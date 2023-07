Wieder einmal gab es Inspiration und Know-how-Austausch vom Feinsten: Auf der Salesforce World Tour am 04. Juli 2023 kamen die Macherinnen und Macher des Digital Business zusammen.

Das Event findet mehrmals im Jahr in verschiedenen Städten statt und machte diesmal in Hamburg Station.

Im Fokus stand das Motto »Zurück zur Kund:in – Werden Sie zur Customer Company«, insbesondere in Bezug auf das aktuelle Top-Thema: KI.

Erfahrt im Artikel, wie Salesforce das Thema angeht, welche weiteren Neuigkeiten es im Bereich CRM gibt und wie ihr davon profitiert



Salesforce World Tour in Hamburg: vielseitiges Programm und Top-Speaker

Die Salesforce World Tour hatte für die über 2.000 Besuchende einiges zu bieten: Auf insgesamt sechs Stages gab es geballte digitale Expertise mit spannenden Sessions, Live-Demos und inspirierenden Vorträgen.

Zusätzlich bot das Event verschiedene Bereiche und Messestände, an denen sich die Teilnehmenden mit Digital Experts und Interessenten austauschen und ihr Know-how teilen konnten.

Und die Location? Ein absolutes Highlight – direkt an der Elbe in Hafennähe. Kurzum: Die Stimmung war großartig!

Inhaltlich war das Event ebenso vielfältig: So teilten Expertinnen und Experten, unter anderem von Hapag-Lloyd, adidas, Tom Tailor, Ottobock und MEVACO ihre Erfahrungen und Erkenntnisse live auf der Bühne.

Beispielsweise erzählte dotSource zusammen mit MEVACO, einen der führenden Hersteller und Händler von Lochblechen und Streckmetallen, wie reibungslos die Migration auf Salesforce verlief. Als Digitalisierungspionier ihrer Branche hat es MEVACO gemeinsam mit dotSource geschafft, seine Geschäftsprozesse effizient auf Salesforce umzustellen. Und das ohne dabei den Onlineshop als seinen wichtigsten Vertriebskanal zu beeinträchtigen.

Das wichtigste Learning von der Salesforce World Tour: Macht euch KI-ready!

Neben individuellen Erfolgsstories stand das Event vor allem im Zeichen Künstlicher Intelligenz. Und den Fragen: Wie lässt sich KI effektiv ins eigene Business integrieren? Wie kann mein Unternehmen von KI profitieren?

Euer Unternehmen steht vor der Herausforderung, den sich ständig ändernden Anforderungen gerecht zu werden? Auf der Veranstaltung wurde deutlich, dass in Zeiten der Digitalisierung und des technologischen Fortschritts jede Firma eine KI-Strategie benötigt – und zwar sofort!

In der Keynote von Frank Engelhardt, Chief Transformation Strategist bei Salesforce, gab es dazu wegweisende Erkenntnisse. Laut aktuellen Umfragen sind sich über 90 Prozent der Entscheidungstragenden in Unternehmen bewusst, dass KI in den kommenden Jahren erfolgskritisch sein wird.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie könnt ihr zu einem »KI-first« Unternehmen werden?

Engelhardt verdeutlichte den revolutionären Charakter der generativen KI und ihre vielfältigen Möglichkeiten für eure Geschäftsprozesse. »Generative AI verändert alles« betont er.

Erfolgsrezept für Salesforce mit KI

Doch wie kann KI eine konkrete Rolle für euch im Unternehmen spielen?

Die Antwort liegt laut Salesforce in der Formel: Daten + KI + CRM = Gewinn

Die Kombination der drei Elemente bildet das Fundament für die neu vorgestellte AI-Cloud von Salesforce.

Um Daten und KI effektiv zu nutzen, benötigt ihr eine solide Basis.

Durch die Integration der AI-Cloud in das Salesforce-CRM könnt ihr auf eine bereits existierende Datenbank zugreifen und Ergebnisse personalisiert an eure Kunden ausgeben. Gleichzeitig stellt sie sicher, dass ihr die Daten vertrauenswürdig nutzt, da die Cloud mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet ist.

Ein konkretes Beispiel verdeutlicht dies: So lassen sich Einladungen für Veranstaltungen schnell und individuell auf Basis der integrierten AI-Cloud an eure Kunden erstellen und versenden – ohne zusätzliche Daten eingeben zu müssen, da sie bereits in der AI-Cloud vorhanden sind.

Auf diese Weise verringert sich der Aufwand für bestimmte Aufgaben und die Produktivität eurer Teams steigt. So könnt ihr euch auf eure Kernaufgabe konzentrieren: eure Kunden!

Es ist wichtig zu beachten, dass die Implementierung von generativer KI niemals vollautomatisiert erfolgen sollte. Menschliche Unterstützung wird immer ein essenzieller Teil von KI-Prozessen sein. KI wird Mitarbeitende also nicht ersetzen. Vielmehr habt ihr die Chance, dass euer Teams mit KI produktiver werden.

Salesforce Einstein: Wie KI und CRM zusammenspielen

Auf der Salesforce World Tour wurden nicht nur spannende Innovationen wie die generative KI und die AI-Cloud präsentiert.

Ein weiteres Highlight war die bisherige Erfahrung mit der Einstein-KI. Die Integration von Einstein in Servicefunktionen ist ein wertvolles Best Practice für die Möglichkeiten, die sich euch durch die Nutzung des Salesforce-CRMs ergeben.

Stellt euch folgendes Szenario vor: Ein Kunde besucht den Onlineshop und hat Fragen zu einem gekauften Produkt, beispielsweise ob der Rucksack wasserdicht ist. Dank der KI-Funktionalität des CRMs kann die Information schnell bereitgestellt werden, und der Kunde erhält sofort die Antwort: »Ja, dein Rucksack ist wasserdicht.«

Dadurch könnt ihr nicht nur schnell auf die Bedürfnisse eurer Kunden reagieren, sondern eure Teams können sich auch auf den Ausbau weiterer Serviceangebote konzentrieren, um das Kundenerlebnis unvergesslich zu machen.

KI-ready werden – jetzt Webinar anschauen!

Um im Wettbewerb zu bestehen, seid ihr mit Disruptoren wie der KI-Technologie immer einen Schritt voraus. Die Zeit ist reif um »KI-first« in eurem Business zu integrieren!

Holt euch dazu noch mehr Inspiration in unserem Webinar »KI in Marketing, Vertrieb & Services: Kunden leichter begeistern mit GPT«. Anhand einer gesamten Customer Journey erfahrt ihr, wie ihr generative KI einsetzt und wie sowohl Mitarbeitende aus Vertrieb und Marketing als auch eure Endkunden von automatisierten und datengetriebenen Prozessen profitieren.

Schaut euch das Webinar hier an und werdet KI-ready!