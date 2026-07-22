KI verändert Rollen. Upskilling und Reskilling helfen euren Teams, im Wandel handlungsfähig zu bleiben. | Quelle: dotSource SE

KI macht viele Teams schneller. Aber macht sie Unternehmen auch besser? Viele investieren gerade in KI: Neue Tools werden eingeführt, erste Produktivitätseffekte werden sichtbar, Pilotprojekte starten.

Die eigentliche Herausforderung liegt aber nicht nur in der Technologie. Sie liegt in Teams, die im Tagesgeschäft feststecken. In Führungskräften, die neue Rollen noch nicht greifen können. In Mitarbeitenden, die zwischen Neugier, Überforderung und Jobangst pendeln. Denn KI verändert nicht nur Prozesse, sondern auch Rollen, Zusammenarbeit und Erwartungen in euren Teams. Upskilling und Reskilling sind deshalb wichtige Voraussetzungen im Change-Prozess.

Der Beitrag zeigt euch, was Upskilling, Reskilling und Deskilling bedeuten, warum KI-Transformation ohne euer Team nicht funktioniert und welche Spannungen in Organisationen gerade entstehen. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr Rollen im Wandel sauber begleitet und mit welchen Methoden ihr Reskilling und Upskilling im Unternehmen praktisch angeht.

Was ist Upskilling, Reskilling, Deskilling?

Die drei Entwicklung Upskilling, Reskilling und Deskilling verlaufen oft gleichzeitig. Sie beschreiben unterschiedliche Formen des Wandels und genau diese Unterscheidung ist wichtig. Denn nicht jede Rolle verändert sich auf dieselbe Weise.

Upskilling bedeutet, bestehende Fähigkeiten gezielt auszubauen. Eure Mitarbeitenden bleiben in ihrer Rolle, brauchen aber neue Kompetenzen, um mit veränderten Anforderungen, Tools und Prozessen sicher umzugehen.

Reskilling geht einen Schritt weiter. Hier bereitet ihr eure Mitarbeitenden auf neue Aufgaben oder sogar neue Rollen vor, weil sich Tätigkeiten durch KI deutlich verschieben oder wegfallen.

Deskilling wiederum beschreibt, dass bestimmte Fähigkeiten an Bedeutung verlieren, weil Aufgaben vereinfacht, standardisiert oder automatisiert werden. Das kann entlasten, birgt aber auch ein Risiko. Wenn Routinen wegfallen, verschwinden manchmal auch wichtige Lern- und Entwicklungsschritte.

Entwicklung Beispiel aus dem Content-Bereich Beispiel aus dem Finance-Bereich Upskilling Ein Content-Creator lernt Prompting und den sicheren Einsatz von KI-Tools. Controller lernen den Einsatz von KI für Forecasting, Szenarioanalysen und Reporting. Reskilling Die Rolle entwickelt sich stärker in Richtung Content-Orchestrierung und AI-Content-Strategy. Ein Controller entwickelt sich zum AI Finance Analyst, der KI-gestützte Analysen steuert, Datenqualität sicherstellt und Geschäftsempfehlungen ableitet. Deskilling Die Fähigkeit, Texte vollständig selbst zu recherchieren und zu verfassen, wird seltener genutzt und verliert an Bedeutung. Die manuelle Erstellung von Reports und Standardanalysen wird durch KI automatisiert und verliert an Bedeutung.

Denkt Weiterbildung nicht pauschal. Ihr solltet zuerst verstehen, welche Art von Veränderung in euren Teams gerade tatsächlich stattfindet.

Warum die KI-Transformation ohne eure Teams nicht funktioniert

KI bringt Tempo. Aber mehr Tempo auf individueller Ebene heißt noch lange nicht, dass auch eure Organisation besser funktioniert. KI verändert Aufgaben, Zusammenarbeit, Verantwortlichkeiten und Erwartungen in euren Teams.

Genau hier liegt im Moment oft das Problem: Viele führen neue Tools ein, ohne gleichzeitig ihr Operating Model, also das Zusammenspiel von Rollen, Entscheidungen und Zusammenarbeit, weiterzuentwickeln. Fragen wie diese bleiben oft ungeklärt:

Wer entscheidet künftig was?

