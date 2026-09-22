Im CRM steckt oft mehr Potenzial, als im Alltag genutzt wird. KI-Tools können euch helfen, euren Datenschatz effizient zu nutzen. | Quelle: dotSource SE

Wer heute mit CRM-Systemen wie Salesforce arbeitet, kennt das Spannungsfeld: Auf der einen Seite steckt in ihnen ein enormer Datenschatz. Auf der anderen Seite kostet es oft Zeit, genau die Informationen herauszufiltern, die im entscheidenden Moment gebraucht werden. Genau hier setzt Claudeforce an. Mit der im August 2026 erweiterten Partnerschaft von Salesforce und Anthropic bekommt die Idee einer sprachbasierten CRM-Nutzung einen offiziellen Namen. Und ein ziemlich großes Versprechen gleich dazu.

Mit »Salesforce in Claude« soll Claude zur neuen Oberfläche für CRM-Prozesse werden: Verkaufschancen analysieren, Kundentermine vorbereiten, Daten aktualisieren oder Leads priorisieren, ohne sich durch Menüs, Reports und Listen zu klicken. Das ist nicht nur für Vertriebsteams spannend, sondern auch ein Signal dafür, wie sich der Umgang mit Unternehmenssoftware gerade verändert.

Claudeforce bewegt sich weg von starren Interfaces, hin zu dialogbasierten Arbeitsweisen. Doch was ist möglich und wo liegen die Grenzen? Der Artikel ordnet die aktuellen Anwendungsfälle ein und zeigt, worauf Unternehmen bei Datenbasis, Compliance, Governance und digitaler Souveränität achten sollten.

Was ist Claudeforce?

Kurz gesagt: Claudeforce macht Claude zur sprachbasierten Oberfläche für Salesforce. Ihr formuliert euer Anliegen in normaler Sprache. Claude greift auf Salesforce-Daten und -Funktionen zu, interpretiert den Kontext und liefert eine lesbare Antwort oder stößt eine Aktion an.

Der erste konkrete Baustein dieser Partnerschaft heißt »Salesforce in Claude«. Dabei handelt es sich um ein Plug-in, das Salesforce-Daten und vordefinierte Vertriebsfunktionen direkt in Claude verfügbar macht. Zum Start sind 37 vorkonfigurierte Sales-Funktionen geplant, etwa für Meeting-Vorbereitung, Pipeline-Review oder Deal-Bewertung. Aktuell ist »Salesforce in Claude« zunächst für ausgewählte Pilotkunden verfügbar; eine Open Beta ist für September 2026 angekündigt, ein Termin für die breite Verfügbarkeit wurde bislang jedoch nicht genannt.

Die Grundidee dahinter ist simpel: Nicht mehr die Oberfläche steht im Zentrum, sondern die Frage, die man stellt. Wer mit dem CRM arbeitet, muss nicht zuerst wissen, wo etwas im System abgelegt ist. Entscheidend ist nur noch, was man wissen oder tun will.

Claudeforce Use Cases: So verändert Claude die Arbeit mit Salesforce

Besonders interessant wird Claudeforce dort, wo im Vertrieb Geschwindigkeit und Übersicht zählen. Die derzeit genannten Use Cases zeigen sehr klar, in welche Richtung die Reise geht.

Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel:

Pipeline analysieren : Welche Opportunities sind neu, welche stagnieren, wo entstehen Lücken?

: Welche Opportunities sind neu, welche stagnieren, wo entstehen Lücken? Deals bewerten : Welche Abschlüsse sind belastbar, welche wirken riskant oder unvollständig?

: Welche Abschlüsse sind belastbar, welche wirken riskant oder unvollständig? Leads priorisieren : Welche Kontakte sind aktuell besonders relevant und wo lohnt sich Follow-up zuerst?

: Welche Kontakte sind aktuell besonders relevant und wo lohnt sich Follow-up zuerst? Kundentermine vorbereiten : Welche Informationen, Aktivitäten und offenen Punkte sind für das Gespräch wichtig?

: Welche Informationen, Aktivitäten und offenen Punkte sind für das Gespräch wichtig? Daten aktualisieren: Informationen sollen nicht nur gelesen, sondern perspektivisch auch direkt gepflegt werden können

Gerade in großen Organisationen mit komplexen CRM-Landschaften kann das ein echter Produktivitätshebel sein.

Claudeforce Herausforderungen: Was ihr beachten sollten

So attraktiv der Ansatz klingt: Claudeforce nimmt euch aber keine Grundprobleme ab.

Auch wenn sich die Oberfläche verändert, bleibt die Datenqualität entscheidend. Auch die beste KI kann aus unvollständigen oder widersprüchlichen CRM-Daten keine verlässlichen Antworten zaubern. Schlechte Daten führen auch mit KI zu schwachen Ergebnissen.

