Außergewöhnlich, nutzerfreundlich, erfolgversprechend – Die PIM-Lösung von Akeneo, bietet euch zahlreiche Featuers, mit denen ihr alle Begegnungen, die eure Kunden mit eurem Angebot haben, individuell managen könnt. Davon profitiert nicht nur eure Zielgruppe, sondern all eure Teams, die eure Product Experience (PX) maßgeblich mitgestalten.

Lernt die zahlreichen Möglichkeiten der Akeneo Product Cloud kennen und erfahrt, welche News unsere PIM-Expertinnen und –Experten euch von der Akeneo Unlock in Paris mitgebracht haben!

Product Experience ermöglicht herausragende Customer Experience

Damit eure Zielgruppe auch bei euch kauft, müsst ihr eure Kunden bereits abholen, wenn diese das erste Mal mit euerem Produkt oder eurer Leistung in Berührung kommen. Das kann auf verschiedensten Kanälen passieren und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Customer Journey. Die Product Experience, kurz PX, umfasst nämlich sämtliche Berührungspunkte eurer Kunden mit euren Produkten oder Leistungen. Wie eure Zielgruppe eure Produkte wahrnehmen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf die gesamte Customer Journey.

Um egal wann und egal wo mit eurem Angebot zu überzeugen sind konsistente, kontextbezogene und vor allem aktuelle Produktinformationen entscheidend. Mit spannenden Events, intensiven Partnerschaften und neuen Technolgie-Upgrades will Akeneo Unternehmen dabei unterstützen, eine solche konsistente Product-Story erfolgreich umzusetzen.

Product Experience mit der Akeneo Product Cloud

Alles in der Cloud. Und mit alles meinen wir sämtliche Komponenten, die Einfluss auf die Product Experience (PX) eurer Kunden haben. Die Akeneo Product Cloud 2 war übrigens nicht nur ein großes Thema auf der diesjährigen Akeneo Unlock, sondern wurde ursprünglich auf der letzten Unlock im Oktober 2022 vorgestellt.

Bisher nutzen viele Unternehmen, dafür isolierte Technologien und manuelle Workarounds. Akeneo zentralisiert alle wichtigen Funktionen rund um die Product Experience in der Product Cloud, mit dem Ziel, die PX-Strategie zu vereinfachen. Quasi ein Omnichannel-Ansatz für euer Produktinformationsmanagement.

Diese besteht aus dem leistungsstarken PIM in Kombination mit einem umfassenden App-Store. Die PIM-Lösung sorgt nicht nur dafür, dass der gesamte Produktdatensatz zentral verwaltet wird, sondern analysiert den zugrundeliegenden Datensatz. Die Erkenntnisse dieser Untersuchungen können dann wiederum für datengetriebene Entscheidungen genutzt werden. Diese unterstützen euch dabei, eurer Zielgruppe eine erstklassige Product Experience (PX) zu bieten.

Da die PIM-Lösung cloudbasiert ist und API-zentriert ist, lässt sie sich problemlos mit bestehenden, aber auch neuen Systemen verbinden. Besonders nutzerfreundliche ist, dass sich der App-Store direkt aus dem PIM heraus aufrufen lässt. So können Apps, Add-Ons und Konnektoren zu zahlreichen E-Commerce-Systemen, CMS, Syndication Tools, Markplätzen, DAM-Systemen, Übersetzungstools und Print-Lösungen gefunden und ganz einfach in das PIM integriert werden.

Product Experience for Future-Proof: News der Akeneo Unlock 2023

Auf der beeindruckenden Veranstaltung im Maison de la Mutualité wurden nicht nur die neuesten Features bekannt gegeben, wir durften außerdem einen Blick in die Zukunft werfen. In wenigen Schlagworten umschrieben, ging es um Customer Experience, Employee Experience und vor allem natürlich um Product Experience.

Und diese neuen Features bietet euch Akeneo, um all diese Experience ganz besonders positiv zu gestalten:

Product Data Management & Generation

Bereits jetzt können sich User der Serenity-Edition, einer Software as a service, über den neuen ID-Generator im PIM freuen. Diese Funktion ermöglicht es eurem Unternehmen, für eine definierte Produktauswahl eigene IDs nach bestimmten Schemata zu generieren. Das kann vor allem in Unternehmen, bei denen die Produktanlage im PIM startet, Zeit und Aufwand einsparen.

Ein weiteres spannendes neues Feature der Version 7.0 sind die Enriched Categories. Sie ermöglichen, Inhalte an die Produktkategorien anzufügen. Diese können später durch eine simple Kategorisierung automatisch mit den einzelnen Produkten verknüpft und dann an die Zielsysteme ausgeleitet werden.

Diese Kategoriebeschreibungen können sowohl Bilder als auch Texte enthalten. Genutzt werden kann diese Feature beispielsweise in Onlineshops, um Produktkategorien möglichst hilfreiche und ansprechende auszuspielen und um so die Customer Experience abzurunden.

Orchestration & Analytics

Mit den Time-to-Market-Insights kommt ein neues hilfreiches Dashboard hinzu, das Produktdaten-Manager befähigt, die Time-to-Market ihrer Produkte zu überwachen und Schwachstellen im Anreicherungsprozess zu identifizieren. Somit kann euer Unternehmen gezielt und durchdacht Datenanreicherungsprozesse optimieren und Produkte schneller im Onlineshop zur Verfügung stellen.