Welche Aufgaben bleiben beim Menschen?

Welche Rollen verschieben sich?

Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, bleibt KI ein Produktivitäts-Tool. Und die eigentliche Transformationswirkung auf der Strecke.»Die Leute sind vom Tagesgeschäft aufgefressen – Transformation bleibt liegen.« Kommt euch diese Aussage bekannt vor? Genau dieser Zustand bremst viele Unternehmen gerade aus. Atlassian weist in seinem »State of Teams 2026« darauf hin, dass der Großteil der Arbeit (80 Prozent) in Unternehmen im Team entsteht, viele KI-Strategien aber trotzdem vor allem darauf abzielen, einzelne Mitarbeitende schneller zu machen. Erschwerend kommt hinzu: Anders als in früheren Digitalisierungsphasen weiß heute noch niemand genau, welche Rollen es in zwei oder drei Jahren geben wird.

Fest steht aber schon jetzt: KI-Transformation gelingt nicht allein über Technologie. Sie gelingt nur, wenn ihr eure Teams aktiv durch den Wandel begleitet.

Was KI in euren Teams auslöst: zwischen Entlastung, Angst & Frust

Die Meinungen zum Thema KI gehen in Teams oft auseinander. Es entsteht ein gemischtes Bild aus Begeisterung, Neugier, Unsicherheit und Widerstand. Die einen hoffen auf Entlastung, die anderen fragen sich, ob ihre Rolle langfristig noch gebraucht wird. Und viele erleben beides gleichzeitig.

Dabei geht es nicht nur um die Angst vor Jobverlust. Für manche Mitarbeitende ist schon der Verlust scheinbar einfacher Routineaufgaben irritierend. Denn genau diese »No-Brainer« geben im Alltag oft Struktur, Sicherheit und Lerngelegenheiten. Wenn KI sie übernimmt, wirkt das auf dem Papier effizient. In der Praxis kann sie aber auch Orientierung nehmen.

Hinzu kommt Frust dort, wo sich Arbeit bereits spürbar verändert. Manche Mitarbeitende erledigen Aufgaben nicht mehr selbst von Anfang bis Ende, sondern prüfen, korrigieren und bewerten stärker, was KI vorbereitet hat. Das spart an einigen Stellen Zeit und verändert Aufgaben. Es kann aber auch das Gefühl verändern, wirklich etwas eigenständig geschaffen zu haben.

Wertet daher Widerstände nicht vorschnell als Technikfeindlichkeit ab. Seht es als Signal dafür, dass Rollen, Erwartungen und Grenzen noch nicht sauber geklärt sind. Das gilt auch für Betriebsräte. Wenn ihr ihre Skepsis ernst nehmt, könnt ihr Risiken, Unsicherheiten und offene Fragen früher sichtbar machen, statt sie erst dann zu diskutieren, wenn das Misstrauen schon gewachsen ist.

Ihr wollt verstehen, was KI in euren Teams gerade wirklich auslöst? Dann betrachtet nicht nur Effizienzgewinne. Nehmt wahr, an welchen Stellen Sicherheit verloren geht, wo neue Spannungen entstehen und an welchem Punkt Mitarbeitende ihre eigene Rolle neu einordnen müssen.

Rollen im Wandel und warum niemand schon die perfekte Zielstruktur kennt

Viele Rollen verschieben sich durch den Einsatz von KI. Aufgaben, die früher vollständig in eurem Team lagen und manuell vorbereitet wurden, werden heute von Agenten oder KI-Assistenten bearbeitet, ergänzt oder teilweise übernommen. Das verändert die Tätigkeit an sich, aber auch wofür eure Team-Mitglieder künftig Verantwortung tragen.

In einigen Funktionen zeigt sich dieser Wandel bereits deutlich:

UX-Architects & UX-Teams: KI-gestützte Tools und Agenten bereiten Entwürfe oder Umsetzungen vor. Die Rolle verschiebt sich stärker in Richtung Steuerung, Bewertung und Qualitätsentscheidung.

