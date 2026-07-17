Zwischen Standardsoftware und Individualsoftware geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um Use case, Aufwand und Ziele. | Quelle: dotSource

Wenn eure Prozesse und eure Systemlandschaft nicht mehr sauber zusammenpassen, stellt sich schnell die Frage, wie sich Software sinnvoll an den Bedarf anpassen lässt. Reicht Standardsoftware aus oder braucht ihr etwas, das näher an euren Abläufen gebaut ist? KI-gestützte Entwicklung verschiebt diese Entscheidung, weil Individualsoftware heute schneller und wirtschaftlicher realisierbar ist als noch vor wenigen Jahren. Entscheidend ist deshalb nicht nur, was technisch möglich ist, sondern wann sich eine eigene Lösung für euch wirklich lohnt.

Der Artikel ordnet Vibe Coding und Agentic Engineering als neue Ansätze für Individualentwicklung ein und stellt sie Standardsoftware gegenüber. Außerdem zeigt er euch, woran ihr Individualentwicklung und Standardsoftware heute messen solltet, wann sich der Aufwand für eine eigene Lösung lohnt und welche Rolle KI-gestützte Entwicklung dabei spielt.

Wenn Software nicht mehr nur gebaut, sondern gedacht wird

Individualsoftware galt lange als teuer, aufwendig und risikobehaftet. Wer etwas bauen wollte, das exakt zu den eigenen Abläufen passt, musste dafür meist viel Zeit, Budget und Abstimmung einplanen.

Mit KI verschiebt sich die Perspektive. Individualentwicklung wird schneller, zugänglicher und näher am Fachbereich. Statt lange zu planen, zu spezifizieren und zu implementieren, könnt ihr heute deutlich früher mit ersten funktionierenden Versionen arbeiten und sie in kurzen Schleifen weiterentwickeln.

Vibe Coding beschreibt dabei nicht einfach »Programmieren mit KI«. Gemeint ist ein Entwicklungsmodus, in dem ihr die Lösung stärker beschreibt, als dass sie Zeile für Zeile geschrieben wird. Natürliche Sprache, Zielbilder und schnelle Feedbackschleifen werden wichtiger als der Code selbst. Sobald aus einer schnellen Idee eine belastbare Lösung werden soll, reicht dieser Modus allein nicht mehr aus. Dann braucht es mehr Struktur, mehr Verifikation und mehr Kontrolle. Also eine Arbeitsweise, die auf Produktreife ausgelegt ist. Genau das beschreibt Agentic Engineering.

Als kleine Hilfe: Alle wichtigen KI-Begriffe rund um künstliche Intelligenz – von Agentic Engineering bis Zero-Shot Learning – findet ihr kompakt und verständlich erklärt im Handelskraft KI-Glossar.

Der entscheidende Punkt liegt aber nicht in der Technik selbst, sondern darin, wie Architektur die Richtung vorgibt, was ihr erreichen wollt und wie gut sich die KI-gestützte Entwicklung iterativ steuern lässt. Denn gerade in diesem Kontext ist Architektur wichtiger denn je, weil sie den Unterschied macht zwischen schneller Lösung und belastbarer Software.

Für Individualentwicklung ist das relevant, weil es die Einstiegshürde senkt und aus einer einst teuren Option wieder einen wirtschaftlich interessanten Weg macht. Sie wird dadurch nicht automatisch zur besseren Wahl, aber sie wird wieder ernsthaft vergleichbar mit Standardsoftware.

Standardsoftware bringt Stabilität, Support und ein etabliertes Ökosystem mit, während Individualsoftware dort ihre Stärke ausspielt, wo eure Anforderungen wirklich spezifisch sind.

Begriffe sauber trennen Standardsoftware ist ein fertiges Produkt mit vorgegebener Logik.



Individualentwicklung entsteht für eure spezifischen Anforderungen.



Vibe Coding beschreibt die Methode, mit der sich individuelle Lösungen heute schneller entwickeln lassen.



Agentic Engineering definiert eine kontrollierte Form der KI-gestützten Entwicklung mit klaren Regeln, Tests und Verifikationen.



