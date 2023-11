In einer trendgetriebenen Welt gibt es Dinge, die neu aufgelegt nicht aus der Mode kommen. So im Marketing die Außenwerbung. Sie versüßt die Wartezeit an der Bushaltestelle, bringt uns an der roten Ampel zum Schmunzeln und sorgt für Unterhaltung, wenn wir mal wieder viel zu lange in der Bahnhofshalle sitzen. Diesen Kult-Status möchte sich nun TikTok zu Nutze machen, in dem es erfolgreiche Kampagnen Out of Phone und raus in die Welt bringt.

Tiktok ist für alle da

Dass TikTok nicht nur was für die Generation Z ist, steht schon lange fest. Ob Tiervideos, Rezepte, Nachrichten oder Memes – alles, was man sich vorstellen kann, lässt sich auch auf der Kurzvideoplattform finden. Und mit bald 900 Millionen aktiven Usern im Monat ist die Chance, mit dem eigenen Content auf ein passendes Publikum zu treffen, verhältnismäßig hoch.

Das immense Potential von TikTok haben auch Firmen für sich entdeckt. Unternehmensaccounts, die für jeden Trend zu haben sind, sich selbst nicht zu ernst nehmen und ein Gespür für (selbst)ironische Witze haben, genießen eine große organische Reichweite und verbessern ihre Markensichtbarkeit. Damit steigern diese Firmen nicht nur ihre Engagement Rates und Markensympathie, sondern auch ihre Umsatzzahlen.

3 Starke Marken auf TikTok:

Ryanair

Geht es um Trends und Selbstironie, macht Ryanair keiner was vor. Die Fluggesellschaft hat den TikTok-Humor durchblickt und greift mit Greenscreen-Videos seiner Flugzeuge und trendigen Sounds auf witzige Art und Weise Kritik auf. So zum Beispiel, wenn es um Freigepäckreglungen geht:

Duolingo

Eine weitere Marke, die das Tiktok-Meme-Game durchgespielt hat, ist die Sprachlernapp Duolingo. Der neu gegründete Account @duolingodeutschland möchte jetzt auch den DACH-Markt abholen und schickt Maskottchen »Duo« beispielsweise auf das Oktoberfest:

Deutsche Bahn

Inzwischen gehört die Deutsche Bahn sicherlich zu den Unternehmen, über die sich am meisten beschwert wird. Verspätung, Anschluss voraussichtlich nicht erreichbar, spontaner Wechsel von Gleis 2 auf Gleis 18, Zugausfall… Wer wurde noch nie von der DB im Stich gelassen?

Trotzdem ist es sympathisch, wenn ein Unternehmen sich seine Mängel eingestehen und humorvoll damit umgehen kann. Nicht nur deswegen genießt der DB TikTok-Account viel Aufmerksamkeit – sowohl von seinen Fahrgästen als auch in der Kommentarspalte von anderen Unternehmen.

Beispielsweise merken sie selbst, dass Bahndurchsagen mindestens 50 Prozent der Zeit völlig unverständlich sind:

Vom Bildschirm aufs Billboard

Auch diejenigen, die TikTok bisher noch nicht verfallen sind, können sich in Zukunft wahrscheinlich kaum dagegen wehren. Die neuste Funktion der Plattform ermöglicht es Unternehmen, mit Out-of-Home-Kampagnen ihren Marketingerfolg auszubauen. Die sogenannte Out of Phone Lösung bringt erfolgreiche TikToks vom Handybildschirm direkt auf Werbetafeln, Kinoleinwände, in Bars, Restaurants und Läden.

Out of Phone soll für die jeweiligen Unternehmen personalisierbar sein. Die Programme sind genau auf bestimmte Räume, Orte und die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten. Somit fördert die Funktion eine nahtlose Integration zwischen digitalen Kampagnen und real-world Interaktionen.

» “With Out of Phone, we’re taking TikTok beyond the palm of our hands and into everyday life,” «

Dan Page, global head of distribution, TikTok

@tiktoknewsroom Introducing Out of Phone! This new out-of-home solution enables brands and partners to extend TikTok content beyond the platform, into the real world through screens on billboards, in cinemas, restaurants, airports, gas stations, retail stores, and more.🌎 🤩 Learn more at the link in our bio! ♬ Canyons – Official Sound Studio

Die erste große Erfolgsgeschichte ist schon geschrieben: L’Oreal‘s Skincare-Marke CeraVe spielte ihre #CleanseLikeADerm Kampagne als eines der ersten über Out of Phone. Unter anderem am Times Square in New York. Zuvor hatte die Kampagne auf TikTok Millionen von Likes und Views und massenhafte Aufmerksamkeit, vor allem von Gen Z bekommen.

Out of Phone ist ein innovativer Werbeansatz, der darauf abzielt, die digitale und physische Welt auf neue Art miteinander zu verbinden und ein ganzheitliches Markenerlebnis zu kreieren. Aktuell steckt die Funktion noch in den Kinderschuhen, aber eins ist klar: Die Zukunft der Werbung wird spannend und TikTok ist ganz vorne mit dabei.

