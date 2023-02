Lensa AI: Digitale Avatare – wie im Film oder was?

Na, kommuniziert ihr gerade auch so eifrig mit ChatGPT und prüft den KI Assistenten auf Herz und Nieren? In der Hoffnung eine Lücke zu finden oder vielleicht für den gewissen Entertainmentfaktor im Alltag.

Falls ihr auf der Suche nach einer weiteren KI-Spielerei seid, könnte die App Lensa AI vielleicht interessant für euch sein.

So sollen KI-Foto-Apps wie Lensa AI zur Erstellung von digitalen Avataren angeblich der nächste neue Trend sein. Die Foto-Generatoren lösten vor kurzem einen regelrechten Hype in den App-Stores aus, und die generierten digitalen Avatare der User gehen in den sozialen Medien viral.

Lensa AI: So funktioniert’s

Zugegebenermaßen sind digitale Avatare kein neues Phänomen – iOS-User oder auch Nutzende der App Snapchat wissen genau, wovon die Rede ist. Dennoch schafft es die App Lensa AI durch das Feature »Magic Avatars« eine Welle der Euphorie auszulösen. Lensa AI gilt als Marktführer und Vorlage, der viele aufstrebende Apps wie Faceplay, Pixelup, Fotor, oder Remini folgen.

Es scheint wirklich einfach zu sein und eine Portion Unterhaltung mit sich zubringen. Zum Start muss man allerdings erstmal 10-20 Bilder von sich hochladen, aus denen eine künstliche Intelligenz dann digitale Avatare aus den verschiedensten Themenwelten generiert. Die Stile der Avatare reichen dabei von Aquarellmalerei, Rock’n‘Roll, Anime bis hin zu Punk und vielem mehr. Die App kostet übrigens rund 30 Euro pro Jahr.

Lensa AI: Digitale Avatare – bin ich im Film?

Mit dem Kinofilm haben die digitalen Avatare nichts zu tun. Sie sind im Wesentlichen eine digitale Darstellung einer Person, die ihr in Online-Plattformen, Gaming oder anderen virtuellen Welten verwenden könnt. Dabei kann es sich um ein 2D-Abbild oder sogar ein 3D-Modell handeln, das so angepasst werden kann, dass es wie eure eigene Person aussieht. Oder aber ihr gestaltet einen beliebigen Charakter. Ihr könnt euren digitalen Avatar nahezu in jedes Outfit stecken, ihm verschiedene Frisuren oder Haarfarben verpassen, und ihn mit allen möglichen Accessoires ausstatten.

Lensa AI: anonym, diebstahlsicher und einzigartig

Digitale Avatare bringen eine Reihe von Möglichkeiten mit sich. Zunächst erlauben sie es euch, ein gewisses Maß eurer Anonymität zu bewahren und dennoch mit anderen online interagieren und kommunizieren zu können. Das kann sehr bedeutend für diejenigen sein, die ihre Identität schützen möchten, wie zum Beispiel Autoren und Autorinnen, die über kontroverse oder sensible Themen schreiben, oder auch andere Personen des öffentlichen Lebens.

Außerdem bieten digitale Avatare euch einen gewissen Schutz vor Identitätsdiebstahl und Betrug. Bei herkömmlichen Identitätsüberprüfungsmethoden wie Passwörtern, PIN-Codes oder Sicherheitsfragen besteht immer die Gefahr, dass jemand eure persönlichen Daten stiehlt und sie für betrügerische Aktivitäten verwendet. Bei digitalen Avataren gibt es jedoch keine persönlichen Daten, die gestohlen werden könnten, da der Avatar schließlich nur ein Abbild von euch ist.

Eine weitere Besonderheit ist, dass ihr mit digitalen Avataren praktisch sein könnt, wer immer ihr auch sein wollt. Ihr könnt eure eigenen Charaktere erschaffen und euch auf einzigartige und kreative Weise ausdrücken. Digitale Avatare könnt ihr auch nutzen, um mit unterschiedlichen Persönlichkeiten oder Eigenschaften zu experimentieren. Dies kann besonders für Menschen, die mit sozialen Ängsten zu kämpfen haben, hilfreich sein, da sie so in einer sicheren und kontrollierten Umgebung mit anderen interagieren können.

Lensa AI: Digitale Avatare kennen keine Grenzen

Digitale Avatare sind nicht nur auf den Gaming Bereich oder virtuelle Welten beschränkt, sondern können auch in verschiedenen Branchen wie dem E-Commerce oder im Bildungs- und Gesundheitswesen eingesetzt werden. Zum Beispiel können sie dazu dienen, euch ein persönlicheres Einkaufserlebnis zu schaffen, indem ihr Produkte vor dem Kauf mit eurem digitalen Avatar virtuell testen könnt.

Lensa AI: aber die virtuellen Persönlichkeiten sind nicht ohne Risiken

Problematisch werden digitale Avatare der Lensa AI App allerdings wenn es um die Frage des Datenschutzes geht. In den meisten Fällen ist eher unklar, wie eure Fotos, die ihr zur Erstellung eines Avatars nutzt, weiterverwendet werden.

Auch können die digitalen Avatare schnell als »NSFW-Content« deklariert werden. Die Abkürzung NSFW steht für »not safe for work« und bedeutet, dass der Inhalt Gewalt, Nacktheit oder andere vulgäre Dinge enthält. So berichten zahlreiche Nutzerinnen, dass ihre von Lensa AI erstellten digitalen Avatare sexualisierten Abbildern entsprechen. In einigen Fällen wurden sogar Nacktbilder erzeugt, obwohl die Nutzerinnen auf den von ihnen eingereichten Fotos vollständig bekleidet waren.

Ein weiteres Problem der KI-Foto-Apps besteht darin, dass der Stil der erzeugten digitalen Avatare manchmal zu sehr dem von digitalen Künstlerinnen und Künstlern ähnelt. Das klingt plausibel, denn die künstliche Intelligenz nutzt vorhandene Bilder von bekannten Künstlern als Trainingsgrundlage.

Lensa AI: wertvolles Gadget, aber noch wertvoller ist eine ganzheitliche User Experience

Die von einer künstlichen Intelligenz erstellten digitalen Avatare in der App Lensa AI sind aufgrund dieser Vorfälle in die Kritik geraten. So scheint sich der Hype um die App auch langsam zu beruhigen, denn es macht sich ein Abwärtstrend in den Downloadcharts bemerkbar.

Ihr könnt jedoch davon ausgehen, dass mit der Weiterentwicklung der KI-Technologie auch bestimmt die eine oder andere Sicherheitslücke geschlossen wird und eine Lösung für die in die Kritik geratenen Themen zu NSFW-Inhalten und Urheberrechten gefunden wird.

Digitale Avatare sind nicht nur ein kreatives Element für visuelles Storytelling, sondern haben auch das Potential eure Identität im Internet besser zu schützen. Im Bereich des E-Commerce haben digitale Avatare das Zeug dazu, ein immersives Erlebnis zu unterstützen und persönlichere und interaktivere User Experiences zu schaffen.