KI-gestützte Tools und Agenten bereiten Entwürfe oder Umsetzungen vor. Die Rolle verschiebt sich stärker in Richtung Steuerung, Bewertung und Qualitätsentscheidung. Projektmanager: KI erstellt Priorisierungen, Statusbilder oder erste Projektpläne. Die Rolle verschiebt sich stärker in Richtung Einordnung, Abstimmung und Entscheidung.

KI erstellt Priorisierungen, Statusbilder oder erste Projektpläne. Die Rolle verschiebt sich stärker in Richtung Einordnung, Abstimmung und Entscheidung. Entwickler: KI liefert Code-Vorschläge und Lösungsansätze. Dadurch gewinnen Prüfung, Qualitätssicherung, Discovery und Orchestrierung an Gewicht.

Wichtig ist der Blick auf die Frage, wie sich Rollenprofile verändern und welche Kompetenzen dafür künftig gebraucht werden. In vielen Unternehmen entstehen diese Zielbilder gerade erst Stück für Stück.

HR nimmt dabei eine tragende Rolle ein. Wenn sich Aufgaben, Erwartungen und Verantwortlichkeiten verändern, sollte eure Personalabteilung Weiterbildung nicht nur operativ organisieren. Sie sollte die Themen Rollenentwicklung, Qualifizierung und Veränderungsfähigkeit aktiv bei der Geschäftsleitung ansprechen. Laut United Interim erwarten viele Befragte, dass HR künftig stärker in die Geschäftsstrategie eingebunden wird.

Entscheidend ist, Rollen nicht erst dann neu zu denken, wenn Reibung schon spürbar wird. Je früher ihr erkennt, welche Aufgaben sich verschieben und welche Kompetenzen dadurch wichtiger werden, desto besser könnt ihr eure Teams durch den Wandel begleiten.

Sofort-Tipps: So moderiert ihr den Wandel in euren Teams

Offene Kommunikation auf Augenhöhe ist der beste Startpunkt. Wenn Rollen unschärfer werden und Ängste zunehmen, müsst ihr den Wandel im Team sichtbar und besprechbar machen. Genau das gelingt nur, wenn Sorgen, Kritik und Unsicherheit offen ausgesprochen werden dürfen.

Schritt 1: Den Elefanten im Raum benennen

Sprecht ihr in eurem Team auch über Prompts, Tools, Use Cases und Effizienzsteigerung? Das ist tatsächlich bei vielen so. Aber eigentlich müssten diese Fragen zuerst im Fokus stehen:

Was verändert sich an unserer Arbeit?

Was gewinnen wir?

Was verlieren wir?

Die Erfahrung zeigt: Die Akzeptanz steigt spürbar, wenn Führungskräfte offen ansprechen, was viele ohnehin längst ahnen. Ja, einige Tätigkeiten werden verschwinden. Und ja, manche Mitarbeitende werden genau das bedauern. Das klingt zunächst kontraintuitiv, schafft aber oft erst die Grundlage für Vertrauen.

Schritt 2: Trauer zulassen

Dieser Punkt wird in Transformationsprozessen oft übergangen. Wenn jemand aus eurem Team jahrelang gern recherchiert, textet, analysiert oder Konzepte erstellt hat, kann mit KI ein Teil seiner beruflichen Identität ins Wanken geraten.

Für manche ist das eine Entlastung. Für andere fühlt es sich eher so an: »Mein eigentlicher Beruf verschwindet.« Auch solche Reaktionen sollten offen ausgesprochen werden dürfen. Denn erst wenn ihr diese Gefühle ernst nehmt, kann echter Dialog entstehen.

Schritt 3: Die passende Methode für euer Team wählen

Wenn ihr Unsicherheit, Kritik oder Widerstand sichtbar gemacht habt, braucht ihr Formate, mit denen ihr den Dialog im Team gezielt weiterführen könnt. Welche Methode sinnvoll ist, hängt davon ab, ob ihr gerade vor allem Stimmungen erfassen, Rollen klären oder Konflikte offen besprechen wollt.

