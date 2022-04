B2B Commerce mit Adobe: Wie ATR Landhandel neue Maßstäbe im digitalen Agrarsektor setzt [Success Story]

Landwirtschaft – das klingt nach viel harter Arbeit und verdammt frühem Aufstehen. Aber auch nach viel frischer Luft und reicher Ernte. Stimmt auch, dennoch ist der Agrarbereich längst von digitalen Technologien wie Smart Farming, Melk-Robotern oder Agrar-Apps geprägt. Und landwirtschaftliche Betriebe erwarten als B2B-Kundschaft heute von Großhändlern digitale Lösungen für den Handel mit Tierfutter, Saatgut und anderen Materialien. Die ATR Landhandel GmbH hat sich darum mit einem neuen Onlineshop und einer modernen Multimandanten-Plattform für die digitale Zukunft des Agrarsektors gerüstet.

Die ATR Landhandel Gruppe beliefert landwirtschaftliche Großbetriebe mit Saatgut sowie individuell zusammengestelltem Mischfutter. Zur Unternehmensgruppe gehört die AgrarOnline GmbH mit dem Onlinehandel myAGRAR – ein echter E-Commerce-Pionier im Agrarbereich, der seit vielen Jahren auf die Expertise von dotSource vertraut.

B2B Commerce mit Adobe: Onlineshop über Multimandanten-Plattform

Nach dem Livegang des Onlineshops von myAGRAR wollte ATR vom Know-how des E-Commerce-Pioniers in den eigenen Reihen profitieren. Darum entschied sich das Unternehmen, mit einem eigenen Shop Teil der Multimandanten-Plattform auf Basis von Adobe Commerce (ehemals Magento 2.4.) zu werden. Dieses E-Commerce-System war schon für myAGRAR als optimal skalierbar und maximal zukunftsfähig ausgewählt worden.

Das bestehende digitale Kundenportal von ATR war an seine Grenzen gestoßen und sollte also einem modernen Onlineshop weichen. Gleichzeitig war der Zeitrahmen für die Umsetzung eng gesteckt, denn das Erntejahr duldet für den landwirtschaftlichen Kundenstamm von ATR keinen Aufschub: Saatgut beispielsweise muss rechtzeitig verfügbar sein, damit die Agrarbetriebe es nicht anderswo bestellen.

B2B Commerce mit Adobe: mit modernen Features zur verbesserten Customer Journey

Dank des neuen Onlineshops auf Basis von Adobe Commerce hebt der Agrar-Großhändler die digitale Customer Journey seiner Vertragspartner auf ein neues Level: Übersichtliche Produktpräsentation und eine zielführende Bestellabwicklung bieten eine zeitgemäße Shopping Experience, wie Kundinnen und Kunden sie vom B2C-Handel gewohnt sind.

Ein ganz besonderes Feature entwickelte dotSource speziell für den ATR-Shop: die Live-Preisberechnung. Damit können eingeloggte User in Echtzeit ihre jeweiligen Preise für die eingegebenen Bestellmengen kalkulieren – bei einem Agrar-Onlineshop, der individuell zusammengestellte Futtermittel anbietet, ein besonders wichtiges Tool.

B2B Commerce mit Adobe: Content-Management mittels E-Commerce-System

Der beste Shop ist heute nur wenig wert, wenn den Besucherinnen und Besuchern nicht ansprechender, zu den Angeboten passender Content mitgeliefert wird. Darum verfügen E-Commerce-Systeme heute oft auch über Funktionen zum Content-Management. Das von dotSource implementierte E-Commerce-System bietet auch sehr umfangreiche CMS-Features, wovon nun ATR Landhandel und myAGRAR gleichermaßen profitieren: Sie können dank Adobe Commerce ihre Webauftritte informativ und optisch ansprechend gestalten.

In der nun geschaffenen Systemarchitektur ist ATR ein Mandant der Multimandanten-Plattform. Daraus ergeben sich Synergien: Bewährte Lösungen wie das Cloud-Hosting über Microsoft Azure, das auch myAGRAR verwendet, können so im Konzernverbund genutzt werden. Außerdem wurde durch dotSource das Enterprise-Ressource-Planning-Tool von ATR an die Multimandanten-Plattform angebunden, was sowohl für die Live-Preisabfrage als auch die Auftrags- und Rechnungsverwaltung essenziell ist.

