Prompt-Methode Erklärung Promptbeispiel/ Einstieg

Instructions Sagt der KI, was zu tun ist oder stellt eine Frage. Which Keywords match the Keyword „Field Service Management“? Sort the keyword by relevance and proximity to the main keyword in a table.

Role Prompting Gebt der KI eine Rolle und versorgt sie dadurch mit mehr Kontext. Fragt euch: Welche Person könnte euch am besten Auskunft zu einer bestimmten Frage geben? Let´s pretend you are […]

Few Shot Prompting Zeigt der KI anhand von Beispielen, welchen Output ihr euch wünscht. Develop higher-level attributes and list possible variants from the following products: […] Self-given Example:

Higher-Level Attributes and Possible Variants: […]

Chain of Thought Prompting Erklärt der KI in einem Beispiel, wie ihr zur Lösung kommt. Sie wiederholt dieses Vorgehen und ist damit deutlich weniger anfällig für Fehler. The odd numbers in this group add up to an even number: 4, 8, 9, 15, 12, 2, 1.

A: Adding all the odd numbers (9, 15, 1) gives 25. The answer is False.

The odd numbers in this group add up to an even number: 15, 32, 5, 13, 82, 7, 1.

A: [LLM antwortet direkt, wenn Antwortmuster vorgegeben wird]