Methode Wofür ist sie geeignet? Was kann sie im Team bewirken? Fishbowl-Diskussion Wenn Unsicherheiten unausgesprochen bleiben oder harte Konflikte im Raum stehen Provokante Thesen wie »Ihr werdet durch KI eure Jobs verlieren« machen Befürchtungen sichtbar und bringt auch unbequeme Themen offen in den Raum. KI-Barometer Wenn ihr ein Stimmungsbild im Team braucht Auf einer Skala von »KI hilft uns« bis »KI bedroht uns« macht ihr sichtbar, wie euer Team die Veränderung gerade wahrnimmt. Das schafft eine Grundlage für ehrliche Gespräche. Aufgabeninventur Wenn ihr klären wollt, welche Tätigkeiten bleiben, sich verändern oder wegfallen Die Methode hilft euch zu sortieren, was KI unterstützt, was beim Menschen bleibt und wo neuer Lernbedarf entsteht. Rollenlandkarte Wenn Verantwortlichkeiten unklar werden oder Rollen sich verschieben Sie macht sichtbar, welche Rollen sich verändern, wo neue Verantwortung entsteht und an welchen Stellen Qualifizierung nötig wird. Chancen-Risiken-Analyse Wenn ihr den Wandel konkret auf Aufgaben, Rollen und Zusammenarbeit beziehen wollt Die Methode holt den Wandel aus der Abstraktion und zeigt, was hilft, was verunsichert und was eure Teams jetzt brauchen. Ethische Leitplanken gemeinsam definieren oder Human-AI-Team-Manifest Wenn Unsicherheit bei Verantwortung, Daten oder Freigaben besteht Teams brauchen Orientierung. Die Methode schafft Orientierung im Umgang mit Automatisierung, sensiblen Daten und menschlichen Freigaben. »Meine Rolle in 3 Jahren« Wenn ihr Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar machen und den Blick nach vorn richten wollt Hilft Mitarbeitenden, ein eigenes Zukunftsbild zu entwickeln und Wandel nicht nur als Verlust zu sehen.

Wichtig ist dabei: Methoden allein reichen nicht aus. Gerade bei kontroversen Diskussionen oder wenn Positionen schon festgefahren sind, braucht es oft erfahrene Moderation. Nicht, damit andere den Wandel für euch lösen, sondern damit Gespräche nicht in Abwehr kippen oder ganz verstummen.

Reskilling & Upskilling: So gelingt der Change-Prozess

Reskilling und Upskilling gelingen nicht über eine einmalige Schulung. Wenn sich Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten durch KI laufend verändern, muss auch der Change-Prozess beweglich bleiben. Genau deshalb braucht ihr ein Vorgehen, das Lernen, Anwenden und Nachschärfen zulässt.

So wird Weiterbildung im KI-Wandel wirksam: Veränderungen beobachten, gezielt qualifizieren, im Alltag anwenden und kontinuierlich nachschärfen. | Quelle: dotSource SE

Wichtig ist dabei, dass ihr Zielgruppen sauber unterscheidet:

C-Level: Richtung vorgeben

Auf Geschäftsleitungsebene geht es vor allem um Orientierung. Welche Auswirkungen hat KI auf Operating Model, Rollenbilder und Prioritäten? Welche Kompetenzen werden künftig kritisch? Und wie stark muss HR in strategische Entscheidungen eingebunden werden?

Führungskräfte: Wandel im Alltag begleiten

Führungskräfte brauchen einen anderen Fokus. Sie müssen Veränderungen im Team einordnen, Unsicherheiten auffangen und neue Erwartungen übersetzen. Dafür reicht es nicht, KI nur technisch zu verstehen. Entscheidend ist, wie sie den Wandel im Alltag moderieren und Mitarbeitende durch unklare Rollenbilder begleiten.

