschäftsschädigende Darstellungen. Deshalb ist GAIO ein fortlaufender Prozess, bei dem ihr eure Sichtbarkeit in KI-Systemen regelmäßig beobachtet und anpasst.

Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, wie GEO und GAIO zusammenhängen und welche Maßnahmen in der Praxis wirklich Wirkung zeigen, hört in die Podcast-Folge »Handelskraft Deadline Roulette #07: Generative Engine Optimization. So wirst du in KI-Suchen sichtbar. Mit Constantin Becker.« rein. Dort geht es darum, wie Marken systematisch in KI-Suchen sichtbar werden. Mit vielen Beispielen aus echten Projekten.

5 Maßnahmen für erfolgreiche GAIO

Damit KI-Systeme eure Inhalte zuverlässig erfassen und einordnen können, sollten sie klar strukturiert, zugänglich und maschinenlesbar aufbereitet sein. Doch wie macht ihr euren Content KI-ready? Was ihr konkret tun könnt, um eure Marke in KI-Suchen besser zu positionieren, lest ihr in den folgenden fünf Maßnahmen.

1: Bereitet Inhalte so auf, dass sie als Antwort funktionieren

KI-Systeme können klare, präzise und gut strukturierte Inhalte in vielen Fällen leichter verarbeiten, einordnen und zitieren.

KI-Systeme liefern in erster Linie verdichtete Antworten, keine Linksammlungen. Deshalb müsst ihr Inhalte so aufbereiten, dass sie als Antwort funktionieren können.

Nutzt die klassischen W-Fragen, um das Suchverhalten eurer Zielgruppe zu verstehen:

Wie suchen unsere Kunden?

Was suchen sie?

Warum suchen sie?

Schreibt Antworten, die direkt auf diese Fragen eingehen. Klar, präzise und ohne Umwege. Vermeidet Buzzword-Bingo und setzt auf präzise Kernaussagen. Besonders hilfreich sind dabei:

Frage-Antwort-Formate, die eine konkrete Frage explizit aufgreifen

FAQ-Blöcke mit klar strukturierten, kurzen Antworten

klare Sprache statt Ironie, Insider-Anspielungen oder Unschärfe

»linkable Assets« wie Leitfäden, Studien oder Tutorials, die ein Thema fundiert abdecken

Sie alle helfen KI-Systemen, eure Inhalte leichter zu extrahieren und zu zitieren. Legt außerdem fest, welche Tonalität eure Inhalte haben und welche Qualitätsstandards sie erfüllen müssen. KI-generierte Inhalte sollten immer geprüft werden, bevor sie veröffentlicht werden, damit Fakten korrekt sind und die Markenstimme stimmig bleibt. Ein internes Regelwerk für KI-Content stellt sicher, dass das konsistent bleibt.

Aus der Praxis: Ihr schreibt statt »Unsere KI-gestützte All-in-One-Plattform revolutioniert das Customer Engagement.« eher: »Unser Tool synchronisiert Kundendaten aus CRM, E-Mail-Marketing und Support in Echtzeit. Neue Kontakte werden innerhalb von 2 Sekunden im System angezeigt.« Die zweite Variante beantwortet eine konkrete Frage, zum Beispiel: »Wie kommen Kundendaten aus unseren verschiedenen Systemen zusammen und wie schnell stehen sie zur Verfügung?«. Die erste nicht.

2: Schafft eine belastbare Website-Basis inkl. Groundingpages

Bevor externe Erwähnungen wirken, braucht eure Marke eine verlässliche Primärquelle, auf die KI-Systeme zurückgreifen können.

Genau diese Rolle übernimmt eure Website, idealerweise ergänzt um eine oder mehrere Groundingpages, die alle wichtigen Fakten zu Unternehmen, Marke oder Produkt gebündelt und maschinenlesbar bereitstellen.

Eine Groundingpage ist dabei eine faktenbasierte, sachlich formulierte Seite, die wie ein neutraler Steckbrief funktioniert: Idealerweise dient sie als zentrale, verlässliche Referenzquelle für eine Entität (z. B. euer Unternehmen, eine Marke oder ein Produkt) und stellt eindeutige, strukturierte Informationen bereit, auf die Suchmaschinen und KI-Systeme sich verlassen können. Sie verzichtet bewusst auf Marketing-Floskeln und hilft, Verwechslungen und fehlerhafte Einordnungen zu reduzieren.

