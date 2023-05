Das Internetagentur-Ranking 2023 ist da. Gespannt haben auch wir wieder auf den deutschlandweiten Branchenvergleich gewartet. Und das Warten hat sich gelohnt. Denn Platz 18 im Gesamtranking und Platz 7 für dotSource in der Kategorie »Plattformen, E-Commerce und Services« zeigen, dass wir (weiter) auf der richtigen Spur sind. Großer Dank geht raus an all unsere Kunden und Partner, an unsere Teams und ihre Familien. Das haben wir gemeinsam erreicht.

Internetagentur-Ranking: Über das Branchenbarometer

Als Koproduktion von HighText iBusiness, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und den Marketing-Fachmagazinen Horizont und W&V listet der Branchenbarometer auch in diesem Jahr wieder die umsatzstärksten Agenturen, Dienstleister und Produzenten des E-Business.

» Mit dotSource stehen wir seit nun mehr 17 Jahren für unsere Überzeugung ein, dass Digitalisierung die Welt besser macht. Wir sind sehr stolz darauf, dass sich unser Wachstum und unsere Anstrengungen jedes Jahr im Internetagentur-Ranking widerspiegeln – insbesondere als einzige inhabergeführte Agentur in den Top 20 «

Christian Grötsch, dotSource Gründer und Geschäftsführer

Apropos Wachstum: Neue Standorte, neue Führungskonstellation

Jena, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Rijeka und Berlin. Moment, was da los? Aus dem Quintett ist ein Sextett geworden.

Christian, Christian, Frank, Janine. Moment, was da los? Aus dem Trio ist ein Quartett geworden.

Es gab Zuwachs bei dotSource. Und zwar auf allen Ebenen. Ob bei den Standorten, in der Geschäftsführung, innerhalb der Teams, oder den Kundenprojekten. Da hat sich einiges getan 2022.

Mit dem neuen Standort in Rijeka, Kroatien stellen wir nicht nur unser Team breiter und noch internationaler auf, sondern auch die Weichen für Business über DACH-Raum hinaus.

Mit Janine Bohnenberg als erste Frau in der Geschäftsführung stärken wir nicht nur die Managementetage, sondern auch das Bewusstsein dafür, dass Verantwortung und Führungsqualitäten keine Frage des Geschlechts sind.

» Bei uns haben alle die gleichen Aufstiegschancen. Wer gerne und gut Verantwortung übernimmt, bekommt sie auch – unabhängig vom Geschlecht. «



dotSource-weit liegt die Frauenquote bei etwa 25 Prozent. Für ein IT-Unternehmen eine vergleichsweise große Zahl.

Practice what you preach: Full-Service = Full Commitment to Change

Mehr als 500 Mitarbeitende an sechs internationalen Standorten sorgen aktuell dafür, dass Unternehmen aus B2B und B2C ihre digitalen Abwehrkräfte langfristig stärken. Sie beraten, sie begleiten, entwickeln, challengen, begleiten weiter.

Mit Erfolg. Um auch weiterhin der richtige Partner für Unternehmen jeglicher Branche zu sein, bleiben auch wir nicht stehen. Ruhen uns weder auf Erfolgen aus, noch machen wir immer alles so, wie wir es immer gemacht haben, weil wir es immer so gemacht haben.

Wir sind uns bewusst, dass Full-Service auch Full Commitment bedeutet. Commitment für Change. Commitment für Authentizität. Dafür, dass wir nur das an die Frau oder den Mann bringen können, wovon wir auch selbst überzeugt sind. Was wir selbst immer wieder vertesten, re-evaluieren, nachjustieren.

Unsere DNA, unsere Vision und Mission.

Das macht die Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Unternehmen so spannend. Man lernt nie aus. Man wird immer wieder aufs Neue gechallenged. Bleibt damit am Puls der Zeit. Oder ihm auch mal einen Schritt voraus,

Das macht stolz. Erst recht, wenn dieser Spirit auch in Branchenvergleichen wie dem renommierten Internetagentur-Ranking sichtbar wird. Das sorgt auch nach 17 Jahren Agenturgeschichte für diese kribbelnde Mischung aus: Innovationsfreude, Mut, und Bock. Bock, geiles E-Business zu machen. Mit geilen Menschen, die Großes bewegen. Intern wie extern.

Innovationsfreude zahlt sich aus. Mut wird belohnt. Bock hält die E-Business-WG am Laufen.

Denn das ist dotSource: eine Part-Time WG mit eigener DNA. In dieser DNA stecken nicht nur die Werte, die wir gemeinsam vertreten, sondern mit ihnen auch unser Anspruch, Unternehmen auf ihrem Weg zu digitalen Champions zu begleiten. Menschelnd professionell. Mutig geerdet. Ehrgeizig innovativ. Die Mischung macht’s. Und das schätzen auch unsere Kunden. Zeigen auch die Zahlen: 37 Millionen Jahresumsatz – ein Wachstum um 30 Prozent, dass auch an den Initiatoren des Internetagentur-Ranking nicht vorbeigegangen ist 😉