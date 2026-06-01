Prompt Monitoring wandelt KI-Sichtbarkeit von der Blackbox zum messbaren Steuerungsinstrument. | Quelle: dotSource

Wisst ihr eigentlich, ob und vor allem wie KI-Plattformen über eure Marke sprechen? Solltet ihr. Schließlich kann heute genau das darüber entscheiden, ob potenzielle Kunden bei euch oder bei der Konkurrenz kaufen.

Werdet ihr von KI-Systemen zitiert, bleibt ihr als Marke sichtbar. Das Problem: Für viele Unternehmen ist die Präsenz noch immer eine Blackbox. Prompt Monitoring macht sie messbar. Denn nur wenn ihr versteht, wann, wo und in welchem Kontext ihr erwähnt werdet, könnt ihr auch gezielt daran arbeiten.

Dieser Artikel erklärt, welche Kennzahlen und Tools euch helfen, eure Markenpräsenz in KI-Antworten im Blick zu behalten. Vor allem aber zeigt er, wie ihr aus dem Prompt Monitoring konkrete Maßnahmen ableitet, statt im Ungewissen zu bleiben.

Was ist Prompt Monitoring?

Prompt Monitoring bezeichnet die Überwachung der eigenen Marke in KI-generierten Antworten von Sprachmodellen wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity. Dabei wird geprüft, ob und in welchem Kontext die eigene Marke von entsprechenden KI-Systemen genannt wird. Diese Erwähnungen werden als Brand Mentions bezeichnet.

Im Unterschied zum klassischen SEO, das sich auf Keywords und Rankings konzentriert, arbeitet Prompt Monitoring mit konkreten Fragestellungen, also Prompts. Das Monitoring beginnt dort, wo ihr die Ergebnisse vergleicht, bewertet und in Maßnahmen übersetzt. Dafür definiert ihr relevante Prompts selbst und prüft sie regelmäßig. Häufig wird daher auch von Prompt Tracking gesprochen.

Warum Prompt Tracking unverzichtbar ist?

Über 70 Prozent der Deutschen nutzen KI-Assistenten regelmäßig (25 %) oder zumindest gelegentlich (45 %). Dabei setzen 85 Prozent der Nutzer sie gezielt für die Produktsuche ein.

Large Language Models (LLMs) nennen in ihren Antworten jedoch nur eine sehr begrenzte Anzahl an Marken. Anders als bei klassischen Suchmaschinen gibt es keine »Seite 2«. Taucht ihr in KI-Antworten nicht auf, verliert ihr relevante Klicks und potenzielle Kunden.

Umso wichtiger ist es, euren Content so auszurichten, dass eure Marke in KI-Antworten vorkommt. Wie das in der Praxis funktioniert, erklärt der weiterführende Beitrag zu »KI-Sichtbarkeit«.

Ohne systematische Erfolgsmessung bleibt allerdings unklar, ob eure Maßnahmen in KI-Antworten überhaupt greifen. Prompt Monitoring wird damit zur Grundlage für Generative Engine Optimization (GEO): Es zeigt euch, wo eure Marke sichtbar ist und wo ihr nachschärfen müsst.

Welche Erkenntnisse liefert Prompt Monitoring?

Sichtbarkeit eurer Marke in KI-Antworten: Mit Prompt Monitoring erfahrt ihr, bei welchen Prompts euer Unternehmen genannt wird und bei welchen nicht. Diese Informationen zeigen euch, für welche Suchintentionen eure Inhalte bereits relevant sind und wo Optimierungsbedarf besteht.

Mit Prompt Monitoring erfahrt ihr, bei welchen Prompts euer Unternehmen genannt wird und bei welchen nicht. Diese Informationen zeigen euch, für welche Suchintentionen eure Inhalte bereits relevant sind und wo Optimierungsbedarf besteht. Unterschiede zwischen Plattformen: Eure Marke kann bei einem KI-System regelmäßig auftauchen und bei einem anderen kaum eine Rolle spielen. Genau diese Unterschiede sind wertvoll, weil sie euch zeigen, wo Inhalte bereits greifen und wo wir ihr eure Maßnahmen gezielt anpassen müsst.

Eure Marke kann bei einem KI-System regelmäßig auftauchen und bei einem anderen kaum eine Rolle spielen. Genau diese Unterschiede sind wertvoll, weil sie euch zeigen, wo Inhalte bereits greifen und wo wir ihr eure Maßnahmen gezielt anpassen müsst. Vergleich mit dem Wettbewerb: Besonders aufschlussreich ist der Blick auf andere Marken. Mit Prompt Tracking erkennt ihr, welche Marken bei relevanten Fragen statt euch genannt werden. Auch gibt es Aufschluss darüber, in welchem Kontext das geschieht und welche Inhalte offenbar besser funktionieren. So werden Marktlücken und neue Handlungsfelder für eure Content-Strategie sichtbar.

