Eure Mitarbeitenden sind eure wichtigste Ressource. Daher ist es essenziell, den perfekten Deckel für euren Topf zu finden. Und diesen Menschen müsst ihr jetzt nicht mehr durch langwierige Interviewprozesse suchen. Ihr könnt ganz einfach mit der HR-App Aivy arbeiten.

Durch die gamifizierte Vorgehensweise können Arbeitsuchende ihre Stärken in den Vordergrund stellen. Somit findet auch ihr im Handumdrehen das perfekte Match für die zu besetzende Stelle. So will Aivy der neue Standard neben dem klassischen Lebenslauf werden.

Talent passt nicht auf ein Blattpapier

Gute Noten und ein eindrucksvoller Lebenslauf allein, sagen euch noch lange nicht aus, wie talentiert ein Mensch ist. Das haben auch die Gründer von Aivy so gesehen. Daher gründeten sie das Unternehmen Anfang 2020. Ihr Ziel: Den Berufsauswahl- und Einstellungsprozess für Jobsuchende und HR-Teams zu erleichtern und zu beschleunigen.

Die App soll Jobsuchenden dabei helfen, die eigenen Talente und Fähigkeiten zu entdecken. User absolvieren dafür kleine Spiele, die maximal zwei bis drei Minuten dauern. Dabei werden unterschiedliche Hard und Soft Skills wie zum Beispiel Emotionswahrnehmung oder Problemlösefähigkeiten auf den Prüfstand gestellt. Im Anschluss kreiert die App dann ein individuelles Stärkenprofil. Dieses können Jobsuchende dann ihren Bewerbungsunterlagen anfügen.



Mit Aivy findet ihr echte Talente

Doch wie könnt ihr als HR-Team in eurem Unternehmen Aivy verwenden und wie könnt ihr von der App profitieren?

Ihr könnt Aivy in euren eigenen Auswahlprozess integrieren und erhaltet dann Zugang zu den Stärkenprofilen. Um passende Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen zu bekommen, müsst ihr ein Anforderungsprofil erstellen. Dort definiert ihr die Skills, die für einen Job bei euch nötig sind. Erst danach erhaltet ihr eine objektive Vorauswahl.

Durch diese analytische Herangehensweise könnt ihr euch auf die Stärken eurer potenziellen Mitarbeitenden fokussieren und fördert damit Chancengleichheit und Diversität in eurem Unternehmen.

Die Kosten, die mit der Nutzung für eurer Unternehmen anfallen, richten sich ganz nach eurem Budget. Das gebt ihr vor und Aivy rechnet dann kampagnenbasiert nach Leistungen ab.

Lebensläufe und Talente: Der Mensch im Mittelpunkt

In einer Welt, in dem Unternehmen mit permanentem Wandel konfrontiert sind, müssen sie flexibel bleiben. Daher sind talentierte Mitarbeitende so wichtig für euren Businesserfolg. Es ist essenziell, sie zu unterstützen und ihre Stärken zu fördern. Deswegen sollte ihr Werte wie Selbstständigkeit, Freiheit und Diversität in eurem Unternehmen großschreiben.

Unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe und körperliche Konstitutionen regen nämlich Perspektivenvielfalt an. Dadurch wird es für euch leichter, auf Veränderungen am Markt zu reagieren und sich dementsprechend zu positionieren.

Im Handelskraft Trendbuch »Digitaler Horizont« erhaltet ihr deshalb konkrete Tipps, wie ihr:

ein starkes Team aufstellt,

von flexiblen Arbeitsmodellen profitiert und

zukunftsfähige Strategien anwendet.

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet das aktuelle Trendbuch kostenfrei in eurem Postfach!