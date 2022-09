Magento / Adobe Commerce Onlineshop: Erfolgreich im B2B und B2C mit leistungsstarker E-Commerce-Lösung [Best Practices]

Fast so vielseitig wie die Auswahl an Produkten im Internet ist mittlerweile das Angebot an Shop-Software, um den eigenen E-Commerce-Auftritt umzusetzen. Moderne Softwarelösungen bieten einen großen Funktionsumfang und eine bestmögliche User-Experience.

Anhand von Kundenprojekten aus verschiedenen Branchen zeigt das neue Best Practices Adobe Commerce, wie ihr mit dem Systemanbieter eure Shops für B2B und B2C zukunftssicher, skalierbar und kundenfreundlich aufsetzt.

Magento / Adobe Commerce: Onlineshop mit skalierbarer Lösung

Die Ansprüche wachsen mit dem Unternehmen – das betrifft alle Bereiche, auch den eigenen Onlineshop. Zu Beginn geht es vor allem um Basisfunktionen, Übersichtlichkeit und natürlich überschaubare Kosten. Später darf es dann gern auch ein bisschen mehr sein, was die Features und Performance der Shop-Lösung angeht.

Im Best Practice Adobe Commerce erfahrt ihr, wie euer Shop über die Zeit mit eurem Unternehmen wachsen kann: Die lizenzkostenfreie Version Magento Open Source ermöglicht euch den E-Commerce-Einstieg mit allen nötigen Grundfunktionen und Zugriff auf zahlreiche Erweiterungen. Später lässt sich bei Bedarf für zusätzliche Features auf Adobe Commerce umsteigen. Die Enterprise-Variante (ehemals bekannt als Magento 2) geht dank einem ganzen Marktplatz an Erweiterungen auch über den reinen Online-Verkaufsprozess hinaus.

Als langjähriger Partner der E-Commerce-Lösung – und seit 2022 sogar als »spezialisierter Adobe Commerce Partner« – konnte dotSource bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen. So etwa unsere Erfolgsstory mit dem spanischen Autobauer SEAT: Im Best Practice erfahrt ihr, wie der Automobilkonzern sich mit einer Migration auf die neuere Version der Enterprise-Lösung Adobe Commerce noch zukunftsfähiger aufgestellt.

Magento / Adobe Commerce Migration und Systemintegration

Ein Onlineshop steht selten allein: Der Trend geht zur umfassenden Digital Experience Platform (DXP), mit der ihr alle Punkte der Customer Journey abdeckt. Häufig werden beispielsweise Content-Management und E-Commerce verzahnt, um Kundinnen und Kunden ein modernes Content-Commerce-Erlebnis zu bieten.

Auch für eine bessere Kundenbindung werden Shopsysteme gern mit anderen Tools verknüpft. Im Best Practice Adobe Commerce erfährst du zum Beispiel, wie FUJIFILM im Bereich B2C bzw. D2C (Direct-to-Consumer) die Adobe Commerce Cloud mit verschiedenen Salesforce-Tools verbindet und so seinen Kundenservice auf ein neues Level hebt. Als einheitliche Shoplösung für den großen europäischen Markt bietet Adobe Commerce im Cloud-Setup dabei für FUJIFILM eine besonders hohe Ausfallsicherheit und für die Kundschaft eine nahtlose Customer Journey – vom Kamerakauf bis zum Wartungsservice.

Magento / Adobe Commerce Best Practices jetzt kostenfrei herunterladen!

Die Best Practices zeigen beispielhaft, wie ihr euren Onlineshop auf Basis von Adobe Commerce zukunftssicher aufstellen und die nahtlose Integration der E-Commerce-Lösung in eure vorhandene Systemlandschaft meistern könnt.

Anhand erfolgreicher Kundenprojekte erfahrt ihr unter anderem, wie ihr

eine zukunftsfähige, skalierbare E-Commerce-Lösung umsetzt

eure Zielgruppe mit innovativen Shop-Features und hochwertiger Produktpräsentation überzeugt

eine gut geplante Shop-Migration zum Erfolg führt

