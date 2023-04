Tradition und Innovation sind keine Gegensätze. In Kombination beweisen sie stattdessen unternehmerische Weitsicht und begründen das erfolgreiche Wachstum. Vorbei ist die Zeit, in der mühsam Bestellformulare per Hand ausgefüllt werden mussten. Im B2C-Kontext ist dies längst gang und gäbe, aber auch im Handel zwischen Unternehmen ist ein nutzerfreundlicher Bestellprozess von großem Wert. Digitale Bestellsysteme sparen Zeit, steigern die Produktivität und festigen noch dazu die Kundenbindung.

In der neuen Success Story zur Seilerei Voigt erfahrt ihr, was für den Start in den E-Commerce notwendig ist, wann es dafür einen Produktkonfigurator braucht und welchen Einfluss dabei ein modernisierter Webauftritt hat.

B2B E-Commerce: Zeitgemäße Customer Journey

Ein wichtiger Schritt in Zeiten der Digitalisierung ist es, die optimale Customer-Journey zu gestalten. Das gilt auch dann, wenn eure Zielgruppen selbst Unternehmen sind. Schließlich wollt ihr, dass ein anstehender Einkauf bei euch zu den angenehmen Tätigkeiten des Tages gehört. Damit bleibt ihr im Gedächtnis und könnt euch über einen wachsenden Kundenstamm freuen.

Dieses Ziel hat sich auch die Seilerei Voigt gesetzt. Ehemals konnte die Website des Unternehmens nur genutzt werden, um sich einen Überblick über Leistungen und Produkte zu verschaffen. Der Bestellprozess allerdings fand noch analog statt. Folgerichtig wurde Optimierungsbedarf erkannt und das Unternehmen wand sich an dotSource für eine umfangreiche digitale Transformation.

Hierbei wurden alle Bereiche berücksichtigt, die für einen erfolgreichen Start ins E-Commerce notwendig sind: vom Auffinden der Website über die intuitive Navigation im Shop selbst bis hin zum datengestützten Kundenservice. Gerade im B2B-Bereich sind das entscheidende Faktoren, denn effiziente Bestellsysteme sparen wertvolle Arbeitszeit.

B2B E-Commerce: So bietet ihr optimalen Kundenservice

Mit eurer Expertise jeden Kundenwunsch zu erfüllen – das ist euer Versprechen. Was aber tun, wenn eure Produktpalette nicht nur groß ist, sondern jedes Produkt auch noch in vielen unterschiedlichen Varianten und Ausführungen zur Verfügung stehen kann? Wie schafft ihr es, dass alles übersichtlich in einem Onlineshop unterzubringen?

Die Seilerei Voigt hat sich diese Fragen auch gestellt. Durch seine in über vier Generationen gesammelte Erfahrung im Bereich der Seil- und Hebetechnik ist das Familienunternehmen in der Lage, passgenaue Produkte für seine Geschäftskunden zur Verfügung zu stellen. Ein besonderes Angebot, sind doch die Ansprüche in diesem Bereich so unterschiedlich wie die Unternehmen selbst.

Nach einer Anforderungsaufnahme für das Shopsystem folgte daher eine professionelle Systemauswahl. Dabei stellte sich heraus, dass die Adobe Commerce Cloud am besten die Bedürfnisse des Unternehmens erfüllen kann.

Um hier das detaillierte Produktportfolio nicht nur übersichtlich zu präsentieren, sondern auch den individuellen Bestellvorgang zu erleichtern, band das Team von dotSource dazu einen innovativen Produktkonfigurator an. Mit diesem ist es möglich, das volle Leistungspotential der Seilerei Voigt abzubilden, das immerhin über 40.000 Produkte mit tausenden Varianten umfasst. Auch der Kundenservice profitiert davon, kann er doch auf Grundlage der jeweiligen Konfiguration fallspezifisch beraten und passende Angebote entwickeln.

Gleichzeitig werden durch die Adobe Commerce Cloud auch die Kundendaten verwaltet und durch unter anderem Bestellhistorien zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise werden Vertrieb und Service deutlich effizienter, das ganze Unternehmen agiler. Auch für die Kundenzufriedenheit ist das ein bedeutsamer Faktor, denn Zeit und Aufwände entlang der Customer Journey werden gespart.

B2B E-Commerce: Ein moderner Webauftritt (ver)lockt

Für euch als Unternehmen ist ein nutzerfreundlicher Onlineshop unerlässlich. Aber leider reicht er allein nicht aus, um euren Kundenstamm von euch zu überzeugen. Damit der Einkaufskorb in die digitale Hand genommen wird, muss von euch ein Weg bereitet werden, der bis dorthin führt – gut ausgeschildert und einladend dekoriert.

Hierfür profitierte die Seilerei Voigt von der Expertise des dotSource Design-Teams. In enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen entstand ein passgenaues UXD-Konzept, vom allgegenwärtigen Farbschema der Corporate Identity bis zum kleinsten Button. Die modernisierte Website ist damit optisch besser wahrnehmbar und kann sich durchaus sehen lassen.

Ebenfalls wichtig für das Redesign waren Optimierungsvorschläge, die sich aus der professionellen SEO-Analyse des Digital-Marketing-Teams von dotSource ergeben haben. Dank der Maßnahmen wird das Suchmaschinenranking für die bestmögliche Auffindbarkeit des neuen Shops gesteigert. Damit steht dem Beginn der perfekten Customer-Journey nichts mehr im Weg.

B2B E-Commerce bei der Seiler Voigt: Success Story jetzt kostenfrei herunterladen!

Die Umstellung auf digitale Business-Lösungen mag für Unternehmen eine große Herausforderung sein, gilt es bei der Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Service doch vieles zu berücksichtigen. Gemeinsam mit dotSource als Full-Service-Agentur ist der Seilerei Voigt aber der große Schritt ins E-Business gelungen.

In der aktuellen Success Story »Digitale Transformation in der Industrie: Wie sich die Seilerei Voigt mit Adobe Commerce zukunftsfähig aufstellt« erfahrt ihr,

worauf ihr als Unternehmen bei euer digitalen Business-Lösung achten müsst

wie ihr von digitalen Bestellsystemen profitieren könnt

wie wichtig ein nutzerfreundliches Design im B2B-Kontext ist

wie ihr von einem modernisierten Webauftritt profitiert

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet die brandneue Success Story kostenfrei in euer Postfach!