Hybrid bedeutet: Standardsoftware bleibt die Basis, wird aber gezielt erweitert, integriert oder ergänzt.

Warum die Frage jetzt neu gestellt wird

Die eigentliche Make-or-Buy-Frage gibt es schon lange. Neu ist nicht die Frage selbst, sondern die wirtschaftliche Logik dahinter. KI verändert die Entscheidungsgrundlage grundlegend. So wird knapp 46 Prozent aller neu geschriebenen Code-Zeilen bereits KI-generiert.

1. Prototypen entstehen innerhalb von Tagen.

Das ist kein kosmetischer Vorteil, sondern ein echter Entscheidungshebel. Denn je schneller ihr eine Idee sichtbar macht, desto früher bekommt ihr Rückmeldung aus Fachbereichen, Kundenkreisen oder dem Management. Damit sinkt das Risiko, am Ende eine teure Lösung zu bauen, die niemand wirklich nutzt.

2. Die Teams werden kleiner.

Statt großer Projektgruppen mit vielen Spezialrollen reichen in vielen Fällen heute ein bis drei Entwicklerinnen oder Entwickler plus fachliche Begleitung. Das macht Projekte nicht automatisch einfacher, aber deutlich kompakter.

3. KI senkt die Einstiegshürden.

Ihr müsst nicht mehr jeden Arbeitsschritt im gleichen Maß selbst beherrschen, um schnell zu Ergebnissen zu kommen. Dadurch wird Individualentwicklung auch für Organisationen interessant, die früher vielleicht zu klein, zu langsam oder zu vorsichtig gewesen wären.

Was Standardsoftware mitbringt und wann sie die bessere Wahl ist

Standardsoftware liefert euch nicht nur Funktionen, sondern auch einen kompletten Rahmen:

Support

Updates

Dokumentation

Schulung

Betriebssicherheit

Integrationen

eingebaute Compliance-Mechanismen

oft ein etabliertes Ökosystem aus Partnern und Community-Wissen

Genau darin liegt ein großer Teil ihres Werts. Gerade bei größeren Vorhaben wird das oft unterschätzt. Dann zählt nicht nur die Funktion selbst, sondern auch, wie gut die Lösung in eure bestehende Systemlandschaft, eure Prozesse und euren Betrieb passt.

Ein gutes Beispiel dafür ist ein stark reguliertes Umfeld, etwa im Finanz- oder Gesundheitsbereich. Dort sprechen strenge Vorgaben oft für bewährte Systeme, weil sie viele Anforderungen an Dokumentation, Nachvollziehbarkeit, Berechtigungen und Compliance bereits mitbringen. In solchen Fällen ist es meist sinnvoller, auf eine etablierte Standardlösung zu setzen und nur dort anzupassen, wo es wirklich notwendig ist.

Standardsoftware bleibt außerdem von Vorteil, wenn eure Prozesse weitgehend marktüblich sind. In solchen Fällen bringt euch Individualentwicklung oft wenig Differenzierung, aber zusätzliche Komplexität. Dann ist die klügere Frage nicht: Können wir das selbst bauen? Sondern: Warum sollten wir es tun?

Mindestens genauso wichtig ist die Frage, welche Kosten über den gesamten Lebenszyklus entstehen. Bei Standardsoftware lassen sich die zu erwartenden Kosten oft besser im Voraus abschätzen, weil Lizenzmodell, Einführung, Wartung und Support in der Regel klarer definiert sind. Welche Option am Ende wirtschaftlich sinnvoller ist, hängt jedoch immer vom Use Case und den Rahmenbedingungen ab.