Wichtige Elemente dieser Website-Basis:

klare Definitionen und harte Fakten, etwa Gründungsjahr, Standorte, Leistungen, Zielgruppen

strukturierte Daten (z. B. Schema.org/JSON-LD) im Quelltext, damit Infos wie Firmenname, Produkte oder Bewertungen eindeutig zuordenbar sind

Entity-Klarheit: konsistente Schreibweise eures Markennamens plus Attribute wie Branche, Technologie-Stack oder Märkte

konsistente NAP-Daten (Name, Adresse, Kontakt) auf Website, in Branchenverzeichnissen und auf Social Media

FAQ- und Tabellenformate auf dieser Seite machen es KI-Systemen zusätzlich leicht, konkrete Aussagen zu extrahieren und in Antworten zu überführen. Aus SEO-Sicht ist vieles davon bekannt: saubere Struktur, eindeutige Entitäten, konsistente Daten. Für GAIO denkt ihr diese Elemente explizit als Referenzpunkt für KI-Systeme und prüft regelmäßig, ob genau diese Seiten als Quellen in KI-Antworten auftauchen.

Kurz gesagt: Gutes technisches SEO ist hier bereits die Grundlage für GAIO. Was ihr dafür bereits umsetzt, hilft nicht nur beim Ranking, sondern macht eure Website auch für KI-Systeme zur verlässlichen Referenz.

Aus der Praxis: Ein SaaS-Unternehmen zum Beispiel pflegt seine Produktinformationen in einem maschinenlesbaren Format (JSON-LD) ein. Dazu gehören Bewertungen, Preis und Zielgruppe. Fragt jemand: »Was kostet das Tool?«, kann ein KI-System die Antwort direkt aus diesen Daten ziehen: »4,7 Sterne, ab 49€/Monat, für Teams ab 10 Personen.«

3: Baut externe Signale gezielt auf: Erwähnungen, Reviews und Fachkontexte

KI-Sichtbarkeit wird nicht nur auf eurer Website entschieden.

Entscheidend ist auch, in welchen externen Kontexten eure Marke auftaucht und wie dort über euch gesprochen wird. Brand Mentions entstehen nicht per Knopfdruck, sondern durch Themen, Formate und Quellen, die eure Positionierung sichtbar machen und für KI-Systeme gut auswertbar sind.

Anders als bei klassischem SEO geht es bei GAIO nicht nur darum, ob eure Marke erwähnt wird, sondern wie und wo. Eine starke Erwähnung verknüpft eure Marke mit einem konkreten Problemraum, einer Zielgruppe oder einem fachlichen Use Case. Genau deshalb sind Quellen wichtig, die strukturell klar und fachlich relevant sind.

Besonders wertvoll sind:

Fachmedien und Branchenportale

Reviews, Verzeichnisse und Communitys

Gastbeiträge, Podcasts, Interviews und Kooperationen

Linkable Assets wie Leitfäden, Studien oder Tutorials

User Generated Content und Social Signals als Verstärker

Der AI Search Report 2026 von duwerk und OMR Reviews zeigt, wie groß der blinde Fleck hier oft ist: 92 Prozent der befragten Teams optimieren in erster Linie ihre eigene Website. Gleichzeitig stützen sich viele KI-Antwortsysteme neben der eigenen Website auch stark auf Drittquellen wie Fachmedien, Reviews, Verzeichnisse oder Community-Inhalte. Wer in KI-Antworten sichtbar sein will, muss also über die eigene Domain hinausdenken.

Doch nicht jede Erwähnung wirkt gleich stark. Eine reine Nennung bleibt schwach, wenn sie nur den Markennamen auflistet. Zitierfähig wird sie dann, wenn sie eine konkrete Aussage, einen Beleg oder einen klaren fachlichen Kontext mitliefert, etwa eine Zielgruppe, einen Use Case oder eine Einordnung durch eine glaubwürdige Quelle.

Eine einfache Prüflogik hilft euch bei der Bewertung:

Wird die Marke in einem fachlich relevanten Umfeld genannt?

Enthält der Text eine konkrete Aussage, nicht nur einen Namen?

Ist die Formulierung faktenbasiert und nicht rein werblich?

Gibt es eine nachvollziehbare Quelle, ein Beispiel oder einen Beleg?

Würde ein LLM den Satz als belastbare Information extrahieren können?

Passt die Seite strukturell zu einem Antwort- oder Referenzformat, etwa mit klaren Überschriften und präzisen Aussagen?

Wenn ihr die meisten Punkte mit »ja« beantworten könnt, ist die Erwähnung eher zitierfähig.

