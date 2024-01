Dass das Social Media und Content Game euch ganz schön viele Möglichkeiten bietet, sich auszutoben, wissen wir nicht erst seit heute.

In der neuesten Folge des Handelskraft Podcast ist Social-Media-Profi Daniel Zoll, alias einfachdan, zu Gast bei Moderatorin Stephi Schneider. Gemeinsam sprechen sie über den aktuellen Stand im Social Media Game.

Es wurde einmal mehr klar, dass es in sozialen Netzwerken nicht um blanke Zahlen wie Likes und Follower geht – es geht vielmehr darum, wie ihr die Plattformen sinnvoll für euer Business nutzen könnt. Erfahrt in dieser Episode auch, mit welchem einfachen Trick ihr euren Content in ein unterhaltsames Erlebnis verwandelt.



Erfolgreicher Content und eine starke Reichweite ist keine Frage des Kanals. Das macht Daniel gleich zu Beginn des Gesprächs deutlich. Es geht nicht darum, auf dem größten oder bekanntesten Kanal aktiv zu sein. Die entscheidenden Fragen, die ihr euch im Team stellen solltet, lauten: Welche Plattform fasziniert euch wirklich? Wofür steht euer Unternehmen und euer Angebot, und auf welche Weise möchtet ihr eure Botschaft genau vermitteln? Denkt strategisch, denn im Universum des Social Media geht es nicht um Quantität, sondern um die gezielte Qualität eurer Präsenz.

Daniel verdeutlicht, dass Unternehmen auf YouTube durch unterhaltsamen Content genauso brillieren können wie Influencer im Business Netzwerk Linkedin. Ausschlaggebend ist, euren Content individuell auf den jeweiligen Kanal zuzuschneiden. In der Folge erfahrt ihr außerdem, wie ihr den Content eures Hauptkanals recyceln könnt, um ihn effektiv auf weiteren Plattformen einzusetzen.

Das Gespräch unterstreicht, dass im Content Game der Underdog gute Chancen hat – ähnlich wie bei der Geschichte von David und Goliath. Stets offen und in Bewegung bleiben in einem Umfeld, das sich schnell entwickelt – das ist die wichtigste Fähigkeit im Umgang mit Socials, sagt Daniel.

Trotz aller nötigen Skills, gilt: Ihr könnt Content auf bestimmten Kanälen auch konsumieren und passiv von Social Media profitieren. Ob ihr die Netzwerke für Marktforschungszwecke nutzt oder sie als Werkzeug zur Verbesserung eurer Strategie und Prozesse einsetzt – hier findet ihr wertvollen Input, der euch im Daily Business unterstützt.

Im Abschluss der Folge teilt Daniel seine Perspektive zum diesjährigen Motto der Handelskraft Konferenz 2024 »Digital Metamorphose«. Ihr wollt mehr zu diesem Thema und noch mehr Tipps von Dan? Dann seid unbedingt dabei, wenn er seine Keynote auf der Handelskraft Konferenz am 06. März 2024 hält. Dort erwarten euch Trends, Analysen und Klartext – live on Stage. Lasst euch diese Insider-Einblicke nicht entgehen!