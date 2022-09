Digitale Transformation: Herausforderungen, Chancen und Lösungen für Unternehmen [Aktualisiertes Whitepaper]

Die digitale Transformation ist längst omnipräsent. Für Unternehmen aller Branchen ist es keine Frage, ob sie sich damit auseinandersetzen, sondern wie sie die Transformation erfolgreich meistern. Dabei sind viele Hindernisse zu überwinden und verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Innovation, Strategie und Ausdauer sind gefragt!

Wie ihr die digitale Transformation nutzt, um euch vom Wettbewerb abzuheben und somit langfristig erfolgreich zu sein, erfahrt ihr im aktualisierten Whitepaper.



Zum Whitepaper

Digitale Transformation – Eine nutzerzentrierte Digitalstrategie ist Pflicht

94 Prozent der Unternehmen sehen sich im Prozess der digitalen Transformation mit Hindernissen konfrontiert. Zu ihnen gehören etwa das Fehlen datengetriebener Prozesse, mangelndes Know-how oder Personalengpässe.

Unternehmen, denen das Zusammenspiel von Unternehmenskultur, modernen digitalen Technologien und nutzerzentrierten Prozessen gelingt, können die digitale Transformation meistern und sich zukunftsfähig aufstellen. Strategien und Maßnahmen zielen darauf ab, die Customer Experience sowie die Employer Experience so zu optimieren, dass Nutzererwartungen erfüllt und im besten Fall übertroffen werden.

Für nachhaltig erfolgreiche Veränderungen muss man sich auch nach innen orientieren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen. Nur so gelingt der Kulturwandel im Unternehmen hin zum Digital Business. Deshalb führen Unternehmen aller Branchen verschiedene Tools wie eine vollautomatisierte interne Beschaffungsplattform zur Kosten- und Zeitersparnis ein, bilden ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich und methodisch weiter und stellen ihren Organisationsplan sowie die interne Struktur um.

Nur so können sie sich an die wandelnden Bedürfnisse aller Beteiligten anpassen und relevante Nutzererlebnisse über alle Touchpoints hinweg schaffen. Hierfür hat beispielweise die Modekette Zara die neue App-Funktion »Store Mode« gelauncht, durch die Kundinnen und Kunden online in der Filiale verfügbare Kleidungsstücke anschauen, bezahlen und zu einem späteren Zeitpunkt im Geschäft abholen können.

Digitale Transformation – Ohne Daten geht’s nicht!

Automatisierung hilft Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten. Zum Beispiel bei der Verarbeitung von Daten. Jedes Unternehmen generiert tagtäglich Unmengen an Daten. Allerdings berücksichtigen nur rund 50 Prozent der Organisationen diese Daten bei ihrer Entscheidungsfindung. Klar ist: Viele Daten zu besitzen macht nicht erfolgreich. Sie müssen auch sinnvoll genutzt werden. Um Daten-Champion zu werden, könnt ihr zunächst die Voraussetzungen schaffen: nämlich eine Datenkultur auf allen Ebenen des Unternehmens. Diese ermöglicht wiederrum eine fundierte Data Governance .

Dafür gilt es in erster Linie, Daten zu erfassen und zu verstehen. Danach sollte der Zugang der gesammelten Daten innerhalb des gesamten Unternehmens vereinfacht und deren Verwendung nach dem Motto »Daten sind unsere Freunde« im Daily Business harmonisch integriert werden. Nur so können die Daten-Management-Tools ihr Potenzial voll entfalten und alle dazugehörigen Prozesse in eurem Unternehmen datengetrieben steuern.

Digitale Transformation – Alle Disziplinen sind dem Wandel unterworfen

Moderne digitale Tools entlasten Arbeitnehmerinnen und -nehmer bei ihrer täglichen Arbeit. In diesem Sinne spielen Technologielösungen eine große Rolle, um einen so komplexen Prozess wie die Digitalisierung eures Unternehmens zu bewältigen.

Oft kommt dennoch die Frage: Welche Technologien bei der Umsetzung digitaler Transformation zur Auswahl stehen. Ob CRM, MAA, PIM, MDM oder CMS – jede Software kann aus ihrer Sicht dazu beitragen, die Performance eures Unternehmens nach außen und nach innen zu optimieren. Unternehmen, die mit einem Digitalpartner mit langjähriger Erfahrung und bewährter Fachkompetenz wie dotSource zusammenarbeiten, wissen welche Software zu welchem Zweck implementiert und integriert werden soll.

Digitale Transformation – Aktualisiertes Whitepaper jetzt kostenlos herunterladen!

Das aktualisierte Whitepaper »Digitale Transformation – Herausforderungen, Chancen und Lösungen für Unternehmen« erklärt anhand praktischer Beispiele, welche Ansätze ihr für den digitalen Transformationsprozess benötigt, um langfristig erfolgreich zu sein.

Im Whitepaper erfahrt ihr außerdem

warum ein effizientes Datenmanagement und eine etablierte Datenkultur so wichtig sind.

wie verschiedene Branchen in der Praxis auf den digitalen Wandel reagieren.

welche konkreten Maßnahmen euch dabei helfen, eine nutzerorientierte Digitalstrategie – nach außen und nach innen – zu etablieren.

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet das aktualisierte Whitepaper kostenfrei in euer Postfach!