Mitarbeitende: im Arbeitskontext lernen

Für Mitarbeitende zählen vor allem Formate, die im Alltag weiterhelfen. Grundlagen sind wichtig. Noch wirksamer wird Weiterbildung aber dort, wo neue Kompetenzen direkt im Arbeitskontext angewendet werden. Laut United Interim gilt Qualifizierung »on the job« für viele Befragte als besonders wirksamer Hebel.

Flexible Weiterbildungsprogramme mit modularen Lerninhalten funktionieren in diesem Fall besser als große Einmal-Schulungen. Bei dotSource kommt dafür die Academy zum Einsatz, also die interne Weiterbildungsplattform. Die Inhalte sind in kleinere Bausteine gegliedert, die sich je nach Zielgruppe kombinieren, erweitern und an neue Anforderungen anpassen lassen.

Das ist vor allem dann wichtig, wenn sich Rollen durch KI laufend verändern. Während einige Mitarbeitende vor allem Upskilling brauchen, also neue Kompetenzen in ihrer bestehenden Rolle aufbauen, geht es bei anderen eher um Reskilling für neue Aufgaben. Wieder andere erleben Deskilling, weil bestimmte Routinen wegfallen und bisher zentrale Fähigkeiten an Bedeutung verlieren. Genau auf diese Unterschiede lassen sich modulare Lernformate besser zuschneiden als ein einziges Standardprogramm für alle.

Ein weiterer Vorteil: Neue Inhalte lassen sich vergleichsweise schnell ergänzen, etwa wenn neue Tools eingeführt werden oder sich Aufgabenprofile verschieben. So könnt ihr Weiterbildung laufend anpassen, statt jedes Mal ein komplett neues Format aufzusetzen.

Zusätzlich können sogenannte Power User eine wichtige Brücke zwischen Qualifizierung und Anwendung schlagen. Damit sind besonders engagierte Mitarbeitende gemeint, die neue KI-Tools, Methoden oder Arbeitsweisen frühzeitig erproben und ihr Wissen ins Team tragen. Als Multiplikatoren unterstützen sie Kolleginnen und Kollegen bei ersten Anwendungsfällen, teilen Best Practices und helfen dabei, Hemmschwellen abzubauen.

Gleichzeitig liefern sie wertvolles Feedback aus dem Arbeitsalltag zurück an Führungskräfte, HR oder Transformationsteams. So entsteht ein praxisnaher Lernansatz, der Veränderungen oft schneller in die Organisation trägt als zentrale Schulungsmaßnahmen allein.

Der entscheidende Punkt ist: Weiterbildung wirkt erst dann, wenn ihr sie mit Rollenentwicklung und konkreten Anwendungsfällen verknüpft. Mitarbeitende lernen neue Kompetenzen nicht losgelöst vom Alltag, sondern dort, wo sie sie direkt anwenden, einordnen und weiterentwickeln.

Transformation ist kein Projekt mit Enddatum

KI verändert Unternehmen schrittweise. Es reicht nicht einmal in Tools zu investieren und auf schnelle Produktivitätseffekte zu hoffen. Entscheidend ist, wie ihr eure Teams durch diesen Wandel begleitet. Upskilling und Reskilling sind dabei ein zentraler Teil. Wenn ihr Rollen frühzeitig neu denkt, Weiterbildung im Arbeitsalltag verankert und Unsicherheit aktiv moderiert, schafft ihr die Grundlage dafür, dass aus technologischem Fortschritt auch organisatorischer Fortschritt wird.

Der Wandel ist damit nicht irgendwann abgeschlossen. Er wird Teil eurer Arbeitsrealität. Die Dynamik dürfte in den kommenden Jahren eher noch zunehmen, weil KI tiefer in Prozesse, Entscheidungen und Zusammenarbeit eingreift. Genau deshalb solltet ihr Change als kontinuierlichen Prozess gemeinsam mit euren Teams gestalten.

Wenn ihr diesen Wandel in eurem Unternehmen strukturiert angehen wollt, kann ein Blick von außen helfen. Das reicht von der strategischen Einordnung bis zur konkreten Begleitung eurer Teams.

FAQs – häufig gestellte Fragen zu Upskilling & Reskilling