Steve Jobs Vermächtnis: Weggefährten sprechen über Apple-Gründer in seltenem Interview [Netzfund]

Steve Jobs – das war der erste Gast von US-Tech-Journalistin Kara Swisher in der Code-Konferenz vor 20 Jahren, die damals noch »D: All Things Digital« hieß. Die Interviews gelten als eine der größten Einblicke in Steve Jobs Gedankenwelt. Swisher empfängt auf ihrer letzten Konferenz Tim Cook, Jony Ive und Laurene Powell Jobs. Sie diskutieren zu viert über die Sichtweise Steve Jobs auf die Welt und über seine grundlegenden Wertevorstellungen – interessant wird es im Video bei der heutigen Arbeitsphilosophie von Apple.



Mit diesen Gesprächspartnern hat sie sich mit drei Menschen umgeben, die alle auf ihre Weise sehr eng mit Steve Jobs zu tun hatten. Dennoch ist das Aufeinandertreffen in dieser Konstellation außergewöhnlich. Tim Cook als CEO von Apple, Laurene Powell Jobs, die mit dem Apple-Gründer bis zu seinem Tod verheiratet war, und Apples früherer Designchef Jony Ive schildern ihre Eindrücke und Gedanken.

» In a lot of ways the company is still run the way Steve set it up. […] It is a great partnership and collaboration. «

Tim Cook

Tim Cook erklärt, Steve Jobs habe eine funktionale Basis geschaffen für das Apple von heute. Viele Prozesse würden noch immer der ursprünglichen Durchführung ähneln. So habe er außerdem grundlegende Wertevorstellungen ins Unternehmen gebracht, die es bis heute lebt. Dazu zähle auch die ausgeprägte Kollaboration innerhalb des Unternehmens, die Jobs bereits damals schlichtweg erwartet habe – zusätzlich zu einer guten Moral.

Fast schon als personifizierter Gegensatz dazu sitzt Jony Ive mit auf der Bühne, der Apple als prägender Design-Chef im Jahr 2019 verlassen hat. Als Grund heißt es häufig, dass es damals mutmaßlich weitreichende strukturelle Änderungen im Unternehmen durch Tim Cook gegeben hätte. In mehreren Artikeln wurde daraufhin davon gesprochen, dass die Firma dadurch für Ive »ihre Seele« verloren habe.



Laurene Powell Jobs schildert eine Diskussion mit Steve über die Inneneinrichtung ihres gemeinsamen Hauses. Deswegen besaßen sie über mehrere Jahre kein Sofa und keine Stühle, weil sich das Paar nicht einigen konnte. Powell Jobs gibt einen Einblick in die vielschichtige Gedankenwelt von Steve Jobs und beschreibt, dass er bereits in jungen Jahren einen ausgeprägten Sinn für Ästhetik entwickelt habe. Um diese Gedanken zu bewahren, verwirklichen die drei Gäste ein besonderes Projekt.

» It really rooted in Steve’s long-held notion that Once you understand that […] everything in the built environment and all the systems that govern our live […] were built by other humans and once you have that insight you understand that you as a human can change it. «