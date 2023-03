Die Pflege von Exceltabellen gehört bei euch noch zum daily Business? Eure Produktinformationen sind alles andere als aktuell? Und neue Angebote brauchen ewig, bis sie für eure Zielgruppe sichtbar sind?

Dann lohnt sich die Evaluation von Product-Information- und Product-Experience-Management-Systemen für euch in jedem Fall! Laut einer aktuellen Forrester Studie erzielt beispielsweise das PIM von Akeneo im Durchschnitt einen Return on Invest von 365 Prozent. Ja, richtig gelesen 365! Prozent. Wer also immer noch denkt, dass PIM-Systeme lediglich ein kleines Glied in der E-Commerce-Kette sind, hat sich deutlich getäuscht.

Warum sich die Investition in eine geeignete PIM-Lösung für euer Unternehmen lohnt und welche Erfolge andere Unternehmen bereits feiern konnten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wachstumschancen im Digital Business: Produktinformationen sind entscheidend für den Kaufabschluss

Im Fokus der Verbraucherinnen und Verbraucher steht nach wie vor das Produkt oder die Leistung, die sie von eurem Unternehmen kaufen wollen. Dabei ist es wichtig, wie diese auf verschiedenen Plattformen präsentiert werden.

Informationen über Materialien, hilfreiche Hinweise zu Größen und Farben sowie aktuelle Lieferzeiten können darüber entscheiden, ob eure Produkte gekauft werden. Inzwischen erwarten sogar mehr als die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass umfangreiche Produktinformationen ihnen dabei helfen, sich für ein Produkt zu entscheiden.

Im worst Case bestellen diese bei euch, sind mit dem Produkt nicht zufrieden, schicken es zurück und erzählen Bekannten von der negativen Einkaufserfahrung.

Wachstumschancen im Digital Business: Mit Akeneo PIM zur optimalen Product Experience

Eine geeignete PIM-Lösung unterstützt euch dabei, konsistente, valide und qualitativ hochwertige Produktdaten zu generieren und zentral zu verwalten. Somit könnt ihr Retouren reduzieren und die Zufriedenheit eurer Kundinnen und Kunden steigern.

Somit könnt ihr Produktinformationen für verschiedene Kanäle aufbereiten, bestimmte Anreicherungsprozesse automatisieren und neue oder angepasste Produkte schneller auf den Markt bringen.

Zu Recht bewerten also 78 Prozent der Produktmanager weltweit Produktdaten als genauso wichtig wie Kundendaten.

Die PIM-Lösung von Akeneo punktet mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und intuitiven Features wie zum Beispiel der Rules Engine, dem Asset Manager und dem Teamwork Assistant. Sie erleichtern vor allem Usern, die erst mit der PIM-Pflege starten, die Arbeit mit dem System. Beim Hosting der Lösung könnt ihr zwischen zwei Cloud-Varianten wählen: der Flexibility-Version, eine Platform as a Service (PaaS) und der Serenity-Version, einer Software as a Service (SaaS).

Vorteile von Akeneo PIM

intuitive Bedienbarkeit

viele konfigurierbare Lösungen wie leicht erstellbare Regeln und die Verbindung zwischen Produkten

automatisierte Datenimporte und -exporte

integrierter Asset-Manager

Möglichkeit, Produktinformationen mit zusätzlichem komplexem Content anzureichern

zahlreiche Zusatzmodule wie Shared Catalogs oder der Onboarder für Lieferantendaten

erleichterter Datenfluss mittels Excel-Mapping (Tailored Exports)

Neben dem Nutzen, der mit der Einführung eines neuen Systems entsteht, müssen Entscheiderinnen und Entscheider aber auch die Kosten unter die Lupe nehmen. Die Lizenzkosten einer PIM-Software sind abhängig von:

der Hosting-Form und damit verbunden mit der Update- und Migrationsstrategie

der Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer

der Anzahl der Artikel also der Stock Keeping Units (SKUs)

sowie dem konkreten Kostenangebot der Software an das lizenznehmende Unternehmen

Wachstumschancen, die Sonderpreisbaumarkt und Clickpool bereits nutzen

So vielfältig wie die Möglichkeiten der Akeneo PIM-Lösung sind auch die Use Cases, bei denen die Lösung eingesetzt wird.

So konnte das fränkische Unternehmen Sonderpreis Baumarkt mithilfe einer »Single Source of Truth« die Fehleranfälligkeit von Produktdaten im Onlineshop um 80 Prozent senken und die Datenqualität für verschiedene Kanäle dank einer Vollständigkeitsprüfung um 100 Prozent steigern.

Auch die Erstellung von Printmedien zur Bewerbung der Angebote in den Filialen, kann durch das PIM teilautomatisiert und somit viel effizienter gesteuert werden. Da keine doppelte Datenpflege im ERP mehr nötig ist und weil die Mitarbeitende jetzt mit Workflows arbeiten, konnte die Zeit für die Bearbeitung von Produktdaten um 90 Prozent gesenkt werden.

Auch die Eigenmarke Dildoking der Clickpool GmbH profitiert umfassend von der Einführung des Akeneo PIM-Systems. Für die Product Experience war es dem Unternehmen besonders wichtig, dass nur Produkte online gehen, bei denen alle zuvor festgelegten Attribute hinterlegt wurden. Dies gut gepflegten Produktinformation führen dazu, dass die Kundinnen und Kunden fundierte Einkaufsentscheidungen treffen und letztendlich zufrieden mit ihrer Bestellung sind.

Wachstumschancen im Digital Business mit der passenden PIM-Lösung: Mehr Infos und hilfreiche Tipps gibt es auf der #HK2023 und im Whitepaper

Ein weitere Akeneo-Erfolgsstory erwartet euch am 22. März auf der Handelskraft Konferenz in Leipzig oder Remote. Stephan Radig E-Commerce-Leiter bei St. Benno spricht darüber, wie das Unternehmen als Verlag und Versandhändler viele verschiedene Daten von unterschiedlichen Lieferanten händelt. Außerdem wird Akeneo live vor Ort sein und eure Fragen rund um die Optimierung eures Produktdatenmanagements beantworten. Sichert euch hier euer Ticket!

Erste Denkanstöße, hilfreiche Tipps für die Einführung eures PIM-Systems und einen übersichtlichen Anbietervergleich findet ihr im Whitepaper »PIM- und DAM-Software auswählen«. Füllt jetzt das Formular aus, erhaltet euer kostenfreies Exemplar und erfahrt, wie ihr eure Daten übersichtlich verwalten könnt.