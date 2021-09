Champion der Digitalen Transformation: KRONES ist digitaler Vorreiter 2021!

Unsere Kunde KRONES AG ist digitaler Champion 2021. Der Weltmarktführer im Bereich Abfüll- und Verpackungstechnik für Getränke und flüssige Nahrungsmittel setzte sich in der neuen Studie: Champions der Digitalen Transformation durch und damit ein Zeichen dafür, dass jeder zum digitalen Vorreiter werden kann. Wir sind unglaublich stolz, einen Teil dieser Erfolgsstory mitzuschreiben und gratulieren zu der verdienten Auszeichnung.

Champions der Digitalen Transformation: Digital ist besser

Gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin CAPITAL hat die Strategie- und Managementberatung Infront Consulting insgesamt 127 Großunternehmen aus acht Branchen unter die Lupe genommen. Gradmesser: Ganz klar: Status Quo der digitalen Transformation. Ganz konkret ging es dabei um den Ist-Stand von: Organisation, Kultur, Mitarbeiter, Innovation, Daten und Kundenerlebnis. Die üblichen Verdächtigen für Erfolg im Digital Business eben.

Unser Kunde KRONES AG belegt Platz 2 in der Kategorie Maschinebau. Ein toller Erfolg und eine mega Motivation für das mehr als 16.500 Mensch starke Unternehmen aus Neutraubling in der Oberpfalz. Mehr als 300 Digital-Spezialisten – Tendenz steigend – kümmern sich derzeit um weitere Neuentwicklungen für die KRONES AG.

Die Auszeichnung als Champion der Digitalen Transformation bestätigt auch uns als Digitalagentur und Partner unserer Kunden. Sie motiviert uns, noch mehr Know-how und Expertise aufzubauen und weiter auf Augenhöhe gemeinsam mit unseren Kunden am Auf- und Ausbau ihrer digitalen Roadmap zu feilen.

Und der Preis zeigt noch etwas: Digital ist besser. Besser für die Gestaltung von Kundenbeziehungen, besser für die Produktivität, besser für langfristigen Erfolg.

Champions der Digitalen Transformation KRONES und das Datalog Dashboard

KRONES denkt nicht nur digital, unser Kunde handelt dabei auch datengetrieben. Dass das eine nicht mehr ohne das andere geht, hat KRONES bereits 2018 erkannt und Data-driven Business als Chance genutzt, die Getränkefabrik der Zukunft mit dotSource zu entwickeln.

Wichtiger Bestandteil der Digitalisierungsstrategie von KRONES ist das von dotSource entwickelte »Datalog Dashboard«, das ausgelesene Maschinendaten grafisch aufbereitet in einer Weboberfläche zur Verfügung stellt. Servicemitarbeiter der KRONES AG wie auch KRONES-Kunden haben so schneller Zugriff auf wertvolle Maschinendaten und können Produktionsprozesse deutlich effizienter überwachen und optimieren.

Mit dem Datalog Dashboard kann KRONES zudem verschiedene Parameter vordefinierter Zeiträume miteinander vergleichen und frühzeitig auf veränderte Produktions- und Prozessbedingungen reagieren. Davon profitiert nicht nur das Unternehmen, indem Aufwände deutlich minimiert und die Produktivität gesteigert wird, sondern auch die Mitarbeiter und Kunden von KRONES.

Champions der Digitalen Transformation KRONES auf der B2B DMC 2021



Auch beim so wichtigen Thema: dem Faktor Mensch ist KRONES also Vorreiter. Der international agierende Konzern hat eine feste Bestandsmannschaft, eine sehr geringe Mitarbeiterfluktuation und wächst kontinuierlich weiter. Junge Fachkräfte im Bereich der Digitalisierung treffen auf erfahrene Mitarbeiter, die sowohl die alte Arbeitswelt kennen, als auch die neue aktiv mitgestalten.

Wie KRONES es schafft, mit einem Mix aus drei Generationen Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle einzuführen und voranzutreiben, darüber spricht B2B DMC 2021 Speaker und Head of Global eBusiness bei KRONES Bernd Baldauf am 10. November. Seid bei seiner Session: »Verschiedene Generationen, eine Lösung – Erfolgsfaktor für neue Geschäftsmodelle im B2B« dabei und meldet euch jetzt noch kostenfrei für die B2B DMC 2021 an.

