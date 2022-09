TOP inhabergeführte Agentur – dotSource ganz oben auf dem Treppchen!

Wir sind die TOP inhabergeführte Digitalagentur 2022! Das finden wir nicht nur top, sondern spitzenmäßig. Im neuen Ranking der iBusiness hat sich dotSource direkt an der Spitze positioniert. Darüber sind wir ebenso glücklich wie stolz! Das Wachstum aus eigener Kraft prägt unsere Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden vor allem aber auch das Miteinander der gesamten dotSource Familie.

TOP inhabergeführte Agentur – neue Auszeichnung

Seit 2007 gibt das Internetagentur-Ranking von iBusiness einen Überblick über den aktuellen Markt von Digitalagenturen und dient Unternehmen somit als Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Dienstleisters für die Verwirklichung ihrer Digitalprojekte. In den letzten Jahren haben immer mehr Netzwerke und Verbünde die Spitze des Rankings angeführt. Daher wurde in diesem Jahr erstmals ein zusätzliches Ranking für die TOP inhabergeführten Internetagenturen veröffentlicht.

Nachdem dotSource es 2022 im allgemeinen Ranking als letzte inhabergeführte Agentur, noch unter die Top 20 schaffte, war uns Platz eins für die TOP inhabergeführte Agentur gewiss.

TOP inhabergeführte Agentur – großes Leistungsportfolio und individuelle Betreuung

Die Möglichkeiten und somit auch die Anforderungen an digitale Services werden immer komplexer. Unternehmen wünschen sich dabei häufig vielschichtige Multistream-Projekte aus einer Hand. Deswegen erweitern wir bei dotSource unser Leistungsportfolio kontinuierlich, orientieren uns an neuen Digitaltrends und können Kundinnen und Kunden somit mehr bieten als eine reine E-Commerce-Implementierung. Unsere Teams arbeiten gemeinsam daran, beispielsweise durch die CMS-Anbindung an Shopsysteme komplexe Content-Commerce-Lösungen zu schaffen oder mit CRM- und BI-Systemen eine 360-Grad-Kundensicht zu entwickeln.

So konnten wir zum Beispiel der BayWa AG konnte neben einer performanten E-Commerce-Landschaft zu einem Internal-Order-System sowie einem Marketing-Automation-System verhelfen. Beim weltbekannten Digitalkamera-Hersteller FUJIFILM wiederum arbeiten unsere Expertinnen und Experten aktuell europaweit am Roll-Out der B2C-Shops und binden daran eine umfangreiche CRM- sowie Marketing-Automation-Software an, um eine optimale Kundenbindung zu gewährleisten.

Ein ganz großer Vorteil dabei: All unseren Kundinnen und Kunden werden individuell betreut und können dank kurzer und unkomplizierter Entscheidungswege eine schnelle und erfolgreiche Projektumsetzung erwarten.

Ein großes Dankeschön an unsere Teams, die solche Erfolge möglich machen und danke an iBusiness, für die Auszeichnung unserer Agentur.

Top-Projekte mit erfolgreicher digitalen Transformation: Whitepaper jetzt kostenfrei herunterladen!

Seit 2006 unterstützen wir Unternehmen verschiedener Branchen bei der digitalen Transformation. Für alle Bereiche von der Strategieentwicklung, über die Beratung zu geeigneten Lösungen bis hin zur Realisierung und Betreuung der Systemlandschaften gibt es bei dotSource Expertinnen und Experten. Erste Tipps, wie die digitale Transformation erfolgreich gelingen kann und spannende Praxisbeispiele findet ihr in unserem aktualisierten Whitepaper »Digitale Transformation – Herausforderungen, Chancen und Lösungen für Unternehmen«.

