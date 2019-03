30 Jahre World Wide Web – Ein Grund zum Feiern!

1989 war ein Hammerjahr. Ein Jahr, das Geschichte schrieb. Fallende eiserne Vorhänge, bröckelnde Mauern und … noch etwas: Die Erfindung des World Wide Web. Wie genau heute, am 12. März vor 30 Jahren die Geschichte des Internets begann, möchten wir mit euch Revue passieren lassen.

Am 12. März 1989 veröffentlichte der britische Physiker Tim Berners-Lee ein epochemachendes Paper: »Information Management: A Proposal«. Das Dokument findet sich übrigens auch heute noch im Original im Netz. Berners-Lee forderte darin ein Umdenken: Statt wie viele Kollegen seiner Zeit über steigende Datenmassen zu debattieren, sollten Informatiker darüber nachdenken, wie man Informationsverluste vermeiden könne.

An Berners-Lees Arbeitsplatz – dem europäischen Kernforschungszentrum CERN – sei dies jedenfalls eher das Problem. Berners-Lee wusste, dass es für Wissenschaftler von enormer Bedeutung ist, Daten aus allen möglichen Experimenten kombinierbar zu machen, dass man niemals Daten voreilig löschen sollte, da sie mit neuen Fragestellungen vielleicht zu ganz neuen Einsichten führen konnten. Entsprechend schlug Berners-Lee mit seinem Proposal vor, die Daten auf ein Hypertext-System zu verteilen und mit Hyperlinks, also elektronischen Querverweisen, zu versehen.

So wurde der Fernzugriff auf Rechner und ihre Daten möglich und so wurden Kompatibilitätsprobleme vermieden, denn im CERN gab es sowohl Macs, als auch VAX oder Unix-Maschinen. Aber mit der Auffindbarkeit nicht genug: Es ging dem Physiker darum, Daten und Dokumente auch interaktiv bearbeiten und kommentieren zu können – so wie Wissenschaftler das eben untereinander tun. Einen solchen freien Informationsaustausch hielt er für wichtiger und wertvoller als die Frage, wem die Daten eigentlich gehören. Sein Credo:

» Suppose all the information stored on computers everywhere were linked. Suppose I could program my computer to create a space in which everything could be linked to everything.