Für die Umsetzung heißt das: Sucht nicht nur nach Reichweite, sondern nach Kontexten, die eure Positionierung stützen und eure Marke als Lösung, Fachstimme oder Datenquelle verankern.

Aus der Praxis: Ein E-Commerce-Start-up zum Beispiel wird im Tech-Magazin Gründerszene als »eines der am schnellsten wachsenden Shopware-Agenturen« bezeichnet. Solche Einordnungen können dazu beitragen, dass eine Marke in passenden KI-Antworten eher berücksichtigt oder genannt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Agentur bei der Anfrage »Shopware-Agentur mit Fokus auf B2B« in passenden KI-Antworten genannt wird, fällt dann höher aus. Und das ohne, dass ein einziger Backlink gesetzt wurde.

4: Steuert bewusst, welche Inhalte für KI-Systeme zugänglich sein sollen und was nicht

KI-Sichtbarkeit wird nicht nur auf eurer Website entschieden.

Ein LLM braucht ausreichend Informationen, um mit und über eure Marke arbeiten zu können. Aber nicht alles, was ihr online habt, sollte automatisch in KI-Antworten landen. Gerade bei sensiblen Daten, proprietären Methoden oder sehr speziellen Erfahrungsinhalten lohnt sich eine bewusste Abwägung: Was soll als Referenz frei zugänglich sein, und was bleibt besser intern?

Was ihr schützen solltet:

sensible oder vertrauliche Daten (z. B. interne Reports, Kundendaten, proprietäre Algorithmen)

Inhalte, die euren Vorsprung ausmachen und nicht 1:1 in KI-Antworten landen sollen

interne Bereiche wie Intranet, Wissensdatenbanken oder Schulungsunterlagen7

Für die Steuerung habt ihr beispielsweise diese vier Hebel:

robots.txt pflegen:

Signalisiert Crawlern, welche Bereiche sie auslassen sollen. Geeignet, um legitime Bots von unwichtigen oder technischen Bereichen fernzuhalten – aber kein echter Zugriffsschutz.

Signalisiert Crawlern, welche Bereiche sie auslassen sollen. Geeignet, um legitime Bots von unwichtigen oder technischen Bereichen fernzuhalten – aber kein echter Zugriffsschutz. noindex-Tag setzen:

noindex verhindert in erster Linie die Aufnahme in klassische Suchindizes. Ob Inhalte damit auch für KI-Antwortsysteme praktisch keine Rolle mehr spielen, ist vom jeweiligen System abhängig und nicht pauschal garantiert.

noindex verhindert in erster Linie die Aufnahme in klassische Suchindizes. Ob Inhalte damit auch für KI-Antwortsysteme praktisch keine Rolle mehr spielen, ist vom jeweiligen System abhängig und nicht pauschal garantiert. Passwortschutz / Login:

Schützt sensible oder interne Inhalte wirksam, weil Crawler sie ohne Anmeldung gar nicht zu sehen bekommen. Ideal für interne Dashboards oder exklusive Inhalte.

Schützt sensible oder interne Inhalte wirksam, weil Crawler sie ohne Anmeldung gar nicht zu sehen bekommen. Ideal für interne Dashboards oder exklusive Inhalte. API-Authentifizierung für dynamische Daten:

Statt Preislisten, Partnerdaten oder interne KPIs als offene HTML-Seiten auszuliefern, stellt ihr sie nur über Schnittstellen mit gültigem Key bereit. Ohne gültige Authentifizierung kein Zugriff.

In der Praxis ergibt oft eine Kombination Sinn: Öffentliche, fachlich relevante Inhalte bewusst zugänglich machen, interne oder sensible Bereiche dagegen absichern. Und die robots.txt nutzen, um Crawling-Traffic sinnvoll zu steuern, nicht als Sicherheitsmaßnahme.

Aus der Praxis: Eine Agentur hat zum Beispiel einen eigenen Lead-Scoring-Algorithmus entwickelt, der sich klar von Wettbewerbern unterscheidet. Die Website erklärt, dass ein solcher Algorithmus existiert und wie er grob funktioniert. Aber ohne die konkreten Gewichtungen und Regeln offenzulegen, die den Vorsprung ausmachen.

5: Messt die KI-Sichtbarkeit und setzt einen laufenden Prozess auf

Wer KI-Sichtbarkeit verbessern will, muss sie beobachten, vergleichen und regelmäßig nachschärfen.