Wann Individualentwicklung ihre Stärken ausspielt

Individualentwicklung lohnt sich vor allem dann, wenn eure Prozesse wirklich individuell sind und euch im Markt unterscheiden. Das kann zum Beispiel bei komplexer B2B-Bestelllogik, speziellen Freigaben, individuellen Preisregeln oder stark personalisierten Serviceabläufen der Fall sein. Wenn genau dieser Ablauf Teil eures Wettbewerbsvorteils ist, stößt Standardsoftware schnell an Grenzen. Ein gutes Signal ist eine hohe Änderungsfrequenz. Wenn sich Anforderungen ständig verschieben, neue Fachlogiken entstehen oder sich eure Prioritäten regelmäßig anpassen, braucht ihr eine Lösung, die schnell mitgehen kann. Genau da spielt Vibe Coding seine Stärken aus: Frühe Prototypen, die direkt mit Experten oder Externen gespiegelt werden können, um sich dann in die richtige Richtung entwickeln zu können.

Das sieht man zum Beispiel bei einem kundenspezifischen B2B-Portal für ein Industrieunternehmen. Wenn Bestelllogik, Preisregeln, Freigaben, Rollen und Schnittstellen so speziell sind, dass Standardsoftware diese nicht sauber abbilden kann, lohnt sich eher eine eigene Lösung. Dann steht nicht die Funktion an sich im Vordergrund, sondern die exakte Anpassung an den Geschäftsprozess.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist internes Fachwissen. Wenn ihr die fachliche Expertise im Unternehmen habt, könnt ihr sie direkt in die Entwicklung übersetzen. Das ist einer der größten Vorteile von Individualsoftware: Sie wird nicht nur technisch gebaut, sondern fachlich präzise modelliert. Je enger Fachbereich und Entwicklung zusammenarbeiten, desto besser lässt sich eine Lösung an euren tatsächlichen Bedarf anpassen.

Typische Einsatzbereiche für KI-gestützte Entwicklung sind dabei oft Domain-Systeme wie:

E-Commerce-Features

CRM-Erweiterungen

LMS-Funktionalitäten

Portale

Frontend-Apps

Admin-Oberflächen

Prozessautomatisierung

interne Effizienztools

Immer dann also, wenn die Lösung nah an eurem Geschäftsmodell sitzt und exakt zu euren Abläufen passen muss.

Wo KI-gestützte Entwicklung zum hybriden Weg wird

In der Praxis geht es aber oft nicht um ein hartes Entweder-Oder. Gerade im Zusammenspiel mit Individualentwicklung entsteht häufig ein hybrider Weg: Standardsoftware bleibt die Basis, und individuelle Bausteine ergänzen genau die Teile, die fachlich nicht gut genug abgedeckt sind.

Das kann bedeuten, dass eure konfigurierte Standardlösung über APIs mit anderen Systemen verbunden oder um weitere Module ergänzt wird. Vielleicht bleibt euer ERP, das CRM oder das LMS bestehen, während ein spezifisches Frontend, ein Freigabeprozess, ein internes Tool oder eine zusätzliche Workflow-Logik hinzukommt.

KI-gestützte Individualentwicklung setzt genau da an. Ihr müsst nicht alles neu bauen (lassen), sondern könnt gezielt dort individualisieren, wo Standardsoftware an Grenzen kommt. So verbindet ihr die Stabilität einer bestehenden Lösung mit der Geschwindigkeit und Flexibilität individueller Entwicklung.

Exkurs: Wie viel Steuerung braucht KI-gestützte Entwicklung? Nicht jede Entwicklungsform bedeutet dasselbe Maß an Kontrolle. Zwischen klassischer Entwicklung und KI-gestützter Programmierung liegen mehrere Stufen: von traditioneller Umsetzung mit voller Kontrolle über AI-assisted Vorgehen mit menschlicher Prüfung bis hin zu agentischen Ansätzen, bei denen Tools stärker mitarbeiten. Vibe Coding ist die Form, bei der ihr der KI mehr Arbeit überlasst als bei klassischer Entwicklung. Ihr beschreibt das Ziel, lasst erste Versionen erzeugen und steuert die Lösung dann über Iterationen weiter. Entscheidend ist nicht, ob eine Methode »richtig« ist, sondern wie viel Verantwortung ihr bewusst abgebt und wie viel Kontrolle ihr behalten wollt.

Was ihr vor dem ersten Prompt klären solltet

Bevor die Entwicklung beginnt, solltet ihr euch zuerst fragen, welches Problem ihr wirklich lösen wollt. Der erste Schritt ist also Klarheit.

