Kooperationen zwischen Unternehmen sind eine richtig gute Sache. Denn wenn sich zwei innovative Unternehmen zusammentun, entsteht meistens etwas Cooles!

So auch bei der Zusammenarbeit von Snapchat mit Microsoft Teams. Gemeinsam entwickelten die Unternehmen witzige Filter, mit denen ihr den Spaßfaktor eurer Calls steigert. Und auch der Beautykonzern L’Oréal kooperiert mit Microsoft und macht seine Produkte somit digital erlebbar.

Wer also Lust hat, sein virtuelles Gespräch in Zukunft etwas aufzupeppen, der sollte jetzt unbedingt weiterlesen!

Mehr Abwechslung durch die Kooperation mit Snapchat

Das Unternehmen Snapchat ist bekannt für seine schrägen Filter, auch Lenses genannt. Mit dem sogenannten Snap Kamera Kit integriert ihr die witzigen Filter jetzt auch bei Microsoft Teams.

Die Lenses könnt ihr vor Beginn eines Anrufes oder auch im Laufe dessen unter dem Reiter Videoeffekte auswählen. Dort sind die Filter unter der Kategorie Snapchat hinterlegt.

Durch Augmented-Reality legt ihr euch beispielsweise ein Faultier um den Hals, setzt euch ein Huhn auf den Kopf oder verpasst euch Katzenohren. Wenn eure Kamera bereits an ist, seht ihr euch mit dem ausgewählten Filter in der Preview. In dem ihr diesen bestätigt, können dann auch alle anderen User an eurem Spaß teilhaben.

Falls die Snapchat-Option bei euch noch nicht verfügbar ist, müsst ihr erstmal nichts weiter machen als euch gedulden. Die Funktion wird im Moment nach und nach in allen Ländern eingeführt.

Bald gibt’s auch Avatare für eure Meetings

Doch damit ist noch nicht Schluss in puncto Möglichkeiten bei Videoanrufen. Im März veröffentlichte Microsoft auf ihrem »Teams Blog«, dass ihr bald auch eure eigenen Avatare erstellen könnt. Auf anderen Plattformen wie Instagram, Facebook oder auch WhatsApp ist das schon eine Weile möglich.

Bereits 2021 hat Microsoft diese Innovation auf ihrer Messe »Ignite« angekündigt und die Avatare seitdem umfassend getestet. Aktuell gibt es noch eine Public Preview. In dieser Testphase haben einige zufällig ausgewählte Teams User weltweit frühzeitigen Zugriff auf unveröffentlichte Features. Sie können die neuen Funktionen dann auf Herz und Niere testen und ihr Feedback abgegeben, bevor die Neuerungen für alle verfügbar sind.

Sobald ihr die Avatare verwendet, müsst ihr eure Kamera ausschalten. Denn anderes als bei den Filtern ersetzen euch diese – zumindest optisch. Ihr habt damit also die Möglichkeit eure Avatare so zu gestalten, wie ihr möchtet. Sie können aussehen, wie ihr selbst oder ihr schlüpft immer wieder in eine andere Rolle.

Eine weitere Kooperation mit L’Oréal

L’Oréal bietet durch die Kooperation mit Microsoft Teams seinen Kunden ein Markenerlebnis der anderen Art. Auf der Vivatech Technology am 15. Juni stellten die Unternehmen in Paris ihre Zusammenarbeit vor. Sie präsentieren die virtuelle Schminktasche, die zu allen und jedem passt – unabhängig vom Geschlecht, der Hautfarbe oder eignen Präferenzen. Der inklusive Aspekt war den Entwicklerinnen und Entwicklern dabei ganz besonders wichtig.

Die angekündigten Filter geben Beautyliebhaberinnen und -liebhabern, bei denen es morgens immer mal wieder schnell gehen muss, die Möglichkeit geschminkt auszusehen – ganz ohne sich zu schminken.

Im Juli 2023 soll das Projekt »Ready in a Click« live gehen.

