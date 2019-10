Gamification: Diese App macht dein Leben zum Spiel! [Netzfund]

Wohnung aufräumen, Spülmaschine einräumen und Steuererklärung machen. Volle To-do-Liste und keine Lust? Das kennen wir doch alle! Seine inneren Dämonen zu überwinden, fällt vielen schwer.

Kein Wunder also, dass die App-Stores von Apple und Android in Sachen Life-Management eine ganze Menge zu bieten haben. Von langweiligen Aufgabenlisten bis zu wirklich ausgefallenen Anwendungen. Mit der folgenden App machst du dein Leben zu einem Rollenspiel und die unliebsamen daily Tasks zur Quest.

Gamification: Gamify your Life!

Mit Habitica machst du dein Leben zum Game. Naja, zumindest den unliebsamen Teil. Die App kommt im Retro-Design daher und lässt dich zu Beginn einen Avatar erstellen. Danach gibst du deine täglichen To-dos aber auch schlechte Angewohnheiten ein und schon beginnt die Selbstoptimierung.

Das Spiel ist in Leveln aufgebaut. Für jede erledigte Task erhältst du Punkte. Unterwirfst du dich deinen schlechten Angewohnheiten, wirst du mit Minuspunkten bestraft. – Vorausgesetzt du bist ehrlich mit dir, und gibst die kleinen Sünden in der App ein.

Hast du eine bestimmte Punktzahl erreicht, heißt es Level up oder eben down. Dann winken dir Belohnungen, wie Zubehör für deinen Avatar und In-Game Gold. Damit gelingt es dir, vorher festgelegte Sünden im Real-Life, wie eine Folge deiner Lieblingsserie, »freizuschalten«.

Gamification: Wird jetzt jeder zum besseren Menschen?

Zugegeben: Habitica ist eine coole Alternative zu »normaleren« Management-Apps und vereint Spielspaß mit dem Erledigen der täglichen Aufgaben. Doch nutzt die Anwendung jedem was? Eher nicht. Leute, die nichts von Onlinespielen und Retro-Look halten, haben wohl eher wenig Spaß am Gamification-Konzept der App.

Abgesehen davon, ist es wie bei so vielen Life-Management Apps: Es kommt auf den Nutzer an. Die einen schaffen es langfristig, ihr Leben durch solche Apps produktiver zu gestalten. Bei den anderen ist der innere Schweinehund zu stark und sobald man mal vergisst, seinen Tag zu planen oder Aufgaben aufschiebt, verfällt man wieder in den ursprünglichen Trott. Und? Welcher Typ bist du?

