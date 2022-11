Handelskraft Konferenz gehört zu den Top 3 Digitalevents im DACH-Raum!

Remote Events sind 2022 kein Novum mehr. Doch nur zwei Jahre ist es her, da sah das noch ganz anders aus. Auch wir standen im Angesicht des großen C 2020 vor der Challenge: Handelskraft Konferenz absagen oder remote durchziehen?

Durchziehen. Is klar. In nur zwei Wochen machten wir aus dem analogen Event eine remote Konferenz, die sich sehen lassen konnte. Ein MVP, der in den kommenden zwei Jahren zu einem State of the Art Digitalevent wurde. Sagt das Feedback der Teilnehmenden, bestätigen die Branchenkolleginnen und -kollegen.

UND: sieht auch die Jury des Annual Multimedia Award 2023 so. Denn die Handelskraft Konferenz gehören zu den Top 3 Digital Events und wurde dafür nun mit Silber ausgezeichnet. Was für ein grandioser Erfolg! Danke an das Team des Annual Multimedia Award und Danke an das gesamte Handelskraft-Konferenz-Team.

Handelskraft Konferenz ist State of the Art

Seit 1996 unterstützt der Annual Multimedia Award jährlich die digitale Markenkommunikation, befasst sich mit Trendthemen des Digital Business und gibt einen Überblick zum digitalen Werbejahr. Dafür dokumentiert er insbesondere den State of the Art und filtert wegweisende Arbeiten heraus. Die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien werden dann in einer hochwertigen Publikation präsentiert.

Darunter jetzt auch die Handelskraft Konferenz powered by dotSource.

Seit der ersten Handelskraft Konferenz 2016 begeistern wir jährlich immer mehr Menschen. Wir haben uns nicht nur mit der Digitalen Transformation weiterentwickelt, sondern auch immer mehr professionalisiert. Und das zahlt sich aus. Erst recht, wenn man auf einmal vor ganz neuen Herausforderungen steht, die einen dazu auch noch unvorbereitet treffen.

Abgefahren, dass sich aus dem 2020er MVP ein remote Event mit eigenem Studio, mit professioneller Regie und Technik, mit TV-Format-Qualität entwickelt hat. Aber seht selbst:

Die Kombi aus dem Level an Professionalisierung und einem unbezahlbaren Teamgeist hat es möglich gemacht. Hat dafür gesorgt, dass wir 2020, 2021 und 2022 remote überzeugen konnten. Uns sogar noch weiter steigern konnten. Und darauf sind wir mächtig stolz. Daran knüpfen wir an, wenn wir uns im nächsten Jahr an die nächste Challenge wagen: Handelskraft Konferenz goes hybrid!

Handelskraft Konferenz Vibe lebt von den Menschen

Hochwertige Inhalte und saubere Technik sind das Eine. Doch Menschen auch über den Bildschirm zusammenzubringen, den Handelskraft Konferenz Vibe auch trotz Entfernung zu versprühen, das Feeling zu spüren, das ist das Andere. Und das ist uns neben Knaller-Themen, Hammer-Speaker und Outcomes nicht minder wichtig. Im Gegenteil.

Wie machen wir das? Mit Trends, Analysen und Klartext. Wir sind per du. Wir sind ehrlich. Wir sind ironisch. Wir sind kritisch. Wir trauen uns an diverse Themen. Im wahrsten und doppelten Sinne des Wortes. Wir ruhen uns nicht auf Erfolgen aus, sondern hinterfragen uns kritisch. Sammeln Feedback aus allen Reihen. Überdenken. Justieren nach. Planen um.

Handelskraft Konferenz liefert Klartext statt Buzzword-Bingo

Kurzum: We practice what we preach. Auch wir gehören zu den Macherinnen und Machern, die für und auf der Handelskraft Konferenz das umsetzen, womit sie täglich arbeiten. Denn wir holen Agilität, Innovationsgeist und Feedbackkultur auf die Bühne.

Diese Authentizität spüren die Handelskraft Konferenz Gäste. Sie schätzen, dass auch wir uns nicht nur enorm gut feiern können, sondern auch von unseren Herausforderungen, von Struggles und Fails berichten. Wir nehmen die Fragen des Handelskraft Publikums ernst, diskutieren sie mit den Speakern. Lassen nicht locker, bis wir unser Versprechen erfüllen: Klartext! Denn nur der bringt echte Mehrwerte.

Handelskraft Konferenz 2023: Jetzt Ticket sichern!

Versteht sich von selbst, dass wir diesem Credo auch 2023 treu bleiben. Dann, wenn es endlich wieder heißt: Handelskraft live back on stage. So richtig. Mit physischer Bühne. Mit Menschen vor Ort. Und mit Menschen am Bildschirm. Denn die Handelskraft Konferenz 2023 wird beides vereinen.

Am 22. März werden wir im Kunstkraftwerk Leipzig darüber sprechen, wie ihr Nachhaltigkeit mit Digitalisierung beschleunigt und so doppelt von Innovationen profitiert.

Gemeinsam mit unseren Speakern blicken wir auf Strategien, Technologien, Produkte und Services, die

• eure Digitalprojekte zum Erfolg führen

• globale Nachhaltigkeitsziele erfüllen

• die Resilienz eures Unternehmens stärken

Welche Rolle Trends wie Green IT, D2C und inklusives Design dabei spielen und wie ihr sie zu Treibern für euer Business macht, das werden wir mit Speakern verschiedenster Branchen diskutieren.

In den Spezialformaten: »Meet the Expert« stehen die Digitalexpertinnen und-experten von dotSource zudem für Deep Dives in eure individuellen Themen bereit. Von E-Commerce, UX- & Brand-Design über Digital-Marketing und CMS bis PIM, CRM, Marketing-Automation und Data-driven Business: Bringt mit, was euch bewegt. Lasst euch kostenfrei beraten und nehmt Tipps für eure Digitalprojekte mit.

Und weil wir uns so enorm freuen, endlich wieder vor Ort zu sein, stimmen wir uns am Vorabend der Konferenz bei einem gemütlichen Get-Together auf die Handelskraft Konferenz ein. Seid doch dabei, knüpft neue Kontakte, trefft Gesichter der Handelskraft wieder und gönnt euch das eine oder andere kühle Getränk dabei.