Besonders aufschlussreich ist der Blick auf andere Marken. Mit Prompt Tracking erkennt ihr, welche Marken bei relevanten Fragen statt euch genannt werden. Auch gibt es Aufschluss darüber, in welchem Kontext das geschieht und welche Inhalte offenbar besser funktionieren. So werden Marktlücken und neue Handlungsfelder für eure Content-Strategie sichtbar. Entwicklung über die Zeit: Wiederholt ihr das Prompt Tracking regelmäßig, könnt ihr Veränderungen in eurer KI-Sichtbarkeit beobachten. So wird messbar, ob eure Optimierungsmaßnahmen Wirkung zeigen.

Prompt Monitoring in der Praxis

Prompt Monitoring ist kein einmaliger Prozess, sondern ein strukturiertes Vorgehen, das von der Auswahl relevanter Prompts bis hin zu den laufenden Auswertungen der Ergebnisse reicht. Dabei geht es nicht nur darum, eure Sichtbarkeit in KI-Systemen zu messen, sondern auch zu verstehen, wie und in welchem Kontext eure Marke dort aufgestellt ist.

Wie läuft Prompt Tracking ab?

Prompt Monitoring beginnt mit der Identifikation relevanter Prompts. Definiert Fragestellungen, bei denen euer Unternehmen, eure Produkte oder Leistungen idealerweise in den Antworten erscheinen sollten. Entscheidend ist, dass diese Prompts möglichst realistische Suchintentionen abbilden, also Fragen, wie sie potenzielle Kunden an KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity stellen würden.

Strukturiert ihr eure Prompts vorab, erleichtert euch das die spätere Analyse. Sinnvolle Kriterien sind beispielsweise:

an welchem Punkt der Customer Journey sie relevant sind (Awareness, Consideration, Decision, Loyalty)

welche Zielgruppe diese Frage stellen könnte

bestimmte Produkte, Produktkategorien oder Leistungen

Die ausgewählten Prompts werden dann regelmäßig über verschiedene KI-Plattformen hinweg getestet. Dafür könnt ihr entweder spezialisierte Tools nutzen oder bestehende Analytics-Workflows erweitern. Bei beiden Vorgehen ist es das Ziel, die Antworten der verschiedenen KI-Systeme kontinuierlich zu erfassen und Veränderungen im Zeitverlauf sichtbar zu machen.

Die Ergebnisse solltet ihr unbedingt im Kontext analysieren. Denn eine Erwähnung allein sagt noch nichts über die tatsächliche Wahrnehmung eurer Marke aus. Analysiert daher zusätzlich:

Werdet ihr nur gelistet oder explizit empfohlen?

Werden Inhalte korrekt wiedergegeben?

Welche Aspekte eurer Leistungen werden hervorgehoben?

Welche Wettbewerber nennt die KI gemeinsam mit euch?

Erst die Kombination aus quantitativer Sichtbarkeit und qualitativer Bewertung zeigt euch, wie KI-Systeme eure Marke wirklich interpretieren. Genau daraus lassen sich anschließend Maßnahmen ableiten, die nicht nur auf mehr Präsenz, sondern auch auf die richtige Einordnung einzahlen.

Welche Prompts sollten überwacht werden?

Je nachdem, welches Ziel ihr mit euren Inhalten erreichen wollt, spielen unterschiedliche Prompt-Typen eine Rolle. Sie lassen sich entlang der Customer Journey einordnen, da Nutzer je nach Phase unterschiedliche Informationsbedürfnisse haben.

Educational Prompts

Sie helfen euch dabei, auf eure Marke aufmerksam zu machen (Awareness-Phase) und euren Expertenstatus in einem bestimmten Gebiet abzubilden.

Beispiele für Educational Prompts:

Was ist […]?

Wie funktionierte […]?

Warum ist […] wichtig?

Vergleichs-Prompts

Vergleichende Inhalte kommen in der Praxis bisher eher weniger zum Einsatz. Dabei sind das genau die Inhalte, nach denen potenzielle Kunden in der Consideration-Phase suchen. Sie wollen wissen, welches Produkt, welche Marke oder welches Unternehmen am besten zu ihren Anforderungen passt. Es ist also durchaus sinnvoll, eure Content-Strategie entsprechend zu überdenken.

Beispiele für Vergleichs-Prompts:

Was ist besser: [Produkt 1] oder [Produkt 2]?