Fragt euch deshalb:

Ist unser Prozess wirklich einzigartig?

Ist die Lösung ein echter Differenzierungsfaktor?

Reicht Standardsoftware aus?

Reicht eine Erweiterung oder Integration?

Wie oft ändern sich die Anforderungen?

Brauchen wir sehr schnelles Feedback?

Haben wir das fachliche Know-how intern?

Welche Anforderungen gelten für Security, Compliance und Betrieb?

Was kostet uns die Lösung über mehrere Jahre? Was bringt uns Standardsoftware bereits mit?

Wenn ihr diese Fragen sauber beantwortet, wird die Entscheidung meist deutlich klarer. Oft zeigt sich dann schnell, dass die Technologie gewinnt, die fachlich, organisatorisch und wirtschaftlich am besten passt. Und nicht nur laut ist.

Wie Vibe Coding praktisch abläuft

Vibe Coding folgt einem klaren, iterativen Ablauf: erst das Zielbild, dann die Anforderungen, dann die erste Version, danach Feedback und Verbesserung.

Zielbild definieren: Klärt, was die Anwendung leisten soll, für wen sie gedacht ist und welchen konkreten Nutzen sie stiften soll. Anforderungen strukturieren: Legt fest, welche Nutzer beteiligt sind, welche Daten fließen, welche Systeme angebunden werden müssen und was zwingend nötig ist. Erste Version bauen: Formuliert die Anforderungen als Prompt und lasst daraus ein funktionales Grundgerüst erzeugen. Es muss nicht perfekt sein, aber testbar. Iterieren, prüfen, schärfen: Testet früh, gebt Feedback, präzisiert Prompts und verbessert die Lösung in kurzen Schleifen.

Entscheidend ist dabei, früh zu klären, ob es um einen Prototypen oder um eine produktive Lösung geht. Denn davon hängen Anforderungen an Dokumentation, Sicherheit, Architektur und Wartbarkeit direkt ab.

Die menschliche Perspektive

KI-gestützte Entwicklung öffnet den Zugang für mehr Menschen. Das zeigt sich auch in der Nutzung: Rund 63 Prozent der aktiven Nutzer sind Nicht-Entwickler, etwa Produktmanager, Gründer oder Designer. Damit wird deutlich, dass Individualentwicklung mit KI nicht nur die Arbeit von Entwicklerteams verändert. Fachbereiche können direkter mitdenken, Ideen schneller in erste Prototypen übersetzen und früh sichtbar machen, was sie brauchen. Das ist ein großer Vorteil, weil nicht jede gute Idee sofort in ein klassisches Entwicklungsprojekt übersetzt werden muss.

Genau darin liegt aber auch die Grenze. Wer ohne Programmierkenntnisse arbeitet, erzeugt zwar schnell Ergebnisse, sieht aber oft nicht, welche Annahmen, Abhängigkeiten oder fachlichen Nebenbedingungen dahinterstehen. Ein Button funktioniert vielleicht, ein Formular speichert Daten, ein Flow läuft durch. Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob die Lösung auch robust, wartbar und sicher ist.

Hinzu kommt: Wer die technische Tiefe nicht mitbringt, merkt oft auch nicht, welche Fragen überhaupt fehlen:

Ist die Lösung sauber strukturiert?

Gibt es klare Verantwortlichkeiten?

Wie werden Fehler behandelt? Was passiert bei Ausfällen, unvollständigen Daten oder späteren Änderungen?

Genau diese Punkte entscheiden darüber, ob aus einem schnellen Prototyp ein belastbares System wird.

Was erfahrene Entwickler leisten müssen

Auf der anderen Seite stehen erfahrene Entwickler, die generierten Code prüfen, bewerten und absichern sollen. Das klingt im ersten Moment nach einer Entlastung, ist aber nur dann wirklich effizient, wenn Zielbild und Struktur vorher sauber definiert waren. Andernfalls prüfen sie nicht nur Code, sondern auch implizite Annahmen, unklare Fachlogik und technisch schwache Entscheidungen nach.