Eure Marke kann in KI-Antworten präsent sein oder unsichtbar bleiben, ohne dass ihr es direkt merkt. Deshalb braucht ihr ein Monitoring, das zeigt, bei welchen Fragen ihr auftaucht, wie ihr beschrieben werdet und welche Quellen die KI dafür nutzt. Tools können dabei helfen, entscheidend ist aber ein wiederholbarer Prozess mit festen Prompts und KPIs.

Was ihr regelmäßig prüfen solltet:

Werdet ihr bei relevanten Anfragen überhaupt genannt?

Werden Informationen korrekt wiedergegeben?

Gibt es falsche Kombinationen, Lücken oder veraltete Aussagen?

Welche Quellen werden stattdessen genannt? Wie ist das Sentiment dort?

In der Praxis hat sich ein Vorgehen in drei Schritten bewährt:

Prompt-Set definieren und einfrieren

Sammelt 15–30 echte Fragen, die eure Zielgruppe an KI-Systeme stellen könnte. Von »Was ist …?« über »Welche Anbieter für …?« bis hin zu »Tool A vs. Tool B«. Nutzt dafür z. B. Vertriebsgespräche, Support-Tickets oder interne Keyword-Analysen. Friert dieses Set ein, damit eure Messungen vergleichbar bleiben. Visibility, Mention-Rate und Share of Voice in AI messen

Testet euer Prompt-Set regelmäßig in mehreren Systemen (z. B. ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews) und dokumentiert: Wird eure Marke erwähnt (Mention-Rate/Visibility)? Also in wie vielen Antworten zu euren Kernprompts kommt sie überhaupt vor?

Werdet ihr verlinkt oder zitiert (Citations)?

Welche Wettbewerber tauchen bei denselben Prompts auf und wie oft (Share of Voice im Vergleich)?

Welche Quellen werden genannt und wie ist das Sentiment? Verantwortlichkeiten und Feedback-Schleifen klären

Legt fest, wer das Monitoring übernimmt, in welchem Rhythmus gemessen wird (z. B. monatlich) und wie die Ergebnisse in Content, PR und Produktkommunikation zurückfließen. Ergänzend lohnt sich ein regelmäßiger GEO-/GAIO-Audit mit Wettbewerbsvergleich: Wo seid ihr stark sichtbar, wo dominieren andere Marken, und welche Lücken könnt ihr gezielt schließen?

Damit ihr diese Ergebnisse nicht nur als Sichtbarkeits-Kurven betrachtet, solltet ihr sie mit Brand- und Business-KPIs verknüpfen. Eine einfache Kontaktformularfrage wie »Woher kennst du uns?« oder entsprechende Felder im CRM helfen, KI-Sichtbarkeit als Einflussfaktor auf Anfragen, Leads und Abschlüsse zu erkennen.

Aus der Praxis: Ein Unternehmen für Projektmanagement-Software gibt monatlich dieselben 15 Prompts ein, etwa »Welche Projektmanagement-Tools für agile Teams gibt es?« und dokumentiert, ob und an welcher Stelle in der Antwort die Marke genannt wird und welche Quellen das KI-System bevorzugt. Nach drei Monaten zeigt sich: Bei »agile Teams« taucht die Software auf, bei »Remote-Projektmanagement« nicht. Daraus leitet das Team Content-Anpassungen und gezielte Brand Mentions in Remote-Work-Medien ab.

Der Weg zu besserer KI-Sichtbarkeit

GAIO ist im Kern nichts anderes als ein Ordnungsrahmen für das, was ihr ohnehin braucht: eine klare, maschinenlesbare Website, verlässliche Groundingpages, starke externe Signale und ein Monitoring, das eure Sichtbarkeit in KI-Antworten messbar macht. Statt auf den nächsten Trick zu warten, geht es darum, diese Bausteine konsequent zusammenzudenken und regelmäßig nachzuschärfen.

SEO bleibt dabei die Pflicht: Technische Sauberkeit, strukturierte Daten und aktuelle Inhalte sind die Basis, auf der GAIO aufbaut. Die Kür besteht darin, eure Marke so zu positionieren, dass KI-Systeme sie verstehen, korrekt einordnen und in Antworten als vertrauenswürdige Option berücksichtigen: auf der eigenen Website und darüber hinaus.

Wenn ihr genauer einordnen wollt, wie sich Suchverhalten gerade verändert und welche Rolle Google in diesem Mix künftig noch spielt, lohnt sich ein Blick in das Webinar »Goodbye Google?«. Dort erfahrt ihr, wie ihr eure Sichtbarkeit breiter aufstellt und SEO, GAIO und Brand Building sinnvoll zusammendenkt.

FAQs zu GAIO