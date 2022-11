Handelskraft_Konferenz_gewinnt_DEUTSCHEN_AGENTURPREIS

Handelskraft Konferenz räumt nächsten Award ab!

Verflixtes siebtes Jahr? Von wegen. Verzaubert schon eher. Denn die siebte Ausgabe der Handelskraft Konferenz war – aus vielen Gründen – nicht nur für uns, unsere Speaker und Gäste einzigartig, sondern auch für die Jury des DEUTSCHEN AGENTURPREISES.

Wir gewinnen den Award in der Kategorie »Event [Digital] der Sparte B2B«. Wow! Das macht stolz. Und zwar nicht nur Stefan und mich, sondern uns alle. Denn der Zauber dieses Events, das ist ein Team-Zauber. Und zwar schon Monate vor dem Konferenz-Datum. Umso mehr freuen wir uns, dass sich all der Fleiß, die Ups and Downs gelohnt haben. Danke!

Das motiviert enorm, auch mit der Handelskraft Konferenz 2023 am 22. März wieder zu (ver)zaubern.

Handelskraft Konferenz goes Homestudio

Wie jetzt? Downs? Für alle, die nicht bei der diesjährigen Handelskraft Konferenz dabei waren (#shameonyou 😊): Es gab so einen Moment, da stand das Ding echt auf der Kippe. Der Moment, als bei mir zwei Striche auf dem C-Test leuchteten.

Oh man, was nun? Ausgerechnet jetzt erwischt es mich. Zurück ins Studio gehen, kam nicht in Frage. Konferenztag 2 absagen, aber auch nicht.

Kurzerhand holten wir also das Studio in mein Wohnzimmer. Das Videoteam instruierte mich remote, wie ich Kabel, Kamera und Co. aufbaue, sodass dem Handelskraft Publikum trotz der Umstände nichts am Zauber des Events verloren geht.

Handelskraft Konferenz ist ein Teamerfolg

Ohne den Zusammenhalt, ohne die Professionalität und den Glauben daran, dass wir alles schaffen, egal wie widrig die Umstände, wäre das nicht gegangen. Dass die Handelskraft 2022 trotz dessen zu einem Erstklasse-Event wurde, zum besten B2B Digital Event, das haben wir gemeinsam erreicht.

Bereits seit 2014 wird der DEUTSCHE AGENTURPREIS an Kommunikations-, Werbe- und Digitalagenturen vergeben. Eine unabhängige Jury aus Branchenexpertinnen und -experten bewertet die Einreichungen in drei Sparten und zahlreichen Unterkategorien.

Dieses Jahr haben sich 393 Agenturen mit 1.447 Projekten beworben, aus denen nur die besten mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wurden. Wir freuen uns enorm, dass wir dazugehören.

Dazu trug neben der Flexibilität und dem ungebrochenen Teamspirit natürlich auch das Set-up bei. Inhalte und Speaker waren, wie gewohnt, sorgfältig ausgewählt. Die Onlineplattform performte. Das Regieteam regierte. 😉

Nachdem an Tag 1 die Megatrends Nachhaltigkeit, Diversität und Data-driven Business im Fokus standen, drehte sich an Tag 2 alles um Agilität und Brand Experience.

Handelskraft Konferenz 2023: Mega Kulisse, Megatrends, Mega Stimmung

Stichwort: Megatrends. Die werden wir auch am 22. März 2023 wieder auf die Bühne der Handelskraft Konferenz holen. Sprichwörtlich.

Denn zum ersten Mal nach drei Jahren Corona-Pause wird die Handelskraft wieder vor Ort stattfinden. Und was für ein Ort.

Im Kunstkraftwerk Leipzig kann sich das Handelskraft Konferenz Publikum auf so einiges freuen. Visuell wie kulinarisch. Atmosphärisch wie inhaltlich.

In atemberaubender Kulisse trifft Digital Business auf Digital Art, treffen die Macherinnen und Macher aus B2C und B2B auf ihre Branchenkolleginnen und -kollegen, treffen Digital Business Trends auf Analysen und Klartext.

Handelskraft Konferenz 2023: Trends und Fokusthemen

Treffen, klingt das nicht mega!?! Seid dabei und erfahrt, wie ihr

mit Commerce-Trends neue Geschäftsmodelle erschließt

Digitalisierung nutzt, um Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen

eure Teams fit macht für crossfunktionale Zusammenarbeit

eure Kundenbeziehungen mit krisensicheren Service-Strategien stärkt

Um welche Commerce-Trends wird’s gehen? Hier die Fokusthemen, die euch auf der Handelskraft Konferenz, unter anderem, erwarten:

DXP

Lernt die Vorteile kennen, die die modulare Architektur einer Digital-Experience-Plattform bietet und erfahrt aus erster Hand, wie so eine DXP-Roadmap aussehen kann.

Composable Commerce

Der Monolith verschwindet aus dem E-Commerce. Nehmt Expertentipps mit, wie ihr verschiedene Softwarelösungen über Schnittstellen kombinieren und so eine Systemarchitektur schaffen könnt, die optimal auf euer Unternehmen und eure Zielgruppe zugeschnitten ist.

D2C

Mehr Unabhängigkeit und Kontrolle über Marke, Produkt, Preisgestaltung und Image

Stärkere Kundenbindung durch direkte Interaktion

Hohes Cross- und Upselling-Potenzial

Zentraler Zugriff auf Kundendaten

Höhere Margen

Das allein sind fünf gute Gründe, um auf den digitalen Direktvertrieb zu setzen. Auf der Handelskraft Konferenz erfahrt ihr, wie ihr vom klassischen Onlineshop zur D2C-Plattform kommt und welche Potenziale sich daraus für eure Kundenbeziehungen noch ergeben.

Green IT

Erfolgreiches Cloud-Business verlangt nach automatisierten IT-Prozessen und routinierten Aufgaben.

Hört im Handelskraft Panel, wie ihr Ressourcen agiler und skalierbarer an die Cloud ausrichtet und so nicht nur von mehr Qualität der Softwareentwicklung, sondern auch von höheren Umsätzen profitiert.

Agile Frameworks

Digitale Transformation ist Teamwork. Wie wichtig flexibles Arbeiten, modernes Führen und hybride Prozesse sind, haben die letzten drei Jahre nochmals verdeutlicht.

Holt euch Inspirationen und konkrete Handlungsempfehlungen, wie ihr im Dauerzustand der Veränderung stabil wirtschaftet, führt und neue Talente gewinnt.

Brand Experience

Wie stärke ich meine Kundenbeziehungen, auch wenn ich Liefertermine nicht einhalten kann? Welche Service-Strategien und Tools helfen mir dabei, Bestandskunden zu halten und trotz Konsumkrise neue Kunden zu gewinnen? Antworten bekommt ihr auf der Handelskraft Konferenz.

Die ersten Speaker der Handelskraft Konferenz sind bestätigt. Dazu gehört zum Beispiel Neurowissenschaftler und Autor Henning Beck. Erfahrt von ihm, wie ihr

aus Buzzwords wie Modern Leadership und Agile Coaching erfolgreiche Business-Praxis macht

in Zeiten von Dauerkrise und Veränderung positive Mindset-Narrative entwickelt

eure ökonomische, okölogische und soziale Resilienz stärkt

Handelskraft Konferenz: Jetzt Super-Early-Bird Ticket sichern!

Seid am 22. März 2023 im Kunstkraft Leipzig dabei. Bringt mit, was euch bewegt. Tauscht euch aus und nehmt Tipps und Inspirationen für eure Digitalprojekte mit.

Sichert euch noch bis zum 02.12. euer Super-Early-Bird-Ticket!