Das ist der Grund, warum ein Review von hunderten Zeilen Code nicht automatisch weniger Aufwand bedeutet. Wenn der Code gut strukturiert ist, relevante Tests enthält und ein klares Ziel verfolgt, kann die Prüfung effizient sein. Wenn aber Anforderungen unscharf waren oder die Lösung ohne Systematik entstanden ist, wird eine technische Bewertung schnell fast so aufwendig wie eine saubere Neuentwicklung. Genau dann verschiebt Individualentwicklung mit KI die Arbeit nur, statt sie wirklich zu reduzieren.

Für erfahrene Entwickler ist das besonders relevant, weil ihre Rolle sich verändert. Sie schreiben nicht nur Code, sondern sichern Qualität, bewerten Risiken und halten Architektur zusammen. Das ist wertvoll, aber auch anspruchsvoll. Je mehr generierter Code in ein Projekt einfließt, desto wichtiger wird ihre Fähigkeit, schnell zu erkennen, wo die Lösung tragfähig ist und wo sie nur auf den ersten Blick funktioniert.

Vor- und nachgelagerte Prozesse

Ein zentraler Punkt ist, dass Software nicht nur aus Code besteht. Vor dem ersten Prompt braucht es bereits Prozesse, die die spätere Qualität überhaupt erst möglich machen: Zielklärung, fachliche Priorisierung, Datenmodell, Rollen, Sicherheitsanforderungen und ein klares Verständnis davon, was die Anwendung leisten soll und was nicht. Ohne diese Vorarbeit entsteht zwar schneller Output, aber keine verlässliche Grundlage.

Nach dem ersten Build hört die Arbeit nicht auf, sondern beginnt im Grunde erst richtig. Dann braucht es Review, Tests, Dokumentation, Monitoring und Betrieb. Genau an dieser Stelle zeigt sich, ob Vibe Coding nur ein schneller Weg zu einem Prototyp war oder ob daraus tatsächlich ein System werden kann, das im Alltag funktioniert.

Besonders wichtig ist dabei die Dokumentation. Generierter Code mag im Moment schnell verständlich wirken, aber wenn nach ein paar Wochen niemand mehr nachvollziehen kann, warum etwas so gebaut wurde, wird jede spätere Anpassung teurer. Auch das ist ein menschliches Thema: Wissen darf nicht nur in der KI oder im Kopf einer Person stecken, sondern muss im Team nachvollziehbar bleiben.

Sicherheitsrisiken als Konsequenz

Sobald eine echte Anwendung enstehen soll, rückt Security in den Vordergrund. Vibe Coding kann den Weg zum ersten Ergebnis stark verkürzen, ersetzt aber keine Prüfung auf Risiken. Gerade bei Authentifizierung, Berechtigungen, Abhängigkeiten und dem Umgang mit geheimen Daten reicht es nicht, wenn etwas nur funktional wirkt.

Das Problem ist oft nicht der sichtbare Fehler, sondern das schnelle Übernehmen von Code, der plausibel aussieht. Generierter Code kann Muster enthalten, die im ersten Moment unkritisch wirken, später aber Sicherheits- oder Betriebsprobleme auslösen. Wer das nicht mitdenkt, baut vielleicht schnell, aber nicht belastbar.

Deshalb braucht es klare Leitplanken. Dazu gehören Reviews, Tests, definierte Zuständigkeiten und ein sicherer Umgang mit Daten und Zugängen. Geschwindigkeit ist hilfreich, ersetzt aber weder Sorgfalt noch Verantwortung.

