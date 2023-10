Neue Bloggerinnen an Bord

Yeah! Das Handelskraft-Team hat Zuwachs bekommen. Neben unseren Bloggerinnen Franzi und Birthe sind nun auch Huong und Stephi an Bord.

Die beiden kreativen Köpfe verstärken als Content Creatorinnen und ordnen in Handelskraft-Manier die relevantesten Themen des E-Business für euch ein. Getreu unserem Motto: Trends, Analysen und Klartext.

Was ihr über sie wissen solltet und auf welchen Kanälen ihr sie findet, erfahrt ihr von ihnen selbst:

Huong Tran

Seit Januar 2023 bin ich Teil des dotSource Marketing-Teams, Handelskraft-Autorin und Social-Media-Managerin. Ich bin neben dem Bloggen hauptverantwortlich für die regelmäßigen Beiträge auf Plattformen wie LinkedIn, Instagram, Facebook, X und TikTok. Dabei decke ich eine breite Palette von Themen ab, angefangen beim Personalmarketing über Employer Branding bis hin zu den Trends im E-Business.

Warum Social Media? Ganz einfach: Weil die Kreativität hier keine Grenzen kennt. Ob es darum geht, witzige TikTok-Clips zu erstellen oder businessrelevante Beiträge für LinkedIn zu verfassen – es wird niemals eintönig.

Schon während meiner Studienzeit (M.A. Anglistik/Amerikanistik und Romanistik) erkannte ich das Potential von Social Media, um die Reichweite von Unternehmen und Vereinen zu steigern. Entsprechend früh fing ich an, Content für mehrere Seiten zu konzipieren, zu betreuen und zu monitoren. Dabei setzte ich mich stets mit den Zahlen, Features und Updates der jeweiligen Kanäle auseinander.

Auch das Agenturleben, das agile Arbeiten und Teamwork sind seit jeher meins. Ich startete zunächst in einer PR-Agentur, in der ich neben klassischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch im Onlinemarketing tätig war. Dort schnupperte ich in den verschiedensten Branchen, von Biotech über Tourismus bis hin zu Sport und E-Commerce.

Letzteres forderte mich besonders heraus und das fand ich spannend. Ich entschied mich also nach fünf Jahren, noch intensiver in die Welt der Digitalisierung einzutauchen und wechselte zu dotSource. Seitdem bin ich mit Begeisterung und Wissensdrang dabei und freue mich, diese Learnings und Entwicklungen aus der digitalen Welt mit euch zu teilen.

Stephi Schneider

Seit Februar 2023 bin ich Teil des Handelskraft Teams. Ich bin nicht nur für Content Creation zuständig, sondern moderiere auch den Handelskraft Podcast. Als Podcast-Junkie ist das für mich ein absoluter Volltreffer. Ich mag das Medium, weil es ganz besondere Möglichkeiten bietet, komplexe Themen nicht nur verständlich, sondern auch fesselnd rüberzubringen – egal, wo man gerade ist.

Was mich antreibt, ist meine Leidenschaft für Marketing in all seinen Facetten. Deswegen war es nur klar, dass ich meinen Studienschwerpunkt immer auf Marketing gelegt habe. Während meines Masterstudiums an der Universität Leipzig kam dann noch Innovationsmanagement hinzu, weil ich es spannend finde, wie aus kleinen, noch so wilden Ideen Großes entstehen kann.

In meiner bisherigen Laufbahn habe ich vielfältige Skills im Marketing gesammelt, angefangen vom Personal, über Digital bis hin zu Trade Marketing und Public Relations. Doch von all diesen Bereichen hat mich Content Marketing seit jeher am meisten fasziniert, denn Werbekampagnen mit gutem Storytelling haben mich schon immer gekriegt.

Meine Reise durch die Unternehmenswelt war ebenso bunt und aufregend: Ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, von kleinen Start-ups bis hin zu großen Konzernen.

Jetzt freue ich mich umso mehr, Teil einer Digitalagentur zu sein, die sich in diesem rasanten Umfeld ständig weiterentwickelt. Hier kann ich aktiv dazu beitragen, komplexe digitale Themen auf verständliche Art und Weise zu vermitteln.

