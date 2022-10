Multistream Projektmanagement koordiniert aus einer Hand [Webinar]

Um als Unternehmen digitaler Vorreiter zu sein, reicht es längst nicht mehr aus, einen eigenen Onlineshop zu haben oder auf Social Media aktiv zu sein. Wirklich gute digitale Angebote, sind wesentlich komplexer. Angefangen bei einer passenden Systemarchitektur, die Prozesse im Unternehmen effizienter gestaltet, bis hin zu einem ansprechenden Design auf allen Kanälen – oftmals tun sich bei Unternehmen mehre Baustellen auf einmal auf.

Doch mit einer einheitlichen Digitalisierungsstrategie und einzelnen, sinnvoll verknüpften Projekten, werden aus vielen Vorhaben schnell ein kompaktes Multistream-Projekt: Gut geplant, ressourcenschonend und erfolgsversprechend.

Multistream Projektmanagement: Durchblick in allen Bereichen

Jedes Unternehmen kann Multistream-Projekte umsetzen. Doch vor allem für solche, die schnell und möglichst effizient wachsen wollen, kann es sich lohnen mehrere Projekte gleichzeitig zu realisieren. Damit sollte sich jedoch nicht gleich jedes Unternehmen angesprochen fühlen: Denn Voraussetzung und Ziel von Multistream-Projektmanagement, ist immer noch die Notwendigkeit einer schnellen digitalen Transformation, um nicht mehr Aufwand als nötig zu verursachen und Kosten zu sparen.

Dafür werden »mehrere Ströme« im digitalen Kontext simultan realisiert. Das können beispielsweise Prozesse in den Bereichen E-Commerce, Cloud Services, Produktdatenmanagement und User Experience sein. Aber Achtung! Anders als man vielleicht vermutet, geht es nicht darum, alle Projekte eines Unternehmens zusammenzulegen. Es sollen dabei viele Projekte, egal ob klein oder groß, innerhalb der U abgestimmt und koordiniert werden.

Multistream Projektmanagement: Roadmap to Success

Insbesondere bei großen Projekten ist es wichtig, alle Beteiligten abzuholen und vor Projektbeginn eine gemeinsame Vision sowie konkrete Meilensteine festzulegen. Denn obwohl Multistream-Projektmanagement dazu beiträgt eure Projekte zu optimieren, gehen damit auch einige Herausforderungen einher. So beispielsweise fehlende Priorisierung und Fokussierung bei Projekten oder zu komplexe, intransparente Prozesse.

Eine transparente Kommunikation während des gesamten Projektvorgehens trägt daher dazu bei, diese zu überwinden und Wissensilos zu verhindern. So behält auch die Geschäfts- und Projektleitung den Überblick über den Projektfortschritt, kann Ressourcen sinnvoll einsetzen und Kosten- sowie Zeitbudgets monitoren. Es gilt also, den Durchblick in den einzelnen Projekten (Streams) zu haben und gleichzeitig das Gesamtvorhaben nicht aus den Augen zu verlieren.

Ihr möchtet eure digitalen Visionen schnellstmöglich umsetzen und Synergien zwischen den einzelnen Vorhaben nutzen? Dann erfahrt in unserem Webinar »Multistream Projektmanagement koordiniert aus einer Hand« anhand von Theorie und Praxisbeispielen, wie ihr eine gemeinsame Roadmap aufstellt, Verantwortlichkeiten klar zuordnet und somit von einem effizienten Projektmanagement profitiert.

Meldet euch jetzt kostenfrei an und stellt eure Fragen am 19. Oktober ab 15 Uhr an unsere dotSource-Strategieexperten Marcel Leisker und Konstantin Brack.