Praktische Tools, wertvolle Strategieansätze und zukunftsfähige Geschäftsmodelle gibt es zuhauf. Die Herausforderung ist es, zu verstehen, was mit modernen Lösungen alles möglich ist. Und das muss jedes Unternehmen individuell für sich herausfinden.

Deswegen hieß es am 22. März im Kunstkraftwerk in Leipzig: Licht aus und Spot an. Spot an für erprobte Trends am digitalen Horizont, für kompetente Speaker auf der Bühne und für alle Unternehmen, die ihre Widerstandskraft mit smarten Lösungen stärken wollen.

Lest, welche konkreten Tipps wir euch von der Handelskraft Konferenz mitgebracht haben und erfahrt, wie ihr mithilfe digitaler Lösungen: eure Prozesse effizienter gestaltet, euren Kundenstamm erweitert und bestehende Ressourcen nachhaltig einsetzt.

Die Handelskraft Konferenz 2023 im Rückblick:

Resilienz durch Mut und dank digitalem Know-how von der #HK2023 Digitalisierung kann richtig viel. Darüber sind sich alle Speaker und Teilnehmenden der diesjährigen Handelskraft Konferenz einig.

Um digitale Trends aber für das eigene Unternehmen bestmöglich zu nutzen, braucht es ein positives Mindset und die Begeisterung dafür, Neues zu wagen.

Insbesondere in Folge der Pandemie mussten Unternehmen schnell handeln und ihre Systemarchitektur sowie bestehende Strategien überdenken.

In zwei inspirierenden Keynotes, vier knackigen Sessions, einer spannenden Paneldiskussion und zwei praxisnahen Impulsvorträgen wurden eben dieser Wandel und die damit einhergegangenen Learnings zum Thema gemacht.Ein bisschen Konferenz-Feeling bekommt ihr in unserem Recap-Video:



Resilienz durch Digitalisierung UND Nachhaltigkeit: Der Business Case der Zukunft

Schon im Interview mit Katharina Aguilar ist klar geworden: Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehören einfach zusammen. Vor allem, wenn es darum geht, Ressourcen sinnvoll einzusetzen, Kosten zu sparen und schlichtweg eine nachhaltige Wirkung für alle zu erzeugen.

Es geht bei Nachhaltigkeit längst nicht nur um die Umweltkomponente, sondern genauso spielen soziale, politische und wirtschaftliche Aspekte eine Rolle.

In ihrer Opening Keynote hat Katharina drei konkrete Tipps gegeben, mit denen euer Unternehmen von der Kombination beider Themen maximal profitieren kann.



Tipp 1 »as-a-service statt own-it-yourself«: Es ist nicht nur nachhaltiger, sondern oftmals auch kostengünstiger, gewisse Dinge nicht selbst zu besitzen. Das gilt im privaten ebenso wie im geschäftlichen Bereich. Tipp 2 »predictive statt reactive«: Es gilt, Entwicklungen im Blick zu haben und vorab Maßnahmen zu ergreifen, anstatt erst zu reagieren, wenn die Veränderung bereits eingetreten ist. Tipp 3 »traceable statt intransparent«: Transparent aufgesetzte Systemarchitekturen sind die, die nachhaltig Erfolg haben werden.



Wie steht es um euer digitales Fitness-Level? Unsere Panelistinnen und Panelisten bewerten ihres im guten Mittelfeld. Diese Einschätzung zeigt einmal mehr, dass die digitale Transformation eben ein Prozess ist. Ein beständiges Fitness-Programm, in dem man sich selbst stetig weiterentwickelt und besser darin wird, auf Veränderungen zu reagieren. Am digitalen Horizont die Cloud Eine Möglichkeit, um das digitale Fitness-Level zu steigern, ist der Weg in die Cloud. Cloud-Services garantieren dabei nicht nur eine leistungsstarke Infrastruktur, sondern bieten in eurem gesamten Unternehmen die Grundlage für eine moderne Unternehmenskultur. Agil, effizient und nachhaltig. Cloudexperte Christoph Zapatka machte in seiner Session deutlich: Durch Cloudhosting könnt ihr,

Geld für die Anschaffung von Inhouse-Technik sparen Arbeitszeit für den Betrieb eigener Server gezielter einsetzen Sicherheit vor Cyberangriffen besser gewährleisten Datenschutzanforderungen einfach erfüllen Anforderungen für mehr Nachhaltigkeit einfach gerecht werden Ressourcen der Cloud flexibel nutzen Kundenservice bei Lastspitzen besser skalieren