Wann ihr euch Unterstützung holen solltet

Nicht jedes Vorhaben lässt sich sinnvoll allein umsetzen. Externe Unterstützung ist dann besonders hilfreich:

Wenn regulatorische oder architektonische Anforderungen weitreichende Folgen haben. Bei stark regulierten Branchen (Pharma, MedTech, Finanzen) oder geschäftskritischen Systemen zählt nicht nur der erste funktionierende Stand, sondern eine Lösung, die sicher, wartbar und revisionssicher ist. Externe Begleitung hilft, diese Anforderungen von Anfang an mit zu denken – statt sie nachträglich einbringen zu müssen.

weitreichende Folgen haben. Bei stark regulierten Branchen (Pharma, MedTech, Finanzen) oder geschäftskritischen Systemen zählt nicht nur der erste funktionierende Stand, sondern eine Lösung, die sicher, wartbar und revisionssicher ist. Externe Begleitung hilft, diese Anforderungen von Anfang an mit zu denken – statt sie nachträglich einbringen zu müssen. Wenn ihr schnell starten wollt, aber keine klare Zielrichtung für Betrieb, Security und Skalierung habt. Dann schafft Unterstützung Orientierung: Tragfähigkeit, Skalierbarkeit, Hosting, Security und Wartbarkeit werden von Anfang an in die Architektur eingeplant. Das ist besonders wichtig, wenn aus einer ersten Idee später eine produktive Anwendung werden soll, die im Alltag trägt.

werden von Anfang an in die Architektur eingeplant. Das ist besonders wichtig, wenn aus einer ersten Idee später eine produktive Anwendung werden soll, die im Alltag trägt. Wenn mehrere Bereiche beteiligt sind und Prozess, Fachlichkeit und Technik zusammengeführt werden müssen. Externe Erfahrung sorgt hier für mehr Struktur: Anforderungen werden geschärft, Prioritäten klarer, Abhängigkeiten früher sichtbar. Das vermeidet unnötige Schleifen, macht Entscheidungen nachvollziehbar und reduziert das Risiko, dass Geschwindigkeit auf Kosten von Stabilität geht.

Insgesamt zahlt sich externe Begleitung damit vor allem an drei Stellen aus: klare Zieldefinition, saubere Architektur/Security und ein gesteuerter Prozess.

Was Standardsoftware-Hersteller jetzt tun

Auch die Hersteller von Standardsoftware verändern sich. Sie integrieren KI tiefer in ihre Plattformen, bauen Agenten-Netzwerke auf, erweitern ihre Systeme über APIs und investieren stärker in Ökosysteme und Erweiterbarkeit. Das ist keine nette Zusatzentwicklung, sondern eine direkte Reaktion auf den neuen Markt.

Die Botschaft dahinter ist klar: Kein Projekt mehr ohne KI. Aber eben auch kein Projekt mehr ohne Plattformstrategie, Integrationsdenken und ein realistisches Verständnis davon, wo Standardsoftware ihre Stärke hat und wo Individualentwicklung überlegen sein kann.

Für euch heißt das: Die Unterscheidung zwischen Build und Buy wird nicht einfacher, aber präziser. Ihr müsst nicht nach dem modernsten Schlagwort entscheiden, sondern nach der Frage, welches Setup euren Prozess, eure Organisation und eure Wachstumsziele am besten trägt.

Die richtige Methode für euer Projekt finden

KI-gestützte Entwicklung ist kein Ersatz für gutes Produkt- und Prozessdenken. Es ist ein Werkzeug, das Individualentwicklung schneller, zugänglicher und wirtschaftlich interessanter macht als früher. Damit verschiebt sich die Make-or-Buy-Logik, aber sie verschwindet nicht.

Um die richtige Entscheidung zu treffen, braucht ihr also zunächst einen Fragenkatalog. Ihr müsst verstehen, was euch differenziert, was euch belastet, was euch Risiken nimmt und was euch im Alltag wirklich schneller macht. Genau dann findet ihr heraus, ob Individualentwicklung für euch die richtige Antwort ist. Oder ob Standardsoftware die bessere Wahl bleibt.

Wenn ihr also gerade vor dieser Make-or-Buy-Entscheidung steht, dann lohnt sich der genaue Blick auf euren Use Case. Das Webinar »Vibecoding vs. Standardsoftware: Wie KI die Make-or-Buy-Entscheidung verändert« hilft euch dabei, die richtige Methodik für euer Projekt zu finden. Jenseits von Hype, Bauchgefühl und pauschalen Antworten.

FAQs zu Standardsoftware vs. Individualentwicklung