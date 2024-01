Wir haben was zu feiern: dotSource wird ein Jahr älter, und was für ein besonderer Geburtstag ansteht – der 18.! Wow!

Seit 18 Jahren schreiben wir nun schon Erfolgsgeschichte. In dieser Zeit haben wir zahlreiche Herausforderungen gemeistert, viele Meilensteine erreicht und immer mit dabei: kontinuierliches Wachstum. So ist das, was wir bereits seit geraumer Zeit fühlen, endlich offiziell: dotSource ist erwachsen.

Die Reise, von den ersten Baby Steps, über Wachstumsschmerzen hin zu den großen Sprüngen, war wild und aufregend. Besonders in den letzten Jahren, die von multiplen Krisen gezeichnet sind, hat das dotSource Team Stärke, Reife und den nötigen (Eigen-)Willen bewiesen und diese Challenges bravourös gemeistert. So wie sich das für Heranwachsende gehört.



dotSource verdankt seine heutige Form vor allem den 530 Mitarbeitenden, die jeden Tag ihr Bestes geben. Ohne eure Leidenschaft, Hingabe und den einzigartigen Team Spirit wär’s einfach nicht möglich. Ganz viel Liebe und Dankbarkeit richten sich an euch – ihr seid es, die dotSource vorantreiben.

Unser Motto, dass Digitalisierung die Welt besser macht, ist keine leere Phrase – wir glauben daran und arbeiten täglich dafür, dass andere mit geeigneten Tools davon profitieren können. Dies wird besonders deutlich, wenn wir einen Blick auf die Highlights des Jahres 2023 werfen:

Team Spirit: 530 Mitarbeitende

Jedes einzelne Mitglied unseres Teams trägt zu unserem Erfolg bei. Über 530 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen täglich ihre Energie ein, widmen sich spannenden Herausforderungen und eignen sich fortlaufend neues Wissen an.

40 Neue Kunden

Mit insgesamt 40 neuen Kunden aus vielfältigen Branchen erweitern wir im Jahr 2023 unsere Unternehmensfamilie. Wir stehen ihnen beratend zur Seite bei der Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Sales und helfen dabei die Customer Experience zu perfektionieren.

Umsatz: Ca. 40 Mio EUR

Trotz zahlreicher gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen spiegelt sich unser wirtschaftlicher Erfolg vor allem in der Zufriedenheit unserer Kunden und auch in einem Umsatz von etwa 40 Millionen Euro wider.

Internationalisierung: Start in den Nordics und Standorteröffnung in Rijeka

Unsere globale Präsenz nimmt weiter Fahrt auf. Der Start in den Nordics und die Eröffnung eines neuen Standorts in Rijeka – dem Jena Kroatiens 😉 – markieren wichtige Schritte auf unserem Weg zu einem globalen Player.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource (@dotsource_de)

Wandlung zur »dotSource SE«

Ein weiterer Meilenstein auf unserer »Journey to Jupiter« war die Umwandlung in die internationale Rechtsform – »dotSource SE«. Das hilft uns, unser Geschäft und unseren Mitarbeiter- und Kundenstamm auszubauen und diverser zu gestalten.

Janine Bohnenberg – Vierte Geschäftsführerin

Ein weiterer Höhepunkt des letzten Jahres war, dass wir mit Janine Bohnenberg nun auch eine Geschäftsführerin in unserer Management-Ebene begrüßen dürfen. Seit mehr als 16 Jahren ist sie ein ganz wichtiger Teil von dotSource und begleitet das Unternehmen mit vollem Herzblut durch ihr Engagement und ihre Hingabe. Danke Janine!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von dotSource (@dotsource_de)

Mitgliedschaft in der MACH Alliance

dotSource ist seit 2023 offizieller Partner der MACH Alliance, ein Zusammenschluss, der sich die sich für die Technologien Microservices, API-first, Cloud und Headless einsetzt. Ein wichtiger Schritt für uns, ein weiterer Benefit für unsere Kunden. Für noch mehr Erfolg im E-Commerce.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Gewinne, Gewinne, Gewinne, wie es auf der Kirmes immer so schön dröhnt . Unsere Arbeit und unser Engagement wurden im letzten Jahr besonders belohnt. Wir dürfen uns als die führende inhabergeführte Digitalagentur Deutschlands bezeichnen. Zudem sind wir mächtig stolz auf den K5 Commerce Award als »Beste E-Commerce Agency« sowie die Auszeichnungen des Deutschen Agenturpreises: einmal für das Handelskraft Trendbuch und einmal für den Website Relaunch für die Stadtwerke Jena. Das Trendbuch hat mit dem German Marketing Award in der Kategorie Grafikdesign sogar gleich doppelt abgeräumt in diesem Jahr!

Digital-Gipfel 2023

Der Puls der Digitalisierung schlägt kräftig in Jena. Auf dem Digital-Gipfel der Bundesregierung wurde deutlich: Jena ist ein führender Digital- und Wirtschaftsstandort – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir mittendrin! Dieses Event bleibt unvergessen.

Nachhaltigkeit und Gemeinschaft

Als inhabergeführte Digitalagentur denken wir in langen Zeitlinien. Unsere Vision geht über den kurzfristigen Erfolg hinaus – wir wollen eine Welt schaffen, die auch in vielen Jahrzehnten noch lebenswert ist. Unsere Baumpflanzaktion im Jenaer Stadtforst ist nur eine Aktion von einigen weiteren CSR-Maßnahmen in diese Richtung.

@dotsource_de . . Wenn wir sagen: »Digitalisierung macht die Welt besser«, dann meinen wir das auch. Dann packen wir das nicht nur als fancy Marketing Claim auf unsere Webseite, sondern setzen es auch selbst um. Danke an alle kleinen und großen Helfenden, die 150 Weißtannen eingepflanzt haben. Ein kleiner Schritt für eine große wichtige Sache. ♬ Originalton – dotSource

In den letzten 18 Jahren haben wir nicht nur eine Digitalagentur aufgebaut, sondern eine Gemeinschaft geschaffen – eine Gemeinschaft aus über 500 Hipstern, Hackern und Hustlern. Zusammen haben wir zahlreiche Digitalprojekte umgesetzt, Unternehmensziele erreicht und nebenbei auch noch auf einigen Teamaktivitäten Spaß gehabt!

An dieser Stelle möchten wir jedem Einzelnen von euch danken – unseren Mitarbeitenden, Kunden und Partnern. Ihr seid die Seele von dotSource, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die nächsten Kapitel unserer Erfolgsgeschichte zu schreiben und das erste Jahr der Volljährigkeit zu genießen.

Cheers auf 18 Jahre dotSource 🎉