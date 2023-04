Vierbeiner sagen euch jetzt, wo’s lang geht! [Netzfund]

Wie oft hat euch euer Vierbeiner schon mit großen Augen angeschaut und ihr habt euch zum hundertsten Mal verzweifelt gefragt: Was willst du mir bloß sagen?

Eine Runde spielen?

Raus an die frische Luft?

Oder doch nur neues Wasser?

Wie einfach wäre es denn bitte, wenn ihr verstehen könntet, was eure Haustiere versuchen euch zu sagen. Dann wäre das Rätselraten endlich vorbei! Doch wir wären nicht im Zeitalter der Digitalisierung, wenn es nicht auch dafür eine Lösung gebe. Diese nennt sich FluentPet. Mit dieser Technologie gebt ihr eurem Hund oder eurer Katze jetzt eine Stimme und macht euch das Leben ein bisschen einfacher.

Vierbeiner bekommen eine Stimme

Das System FluentPet ist von dem US-amerikanischen Kognitionswissenschaftler Leo Trottier entwickelt worden und ist Teil seiner Firma CleverPet. Das Konzept verbindet Wissenschaft und Technik und basiert auf verschiedenfarbigen sechseckigen Platten. Diese könnt ihr auf den Boden legen und im Anschluss mit unterschiedlichen Funktionsknöpfen bestücken. Jeder Knopf steht dabei für ein Wort. Je nach dem, welcher von eurem Haustier gedrückt wird, können beispielsweise Kuscheleinheiten, Spaziergänge oder eine Runde Ballspielen kinderleicht eingefordert werden.

Die Knöpfe können dabei jedoch ganz nach euren Vorstellungen eingerichtet, beklebt und platziert werden. Wie viele und vor allem welche Wörter ihr eurem Schützling beibringen wollt, könnt ihr also völlig frei entscheiden. Durch regelmäßiges Training kann sich die Anwendung dann immer weiter ausdehnen und unterschiedlichste Bereiche abdecken.



Forschung durch unsere Vierbeiner voran bringen

Mit der Entwicklung der App »FluentPet Connect« bekommt ihr außerdem die Möglichkeit, die Erfolge und Fortschritte eurer Vierbeiner zu tracken. In dem ihr eure Buttons mit einer zusätzlichen Platte, der sogenannten Connect Base, verknüpft, wird jeder Tastendruck digital aufgezeichnet. So könnt ihr sehen, ob sich eure Mühe lohnt und sie sich eventuell auch in eurer Abwesenheit mit den Platten beschäftigen.

Darüber hinaus könnt ihr als Haustier-Mamas und Papas mit Hilfe der Aufzeichnungen auch Teil der Wissenschaft werden. Denn mit der Frage, inwieweit Hunde und Katzen mit uns Menschen kommunizieren können, beschäftigen sich Forschende auf der ganzen Welt. Durch die Datenspende können die Tier-Mensch Interaktionen datengetrieben ausgewertet und somit die Untersuchungen weiter vorangetrieben werden.

Fortschritt für Vierbeiner – das geht auch in eurem Unternehmen!

Auch wenn es erst einmal kurios wirkt, mit Tieren kommunizieren zu können, sehen wir daran, wie weit wir schon in puncto Digitalisierung sind. Es zeigt einmal mehr das die Digitalisierung undenkbares möglich macht. Und mit den passenden Lösungen, innovativen Ideen und zielgerichteten Strategien könnt auch ihr über euch hinauswachsen und euren Arbeitsalttag erleichtern.

Doch hier gilt, es nicht einfach loszustürmen, sondern Ziele mit Köpfchen anzugehen. In unserem Whitepaper »Digitale Transformation – Herausforderungen, Chancen und Lösungen für Unternehmen« zeigen wir euch deshalb