[…] vs. […]

Alternativen zu […]

High-Intent-Prompts

Die Fragen werden formuliert, wenn Nutzer schon genau wissen, dass sie etwas Bestimmtes kaufen möchten (Decision-Phase). Werdet ihr für solche Prompts erwähnt, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Conversion also sehr hoch.

Beispiele für High-Intent-Prompts:

Bestes Produkt für […]

Unternehmen für [Branche/Leistung/Produktsortiment]

Brand Prompts

Personen kennen eure Marke bereits und suchen daher gezielt nach eurem Unternehmen, euren Produkten oder euren Leistungen. Brand Prompts sind also besonders wertvoll, weil bereits ein klares Interesse an euch besteht. Überzeugen die Antworten, die KI-Plattformen liefern, könnt ihr somit in der Loyalty-Phase das Vertrauen in eure Marke stärken.

Beispiele für Brand-Prompts:

Was ist [Marke]?

Erfahrungen mit [Marke]?

[Marke] Preise/ Leistungen/ Erfahrungen

Welche Kennzahlen sind beim Prompt Tracking relevant?

Im klassischen SEO schaut ihr auf Positionen, Impressionen und Klicks. Beim Prompt Monitoring kommen andere Kennzahlen hinzu: Sie zeigen euch nicht nur, ob ihr sichtbar seid, sondern auch, wie ihr in KI-Antworten eingeordnet werden. Hier die wichtigsten gibt es hier im Überblick:

AI Visibility Index (KI-Sichtbarkeitsindex): Diese Kennzahl misst eure gesamte KI-Sichtbarkeit aggregiert über verschiedene Suchanfragen hinweg.

(KI-Sichtbarkeitsindex): Diese Kennzahl misst eure gesamte KI-Sichtbarkeit aggregiert über verschiedene Suchanfragen hinweg. Brand Mention Rate (Erwähnungsrate): Diese Rate gibt an, wie oft eure Marke im Verhältnis zu relevanten Branchen-Prompts erwähnt wird. Sie macht sichtbar, wie stark eure Marke im Wettbewerbsumfeld positioniert ist.

(Erwähnungsrate): Diese Rate gibt an, wie oft eure Marke im Verhältnis zu relevanten Branchen-Prompts erwähnt wird. Sie macht sichtbar, wie stark eure Marke im Wettbewerbsumfeld positioniert ist. Citation Rate (Zitierhäufigkeit): Diese Kennzahl misst, wie oft KI-Systeme eure Website als direkte Quelle in ihren Antworten angeben. Sie ist ein wichtiger Indikator für Autorität und Vertrauen in eure Inhalte aus Sicht der Modelle.

(Zitierhäufigkeit): Diese Kennzahl misst, wie oft KI-Systeme eure Website als direkte Quelle in ihren Antworten angeben. Sie ist ein wichtiger Indikator für Autorität und Vertrauen in eure Inhalte aus Sicht der Modelle. Sentiment-Analyse: Die Sentiment-Analyse bewertet die Tonalität eurer Erwähnung. Unterschieden wird zwischen positiver, negativer oder neutraler Darstellung.

Gerade im Zusammenspiel mit klassischen SEO-Daten wird der Nutzen dieser Kennzahlen greifbar:

Ein Beispiel: Ein B2B-Dienstleister rankt mit einem Fachbeitrag über Marketing-Automation konstant für ein relevantes Keyword und erhält darüber kontinuierlich organischen Traffic auf seiner Website. Im Prompt Monitoring zeigt sich jedoch, dass die Marke bei Fragen wie »Welche Agentur unterstützt bei Marketing-Automation?« in KI-Antworten nicht erwähnt wird.

Die Kombination der Kennzahlen macht die Lücke deutlich: In klassischen Suchmaschinen ist das Unternehmen sichtbar, in der KI-Welt fehlt die Anschlussfähigkeit. Eine sinnvolle Maßnahme wäre hier, Inhalte stärker auf typische Auswahlfragen auszurichten und Leistungen klar vergleichbar darzustellen.

Ein zweites Beispiel: Ein Onlinehändler generiert bereits organischen Traffic über Produktsuchen und verzeichnet in Analytics kontinuierliche Aufrufe auf wichtigen Produktseiten. Im Prompt Monitoring zeigt sich jedoch, dass die Marke in KI-Antworten zwar genannt wird, allerdings mit veralteten Preisangaben oder unscharfen Produktbeschreibungen.

