Mehr als je zuvor spielt das Omnichannel-Erlebnis eine große Rolle bei der Customer Journey. Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen eine Vielzahl von Touchpoints, um eure Produkte und Leistungen zu entdecken und Kaufentscheidungen abzuwägen. Dabei ist der wichtigste Aspekt ein konsistentes und überzeugendes Produkterlebnis über alle Kanäle hinweg.

Wenn euer Unternehmen in seinem Onlineshop verschiedene Produkte anderer Hersteller anbietet, kennt ihr sicher die Herausforderung, all die vielen Produktinformationen nicht nur aktuell zu halten – sie müssen auch konsistent und nutzerfreundlich aufbereitet werden.

Wie euch eine zukunftssichere PIM-Lösung dabei unterstützt, indem sie euch die automatisierte Pflege der Daten aus verschiedenen Quellen ermöglicht, erfahrt ihr in der aktuellen Success Story zum Verlags- und Versandhandelsunternehmen St. Benno.

PIM-Upgrade in der Verlags- und Versandbranche: St. Benno setzt auf Akeneo

Fehlende oder sogar falsche Informationen während der Product Discovery können eure Zielgruppe davon abhalten, bei euch zu kaufen. Wie wichtig darum die effiziente Verwaltung von Produktdaten ist, weiß auch das Verlagshaus St. Benno.

Der christliche Verlag mit Sitz in Leipzig ist zugleich Versandhändler für Non-Book-Artikel sowie Druckerzeugnisse anderer Unternehmen, die im Onlineshop »Vivat!« angeboten werden.

Für das Product-Information-Management (kurz PIM) setzt St. Benno auf die Software des französischen Anbieters Akeneo. Das Verlagshaus hatte mit der Community Edition des Akeneo-Systems bereits gute Erfahrungen gemacht, aber die kostenfreie Version stieß angesichts wachsender Anforderungen zunehmend an ihre Grenzen.

In enger Zusammenarbeit mit den zertifizierten Akeneo Consultants von dotSource entschied sich St. Benno dazu, zur leistungsfähigeren Enterprise-Edition zu wechseln.

PIM-Upgrade in der Verlags- und Versandbranche: Daten zusammenführen

Die mehr als 120.000 Artikel, die St. Benno über den Online-Versandhandel »Vivat!« vertreibt, stammen von verschiedenen Verlagen und Händlern – ergo werden auch die zugehörigen Produktinformationen aus unterschiedlichen Quellen bezogen. Am Ende müssen diese aber trotzdem stimmig und vollständig für die User ausgespielt werden.

Mit einer leistungsstarken PIM-Lösung wie der Serenity Enterprise Edition von Akeno kann das Unternehmen die verschiedenen Datenbestände zusammenführen. Darüber hinaus profitiert St. Benno davon, dass die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung optimale Skalierungsmöglichkeiten bei beständig wachsenden Datenmengen bietet.

PIM für die Verlags- und Versandbranche: Middleware zum Datenimport

Das PIM-Team von dotSource machte sich nach einer genauen Anforderungsaufnahme zunächst an eine ausführlichen Code-Analyse des bestehenden PIM-Systems bei St. Benno. Entscheidend war, dass im Zuge des Wechsels beziehungsweise Upgrades auf die Akeneo Enterprise Edition keine bestehenden Datenworkflows zerstört werden.

Für einen reibungslosen Datenimport entwickelten die Produktdaten-Expertinnen und -experten bei dotSource eine spezielle Middleware – also eine Software, die den Datenaustausch zwischen mehreren Tools der Systemlandschaft regelt.

Mit dieser Lösung wird nicht nur sichergestellt, dass Produkte und Kataloginformationen in das Akeneo PIM-System importiert werden können. Für die Mitarbeitenden von St. Benno bedeutet das eine vereinfachte Datenverwaltung, da viele Zuordnungen nun automatisiert erfolgen.

So lässt sich die Zuordnung zu Produktfamilien und -kategorien nun anhand vordefinierter Regeln automatisch umsetzen. Ganz bewusst wurden die Regelsysteme so gestaltet, dass die Beschäftigten von St. Benno zukünftig selbst mit Anpassungen auf veränderte Anforderungen reagieren können.

PIM für die Verlags- und Versandbranche: DAM-Features in Akeneo

Natürlich wollen Kundinnen und Kunden im Onlineshop auch das Produkt bildlich vor sich sehen, für das sie sich entscheiden. Darum hat neben Produktinformationen die Verwaltung von Digital Assets – also zugehörigen Mediendateien wie Bildern, Datenblätter oder auch Audiofiles – eine große Bedeutung. Dieses Digital-Asset-Management (kurz DAM) lässt sich durch die Enterprise Edition von Akeneo perfekt mit abdecken.

Auch die Assets stammen wieder aus verschiedenen Quellen. Hier spielt die von dotSource entwickelte Middleware eine weitere große Stärke aus: Sie ist in der Lage, die Assets automatisiert herunterzuladen, auf eine vorgegebene Größe zu vereinheitlichen und dann direkt im Akeneo-PIM dem zugehörigen Produkt zuzuordnen.

Dank der Zusammenarbeit mit den Akeneo Consultants von dotSource profitiert St. Benno nun unter anderem von erweiterten Features zur Produktdatenpflege und von einem modernen Digital-Asset-Management.

Wie das neue PIM-Tool die Workflows der Produktdaten verbessert, könnt ihr in der aktuellen Success Story »Akeneo-PIM für den St. Benno-Verlag: Produktdatenmanagement im Buch- und Versandhandel« im Detail nachlesen. Darin erfahrt ihr außerdem:

was ihr bei einer PIM-Migration unbedingt beachten müsst

welche Möglichkeiten zum automatisierten Datenimport euch ein Akeneo-PIM bietet

wie ihr euer Data-Onboarding mit passgenauen Schnittstellen umsetzt