Product Activation

Auch auf dem Akeneo Markplace, dem App Store von Akeneo, ist viel los. Die Bee App generiert beispielsweise durch die Nutzung von ChatGPT auf Knopfdruck in Akeneo Produktbeschreibungen und Übersetzungen. Die ETIM App hingegen vereinfacht massiv, die ETIM-Klassifizierungen in Akeneo zu laden. Das Elektro-Technisches-Informationsmodell (ETIM) bietet eine standardisierte Struktur für Produktklassen und –merkmale, die das Auffinden einzelner Produkte für das Unternehmen selbst aber auch für Lieferanten und Partner erleichtert.

Apropos Apps – mit den Custom Apps habt ihr die Möglichkeit, eigene Apps zu entwickeln, die nicht öffentlich verfügbar sind. Das vereinfacht es weiter, Lösungen zu generieren, die euren individuellen Anforderungen und Voraussetzungen gerecht werden.

Mit Retail Activation kommt eine besonders spannende App zum Akeneo-Leistungsbereich hinzu. Diese macht es euch wesentlich einfacher, eure Produkte aus dem PIM heraus an Händler zu übergeben. Bereits im Portfolio der App sind das Amazon Vendor Central mit 21 Ländern, Zappos, Nordstrom, Macy’s und NuOrder – diese sollen stetig erweitert werden.

Konkret ermöglicht Retail Activation ein Mapping, also eine Zuordnung, der bestehenden PIM-Attribute zusätzlich zu den Produktattributen des Retailers wie beispielsweise Amazon.

Auch die Ausleitung der Produkte wird mit dieser Anwendung wesentlich einfacher. Sobald die Zuordnung einmal erfolgt ist, erfolgt diese bei der zukünftigen Ausleitung automatisiert. So wird zum einen die Employee Experience verbessert und zum anderen die Zeit bis zu einem Produkt-Launch beim jeweiligen Händler verkürzt.

Whats next?

Der Blick in die Zukunft hat weitere Einblicke in die Product Experience Strategy gegeben. Es geht darum, die Technologie hinter der Product Cloud zu verbessern, die Kontaktpunkte zwischen Menschen und Produkt bestmöglich zu gestalten, die Vision stetig weiterzuentwickeln sowie Prozesse zu optimieren. Doch was wird konkret passieren?

Überdenken der Arbeitsprozesse: Durch die Integration der Performance Analyse und einem besseren Einblick in die Product Experience soll es euch in Zukunft möglich sein, noch gezielter an der PX-Strategie zu arbeiten. Darüber hinaus sollen neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen euren Teams während der Anreicherung und der Aktivierung der Produktinformationen entstehen.

Kontrolle zurückgewinnen: Auch der Aktivierungsprozess rund um die Produktinformationen und Assests soll weiter optimiert werden. Um die Zusammenarbeit mit externen Lieferanten effizienter zu gestalten, soll das Lieferanten-Onboarding weiter vereinfacht werden.

Schnelligkeit und Innovation: Mehr Effizienz ist auch die Vision für die Aktivierung von Produktinformationen, Preisen und Verfügbarkeiten.

Es steht also viel auf der Agenda von Akeneo und wir können gemeinsam gespannt sein, welches Update uns als nächstes erwartet. Der nächste Schritt ist aber erst einmal die bestehen Product Experience zu analysieren und zu überlegen, welche der bestehenden Tools bereits genutzt werden können, um diese für die eigene Zielgruppe zu optimieren.

Product Experience mit Akeneo auch für SAP-User

Akeneo PIM überzeugt. Nicht nur zahlreiche Unternehmen, die bereits von der Investition in die PIM-Lösung profitieren, sondern auch andere Softwareanbieter. Die Rede ist von SAP. Seit 2023 ist das Akeneo PIM nämlich auch im SAP® Store, dem Online-Marktplatz für SAP, verfügbar und kann nahtlos in eine bestehende SAP Commerce Cloud integriert werden.

Nachdem die cloudbasierte PIM-Lösung SAP Product Content Hub nicht weiterentwickelt wurde, will SAP mit dieser Partnerschaft seinen Kunden die Möglichkeit bieten, die Verwaltung von Produktinformationen vereinfachen. Da Akeneo PIM besonders nutzerfreundlich ist, gelingt der Einstieg in das Produktdatenmanagement mit der Lösung schnell und unkompliziert.

Product Experience gestalten mit hilfreichen Tipps aus der Praxis – Jetzt Ticket für die Handelskraft Konferenz sichern!

Events wie die Akeneo Unlock, begeistern uns immer wieder, erweitern unseren Horizont und bieten unseren Expertinnen und Experten neue Anregungen für die erfolgreiche Umsetzung eure Digitalprojekte.

Eines dieser Projekte im PIM-Bereich erwartet euch am 22. März auf der Handelskraft Konferenz. Stephan Radig, E-Commerce Leiter bei St.Benno spricht darüber, wie der Verlag und Versandhändler mit der Akeneo-Enterprise-Lösung seine Systemlandschaft optimiert und die Product Experience maßgeblich verbessert.

Darüber hinaus erwarten euch weitere spannende Erfolgsstorys von erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen zu Trendthemen wie Cloudmigration, Digital Experience Plattform und agilem Projektmanagement.