Auch hier macht erst das Zusammenspiel beider Perspektiven das eigentliche Problem deutlich: Die Sichtbarkeit ist vorhanden, aber die Darstellung der Marke ist nicht aktuell. Die Lösung liegt deshalb nicht in zusätzlichen Tools, sondern in sauber gepflegten Produktdaten, klar formulierten USPs und Inhalten, die aktuelle Informationen für KI-Systeme leichter zugänglich machen.

Für das Monitoring von KI-Sichtbarkeit gibt es spezialisierte Lösungen Peec AI, Otterly und Profound. Diese Tools wurden gezielt dafür entwickelt, ausgewählte Prompts automatisiert in verschiedenen KI-Systemen zu testen und zu analysieren.

Für euer Prompt Monitoring braucht ihr aber nicht zwangsweise ein zusätzliches Spezialtool. Viele SEO- und Analytics-Plattformen, die ihr vermutlich bereits im Einsatz habt, erweitern ihre Funktionen aktuell gezielt um Prompt Tracking. So könnt ihr bestehende Analyseprozesse sinnvoll ergänzen, ohne neue Tools einführen zu müssen.

In Sistrix könnt ihr ein individuelles Prompt-Monitoring-Projekt anlegen, das eueren täglichen KI-Sichtbarkeitsindex abbildet. Besonders aussagekräftig wird dieser Wert im Wettbewerbsvergleich. Außerdem könnt ihr euch für einzelne Prompts ansehen, wie oft eure Marke oder Mitbewerber ausgespielt werden und wie sich das über die Zeit entwickelt.

könnt ihr ein individuelles Prompt-Monitoring-Projekt anlegen, das eueren täglichen KI-Sichtbarkeitsindex abbildet. Besonders aussagekräftig wird dieser Wert im Wettbewerbsvergleich. Außerdem könnt ihr euch für einzelne Prompts ansehen, wie oft eure Marke oder Mitbewerber ausgespielt werden und wie sich das über die Zeit entwickelt. Neben dem klassischen SEO-Reporting zeigt Semrush inzwischen standardmäßig, für welche Suchanfrage ihr mit euren Inhalten bereits einen AI-Overview auslöst. Außerdem bietet das Tool über ein zusätzliches KI-Sichtbarkeits-Toolkit. Das bildet beispielsweise ab, bei welchen Prompts eure Marke erscheint und in welchen Sprachmodellen ihr besonders häufig erwähnt werdet.

inzwischen standardmäßig, für welche Suchanfrage ihr mit euren Inhalten bereits einen AI-Overview auslöst. Außerdem bietet das Tool über ein zusätzliches KI-Sichtbarkeits-Toolkit. Das bildet beispielsweise ab, bei welchen Prompts eure Marke erscheint und in welchen Sprachmodellen ihr besonders häufig erwähnt werdet. Auch die Plattform SE Ranking hat einen KI-Ergebnis-Tracker integriert, mit dem ihr eure Performance in KI-Systemen wie ChatGPT, GoogleAI oder Perplexity überwachen könnt.

Wie setzen Unternehmen Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen um?

Mit Prompt Tracking löst ihr die Blackbox über eure KI-Sichtbarkeit. Ihr seht, welche Inhalte bereits zitiert werden und welche ihr als Benchmark für andere Themen nutzen könnt. Gleichzeitig könnt ihr prüfen, ob KI-Systeme eure Inhalte korrekt einordnen und in eurem Sinne darstellen. Wo das nicht passiert, müsst ihr bestehende Inhalte aktualisieren, klarer formulieren und sauberer abgrenzen.

Gleichzeitig deckt ihr mit dem Monitoring Content-Lücken auf: also Themen und Fragestellungen, auf die ihr bislang keine oder keine ausreichend guten Antworten gebt. Dann reicht es nicht, bestehende Inhalte leicht anzupassen. Dann müsst ihr neuen Content entwickeln, der die konkrete Nutzerintention klar adressiert und verständlich beantwortet.

Der Blick auf den Wettbewerb zeigt euch zusätzlich, für welche Suchintentionen andere Marken heute stärker präsent sind. Wenn ihr seht, in welchen Kontexten sie genannt werden und welche Inhalte dort besonders gut funktionieren, könnt ihr gezielter entscheiden: Reicht eine punktuelle Optimierung oder braucht ihr neue Formate, neue Seiten oder eine klarere Positionierung?

Wie ihr eure Inhalte gezielt für KI-Systeme optimiert, zeigen euch die dotSource Marketing-Experten im Webinar »KI-Sichtbarkeit 2026: So tauchen Sie als Marke in KI-Antworten auf«. Dort erhaltet ihr hilfreiche Tipps, die sich in der Praxis bereits bewährt haben.

Ihr könnt es euch hier on demand ansehen.

FAQs – häufig gestellte Fragen zu Prompt Monitoring