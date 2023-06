Hackathon Vol. V: Innovation, Spaß und dotSource Familie

»Think outside the box« ist im daily Business manchmal gar nicht so einfach. Dabei sind die Ideen, die somit entstehen, meist die besten. Umso besser, dass es Konzepte gibt, die eben diese kreative und wilde Zusammenarbeit fördern.

Auch die dotSource Familie fand sich Mitte Mai zum inzwischen fünften Hackathon zusammen und tüftelte gemeinsam an digitalen Projekten zu Themen wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Content-Management & Co.

Dabei haben nicht nur die Projektergebnisse selbst, sondern vor allem die teamübergreifende Zusammenarbeit sich gelohnt.



Hackathon Vol. V: So viel Spaß macht Innovation

Und so sah der dotSource Hackathon 2023 aus:



Hackathon-Projekte: smart, innovativ und super hip

Die Mischung macht’s. Vor allem die Mischung an Expertise. Die insgesamt acht Teams profitierten von dem Wissen unserer dotSource Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Bereichen. Eine tolle Möglichkeit, um sich auszutauschen und gemeinsam innovative Lösungen voranzutreiben.

Das neue Party-Highlight: Die Digitale Jukebox

Team 1 verfrachtete eine Jukebox aus dem Jahr 1973 in das digitale Zeitalter. Das alte Gerät wurde restauriert und an verschiedene Streamingdienste angebunden. On top bekam es ein digitales Makeover in Form von Animationen und wurde mit der Soundanlage der dotSource Büroflächen verbunden. Die Jukebox ist ein interdisziplinäres Projekt, hier arbeiteten Handwerker, Entwickler und Partyvisionäre Hand in Hand.

Willkommen im »Rabbit Hole«

Taucht mit Team 2 in eine kosmische Welt voller Häschen ab! In dieser virtuellen Galaxie soll es das neue dotSource-Maskottchen in mannigfaltiger Ausführung geben. Wie? Über ein Layering-System, ein Strukturierungstool, kann das Häschen in verschiedenen Positionen und mit diversen Komponenten (Kleidung, Accessoires, Equipment) ganz individuell erstellt werden. Volle Möhre voraus hieß es also beim Prototyping des Generators!

Das dotSource Digital Office

In Zeiten hybrider Arbeit gilt es mehr denn je, auch virtuell einen sozialen Raum für Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Das weiß auch Team 3, die in ihrem digitalen Büro miteinander plaudern und Kaffee trinken. Nun ist das Problem: Diese Onlinewelt ist von einem externen Anbieter und nur für zehn Leute verfügbar. Doch die dotSource hat über 500 Mitarbeitende. Also dachte sich das Team: Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt! Neben der uneingeschränkten Zugänglichkeit des Office integrierte das Team noch Spiele und die Anbindung zu Microsoft Teams.

We Love CMS

Team 4 ist überzeugt: Digital Experience Plattformen funktionieren nicht ohne ein Content-Management-System. Doch dieser Leistungsbereich ist sowohl strategisch als auch in seiner Entwicklung noch ausbaufähig. Das Team erfand also einen dotSource Accelerator, zu Deutsch Beschleuniger. Mit dieser Headless Web-App soll die CMS-Beratung auf ein neues Level gehoben werden.

Don’t believe the Hype – oder doch? KI in der Softwareentwicklung

Fragt man ChatGPT, ob es beispielsweise beim Programmieren mit Java unterstützen kann, dann antwortet es ganz klar mit Ja. Stimmt das auch? Dieser Frage ging Team 5 nach und bewies anhand von Anwendungsbeispielen, ob KI nur ein Hype ist oder ein hilfreiches Tool für die Softwareentwicklung. Speziell wurden ChatGPT und GitHub Copilot unter die Lupe genommen. Sharing is caring: Alle Erkenntnisse und Kniffe werden in Guidelines und Best Practices für das gesamte Unternehmen zusammengefasst.

Digital Marketing: Next Level!

Team 6 bringt das Digital Marketing auf eine neue Stufe! Anhand einer fiktiven Werbekampagne erstellte das Team ein Framework, um Arbeitsprozesse mit Chat-GPT und Prompt Engineering zu optimieren. Zeitsparend/Zeiteffizient aus Produktdaten Social-Media-Anzeigen, organische Posts, Mailings oder Zielgruppenanalysen erstellen? Das geht nur mit dem richtigen KI-Know-How!

Augmented Reality: Print is not dead, it has only changed!

Die Printmedien haben sich seit Jahrzehnten kaum verändert, was wahrscheinlich zu ihrem langsamen Niedergang beigetragen hat. Doch der Einsatz von Augmented Reality könnte ein Gamechanger sein. Unter dem Motto „Long live Print!“ vereinte Team 7 die Printwelt mit der digitalen Welt. Ob Zeitschriften, Bücher oder Broschüren: Texte und Bilder wurden durch eine AR-App zum Leben erweckt und mit zusätzlichen Informationen angereichert.

Kenne deinen Feind: Projekt »BotSource«

Ihr fiebert seit Wochen auf ein bestimmtes Produkt hin und nun ist der Tag gekommen, an dem es endlich released wird. Ausverkauft. Und noch schlimmer: Ihr findet dieses heißersehnte Produkt bei Resellern, die das unverschämt teuer anbieten. Diese Übeltäter werden Bots genannt. Team 8 sagt diesen mit dem Projekt „BotSource“ den Kampf an und baut anhand von gesammelten Bot-Protection-Erfahrungen einen eigenen Bot.

And the Winners are

Nachdem alle Teams ihre Projektergebnisse präsentiert hatten, wurden diese anhand dreier Kriterien bewertet:

Idee & Konzept: Wie innovativ ist die Idee und wie groß ist der Mehrwert für die angestrebte Zielgruppe?

Pitch: Wurde die Idee kreativ und verständlich vorgestellt?

Implementierung: Wie anspruchsvoll war die technische Umsetzung und wie funktional ist das Endergebnis?

Hierbei konnten drei der acht Teams besonders überzeugen:

Platz 3: Der Maskottchen-Builder »Rabbit Hole«

Platz 2: Die digitale Jukebox

Platz 1: AR Print – Print is not dead, it has only changed!

Wir freuen uns schon jetzt darauf, das neu gewonnene Wissen für unsere tägliche Arbeit und die Umsetzung herausragender Digitalprojekte unserer Kunden zu nutzen!

Noch mehr Innovationen gibt’s im Trendbuch 2023: Jetzt kostenfrei herunterladen!

Im Handelskraft Trendbuch 2023 »Digitaler Horizont« erfahrt ihr, wie ihr in eurem Unternehmen ein zukunftsorientiertes Mindset schafft. Außerdem erwarten euch 120 Seiten voll mit Trends, die euch digital voranbringen. Dazu gehören effiziente Cloud-Services ebenso wie Composable Commerce Strukturen. Füllt jetzt das Formular aus und sichert euch euer kostenfreies Exemplar!