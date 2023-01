Trends der digitalen Transformation effektiv zu nutzen ist eine Disziplin für Champions. Sie erkennen, Perspektiven am digitalen Horizont, sehen Herausforderungen als Chancen und machen erfolgreiches Business draus.

Wie es auch euch gelingt, mit E-Commerce-Trends neue Geschäftsmodelle zu erschließen, mit digitalen Lösungen Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen und mit modernen Service-Strategien Kundenbeziehungen zu stärken, erfahrt ihr auf der Handelskraft Konferenz 2023.

Lasst euch am 22. März von Macherinnen und Machern den digitalen Horizont zeigen und seid live im Kunstkraftwerk in Leipzig dabei.

Digitaler Horizont: Der neue Weg der Transformation ist digital und nachhaltig

Digital transformiert wird nicht erst seit gestern. Unternehmen verschiedenster Branchen haben inzwischen verstanden, dass digitale Lösungen unumgänglich sind, um sich am Markt zu halten. Unternehmen, denen es darüber hinaus gelingt, Technologien zu nutzen, um neue Wege zu gehen, Prozessaufwände zu reduzieren und somit Kosten zu sparen, bleiben auch in Zukunft erfolgreich.

Als Gründerin und CEO der Innovationsagentur UpVisit und dem Startup 7places beweist Katharina Aguilar ihr Gespür für digitale Veränderungen und innovative Trends täglich. In ihrer Opening Keynote erfahrt ihr, wie digitale Lösungen und nachhaltige Verantwortung vereint werden können und warum eben diese Symbiose entscheidet, welche Unternehmen in Zukunft erfolgreich sind.

Digitaler Horizont: Widerstandskraft dank digitaler Lösungen

Experience Commerce, Sustainable Commerce, Composable Commerce; Buzzwords gibt´s im Digital Business zur Genüge. Was aber wirklich dahinter steckt ist oftmals nicht ganz klar. Wer versucht sich damit zu befassen, wird mit weitern Begriffen überhäuft, die mindestens genauso rätselhaft sind.

Unsere Teilnehmenden unseres Panels verschaffen Klarheit und sprechen über Trends, die 2023 wirklich relevant sind.

Als Sales-Experte bei Ingram Micro Cloud weiß Christoph Zapatka genau, vor welchen Herausforderungen Unternehmen aktuell stehen. Der Wechsel in die Cloud bietet zahlreiche Chancen, um mit neuen Anforderungen umzugehen und um langfristig ressourcenschonend zu arbeiten. Erfahrt in seiner Session, wie die Migration in die Cloud gelingt und wir euer Unternehmen davon gleich mehrfach profitiert.

Das digitaler Erfolg keine Frage der Branche ist, zeigt Commerce-Experte Mark Hoffmann. Seit fast 15 Jahren ist er bei Villeroy & Boch im Projektmanagement tätig und treibt dort die digitale Transformation gemeinsam mit seinem Team voran. Das Traditionsunternehmen passt sich an neue Kundenanforderungen an, bietet hochwertige digitale Services und gehört somit zu Recht zu einem der bekanntesten Unternehmen seiner Branche. Welche Vorteile die einzelnen Maßnahmen haben, zeigt er euch in seiner Session.

Auch das Tourismusunternehmen Berge & Meer hat bewiesen, dass Unternehmen mit smarten Prozessen und einem starken Kundenfokus noch so große Hürden meistern können. Wie das gelungen ist, erklären uns CRM-Expertin Carolin Sturm und Head of Digital Solutions and Business Applications, Alexander Ramseger in ihrem Impulsvortrag.

Digitaler Horizont: Brain the Company

Hinter all diesen Erfolgen stehen Menschen mit Mut zur Veränderung, innovativen Ideen und technischem Know-how. Erst eine produktive und kooperative Zusammenarbeit macht es möglich, die Potenziale zu nutzen und konkrete Projekte zu realisieren. Als Neurowissenschaftler spricht Henning Beck auf der Handelskraft Konferenz darüber, wie man Menschen zu diesem Weg motiviert, für eine Vision begeistert und neue Ideen fördert.

Nutzt die Möglichkeit, von Macherinnen und Machern aus dem Digital Business zu lernen. Tauscht euch mit Branchenkolleginnen und –kollegen aus und sichert euch jetzt euer Ticket für die Handelskraft Konferenz am 22. März.

Ganz digital, könnt ihr euch auch ein Remote-Ticket sichern, falls ihr nicht live dabei sein könnt.

Digitaler Horizont: Trends für Industrie und Handel vorab im Webinar – Jetzt kostenfrei anmelden!

Stimmt euch vor ab schon auf die Konferenz ein, holt euch erste Inspiration und lernt unsere Handelskraft Moderatorin Franziska Kunz bereits in unserem Webinar kennenlernen. Am 26. Januar ab 10 Uhr zeigt sie euch mit spannenden Praxisbeispielen, wie ihr digitale Lösungen, Commerce-Trends und moderne Strategien nutzt, um die Widerstandkraft eures Unternehmens zu stärken.