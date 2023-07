Seit 2007 ist »Calibri« die Standard-Schriftart in Office 365 – für jede Excel-Tabelle, jede Powerpoint-Folie und jede E-Mail ist sie standardmäßig hinterlegt. Nach 16 Jahren gibt’s jetzt aber einen Wechsel. Und zwar zur Schriftart »Aptos« – früher bekannt als »Bierstadt«.

Diese Schrift ist einfacher lesbar, sodass ihr beispielsweise das kleine »L« nicht mehr mit dem großen »i« vertauscht. Außerdem soll sie laut Microsoft freundlicher wirken und ist besser für hochauflösende Bildschirme geeignet.



And the winner is…

Bereits seit 2019 wird an der Ablösung von »Calibri« gearbeitet. Damals wurden mehrere Schriftarten in Auftrag gegeben, die besser für hochauflösende Bildschirme geeignet sein sollen. Heraus kamen diese fünf:

»Grandview«

»Seaford«

»Skeena«

»Tenorite«

»Bierstadt«

Seit 2021 konnten User die fünf verwenden und nach Belieben testen. Nun steht fest: »Bierstadt« hat als Favorit der Office-Nutzenden den Wettbewerb gewonnen.

Entwickelt hat sie der weltweit führenden Schriftdesigner Steve Matteson. Falls euch sein Name kein Begriff ist: Matteson hat beispielsweise auch die ursprünglichen Windows-True-Type-Kernschriftarten und die Schriftart Segoe, die Standardschrift der Benutzeroberfläche von Windows, erstellt.

Für den internationalen Rollout war der Name »Bierstadt« aber scheinbar nicht geeignet. Daher fand Microsoft einen anderen Namen: Aptos – der Name einer Kleinstadt im kalifornischen Bezirk Santa Cruz.

Und so sieht »Aptos« aus

»Aptos« orientiert sich an typischen Schweizer Schriftarten aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und erinnert mit der serifenlosen Schrift an »Helvetica«. Zu den Optimierungen der Schriftart im Vergleich zu Calibri gehört unter anderem ein Anhängsel am kleinen »l«. Dadurch lässt es sich besser vom großen »I« unterscheiden. Auch die Buchstaben »i« und »j« bekommen kleine Änderungen, sodass es beim längeren Lesen keine Verwirrung mehr gibt.

Microsoft hat bereits die Office-Webanwendungen aktualisiert und »Aptos« dort zum Standard gemacht. In den kommenden Monaten wird nach und nach die neue Schriftart in allen Anwendungen von Microsoft 365 als Standard integriert.

Aber keine Sorge – Calibri bleibt euch trotzdem erhalten. Ihr findet sie, wie auch beispielsweise »Times New Roman« und andere frühere Standartschriftarten, am Anfang der Schriftartenliste. Dadurch sind sie für euch weiterhin ganz einfach zugänglich.

Und falls euch »Aptos« als Standardschriftart nicht gefällt, könnt ihr sie in den Einstellungen ändern. Geht dafür in »Start« und wählt das Dialogfeld »Schriftart« aus – das geht auch mit der Tastenkombination »Strg+D«. Dort habt ihr die Möglichkeit jede beliebige Schriftart und -größe auszuwählen und als Standard festzulegen.

Die Änderung von Microsoft sorgt für eine bessere Lesbarkeit und somit für mehr digitale Barrierefreiheit. Denn auch wenn euch es bisher nicht schwergefallen ist, Calibri zu lesen, gibt es Menschen, denen das sehr wohl so ging. Und damit alle unabhängig ihrer potenziellen Einschränkungen, ohne Probleme Texte am Computer mühelos verstehen, gibt es jetzt »Aptos«.

Auch für euer Unternehmen ist ein barrierefreier Auftritt wichtig. Denn das Thema Barrierefreiheit kann uns alle früher oder später betreffen.

