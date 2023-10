Im Zeitalter von Big Data sind Daten das Öl des 21. Jahrhunderts. Ein wenig hinkt dieser Vergleich, denn während das »Schwarze Gold« schwer aufzuspüren ist, sind Daten im digitalen Zeitalter omnipräsent. Allerdings sind sie erst veredelt und aufbereitet wirklich nützlich für euer Unternehmen.

Hier kommt Business-Intelligence (BI) ins Spiel. BI-Software erlaubt eine technologiebasierte Datenanalyse, wodurch die Arbeit von Data Scientists erleichtert wird. Das heißt, nicht nur IT-Expertinnen und Experten, sondern auch andere Teammitglieder können mithilfe moderner, benutzerfreundlicher Business-Intelligence-Tools Daten aufbereiten und Entscheidungen ableiten.

Informiert euch über die Möglichkeiten von BI-Tools und erfahrt an einem spannenden Use Case, wie effiziente Datenanalyse in der Praxis funktioniert.

Business Intelligence: Die Evolution zur datenbasierten Entscheidungsfindung

Die Geschichte der Business Intelligence reicht weiter zurück, als ihr vielleicht denkt. Sie ist ein ganzes Stück älter als Google und Big Data, ja sogar älter als die Mondlandung. Schon 1958 veröffentlichte der Informatiker Hans Peter Luhn einen Artikel im IBM-Journal mit dem Titel »A Business Intelligence System«. Damals waren die Zeiten zwar anders, und maschinenlesbare Dokumente wie Lochkarten bestimmten das Bild, aber die Grundidee war geboren, Fortschritt durch datengetriebene Erkenntnisse zu erzielen.

Moderne Business-Intelligence-Lösungen hat diese Idee weiterentwickelt. Sie ermöglichen es, Daten aus den unterschiedlichsten Quellen zu extrahieren, zu kombinieren und in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Usability trifft Künstliche Intelligenz

Moderne Business-Intelligence-Anwendungen erleichtern es also, euer Unternehmen datengetrieben voranzubringen. Die BI-Software bietet dafür nicht nur ein immer breiteres Spektrum von Analysewerkzeugen, sondern auch immer ausgefeiltere Möglichkeiten, eure Daten zu visualisieren und miteinander zu teilen. So könnt ihr zum Beispiel aufbereitete Daten direkt für Meetings und Unternehmenspräsentationen nutzen. Intuitive Dashboards und interaktive Data-Stories machen das Ganze anwenderfreundlich und optisch ansprechend.

Viele BI-Tools greifen auf Natural Language Processing (NLP) und somit auf Künstliche Intelligenz beziehungsweise Maschinelles Lernen zurück. Damit könnt ihr unteranderem von Spracheingaben und -ausgaben profitieren. Entsprechend können Daten und Analyseergebnisse schnell und unkompliziert via Sprachbefehl abgerufen und von der Software visualisiert werden. Doch welche Software eignet sich für welches Unternehmen? Worauf müsst ihr bei der Entscheidung achten?

Im Video erfahrt ihr in wenigen Minuten, wie euch eine Business-Intelligence-Software bei der Auswertung unternehmenskritischer Daten helfen kann:



Business Intelligence in der Praxis: Microsoft Power BI beim Jenaer Nahverkehr

In Zeiten, in denen Städte nach effizienten, umweltfreundlichen und nutzerzentrierten Verkehrslösungen suchen, wird die Datenanalyse immer unverzichtbarer. Ein eindrucksvolles Beispiel für den Einsatz von Business Intelligence Plattformen ist der Jenaer Nahverkehr.

In Zusammenarbeit mit dotSource wurde Microsoft Power BI, eine der fortschrittlichsten BI Plattformen, genutzt. Hierdurch konnten datengetriebene Optimierungsmöglichkeiten für die E-Roller-Sharing-Initiative gefunden werden. Sowohl Data Scientists als auch andere Mitarbeitende konnten von den Self-Service-BI-Funktionen profitieren.

Der Einsatz von Microsoft Power BI innerhalb der Systemlandschaft des Nahverkehrsunternehmens bietet zahlreiche Vorteile:

automatische Berichterstellung

benutzerfreundliche Workflows

zusammengeführte Daten

intuitive Filter

bedarfsgerechte Reportings

Je nach Anforderungen sind diese Vorteile selbstverständlich skalierbar und können auch unabhängig von der E-Roller-Sharing-Initiative innerhalb des Jenaer Nahverkehrs aufgebaut und genutzt werden.

Business Intelligence als Schlüssel zum datengetriebenen Erfolg

In einer Welt, in der Big Data und Data Mining immer mehr an Bedeutung gewinnen, sind Business Intelligence und Business Analytics unerlässlich. Mit der richtigen BI Software könnt ihr datenbasierte Entscheidungen treffen und das volle Potenzial eurer Informationen ausschöpfen.

Self Service Business Intelligence ermöglicht es, euren Data Scientists und anderen Teammitgliedern Tools an die Hand zu geben, die komplexe Datenanalysen einfach und effizient machen. Somit könnt ihr den Erfolg eurer Maßnahmen kontinuierlich überprüfen und Optimierungspotenziale frühzeitig aufdecken.

Das richtige BI-Tool finden: Whitepaper jetzt kostenfrei herunterladen!

Wenn ihr mehr über Business Intelligence Lösungen erfahren möchtet, findet ihr im Whitepaper »Business Intelligence Software – Anbieter und Systeme im Vergleich« eine Auswahl von leistungsstarken BI Plattformen im DACH-Markt sowie wertvolle Informationen zur datengestützten Unternehmenskultur, der Auswahl der passenden BI Software und dem Funktionsumfang verschiedener Lösungen.

Füllt jetzt das Formular aus, sichert euch euer kostenfreies Exemplar und profitiert von den Vorteilen der künstlichen Intelligenz in BI Tools.