Zudem werden komplexe Salesforce-Setups nicht automatisch simpel. Unterschiedliche Objekte, Sonderlogiken, historisch gewachsene Prozesse und individuelle Rechtekonzepte bleiben anspruchsvoll, nur eben hinter einer freundlicheren Oberfläche.

Außerdem muss Vertrauen in Antworten aufgebaut werden. Wenn eure Vertriebsteams Entscheidungen auf KI-Zusammenfassungen stützen sollen, müssen sie nachvollziehen können, wie belastbar diese Ergebnisse sind. Letztlich benötigt ihr saubere Prozesse und Rechtekonzepte. Denn wenn die Oberfläche einfacher wird, steigt unter Umständen auch die Zahl der Nutzer, die direkt mit sensiblen Informationen arbeiten. Governance wird dadurch umso wichtiger.

Claudeforce zwischen Innovation und digitaler Souveränität

Beim Thema Datenschutz setzt Claudeforce vor allem auf ein bekanntes Versprechen: Die KI soll nicht mehr sehen und tun dürfen als die Menschen, die sie nutzen. Salesforce betont, dass Claude an bestehende Berechtigungen und Unternehmensregeln gebunden bleibt. Außerdem sollt ihr als Unternehmen mehr Kontrolle darüber behalten, was mit euren Daten passiert. Beispielsweise durch eine Verarbeitung ohne dauerhafte Speicherung oder Protokolle, mit denen sich Zugriffe und Aktionen nachvollziehen lassen.

Vor dem Einsatz von Claudeforce solltet ihr jedoch sehr genau prüfen:

Wo werden Daten verarbeitet?

Wer kann darauf zugreifen?

Welches Modell kommt konkret zum Einsatz?

Wie transparent sind Entscheidungs- und Antwortpfade?

Und welche Anforderungen ergeben sich aus Compliance, Datenschutz und branchenspezifischer Regulierung?

Gleichzeitig bleibt ein zentraler Vorbehalt: Unternehmensdaten werden weiterhin in einem Ökosystem aus US-Anbietern verarbeitet. Claudeforce macht Unternehmen handlungsfähiger innerhalb eines bestehenden Plattform-Ökosystems – unabhängig von ihm werden sie dadurch jedoch nicht.

Ihr wollt tiefer in das Thema digitale Souveränität einsteigen. Schaut euch gern den thematisch passenden Blogartikel an.

dotSource Personal Assistant: Sprachbasierter Salesforce-Zugriff mit mehr Kontrolle

Der dotSource Personal Assistant zeigt, dass ein sprachbasierter Zugang zu Salesforce schon heute produktiv möglich ist, ohne dabei die Anforderungen an Datenschutz und digitale Souveränität aus dem Blick zu verlieren.

Wer Salesforce-Zugang hat, kann den Assistenten in normaler Sprache nach Pipeline, Deals, Leads oder Kunden fragen. Der Assistent baut die passende Salesforce-Abfrage selbst, prüft sie gegen bekannte Fallstricke und liefert eine saubere, verständliche Antwort statt unübersichtlicher Datenmengen.

Der entscheidende Unterschied liegt jedoch nicht nur in der Funktion, sondern im Rahmen, in dem diese Funktion bereitgestellt wird: Beim dotSource Personal Assistant entscheiden Anwender bewusst,

welches Modell genutzt wird,

wo die Daten verarbeitet werden,

und welche Governance-Vorgaben gelten.

Gerade für Unternehmen mit sensiblen Daten oder regulatorischen Anforderungen ist das ein starkes Argument. Denn entscheidend ist nicht nur, dass ein Assistent funktioniert, sondern auch, unter welchen Bedingungen er eingesetzt wird.

Fazit: Warum Claudeforce so spannend ist und worauf es in der Praxis ankommt

Claudeforce zeigt sehr deutlich, wohin sich Softwarenutzung in Zukunft entwickelt: weg von klassischen Oberflächen, hin zu sprachbasierten Interfaces. Das ist vor allem deshalb attraktiv, weil Informationen schneller zugänglich werden und Software im Alltag auch ohne große Einarbeitung nutzbar macht.

Gleichzeitig entscheidet sich der reale Mehrwert solcher Lösungen nicht nur an der Qualität der Oberfläche. Ebenso wichtig ist, unter welchen Bedingungen sie eingesetzt werden: Wie gut ist die Datenbasis? Wie belastbar sind die Antworten? Wo werden Daten verarbeitet? Und wie sauber sind Governance und Rechtekonzepte aufgesetzt?

Gerade für Unternehmen mit sensiblen Kundendaten, regulatorischen Vorgaben oder hohen Anforderungen an Compliance reicht es deshalb nicht, nur auf Komfort und Produktivität zu schauen. Entscheidend ist, ob sich ein sprachbasierter CRM-Zugang auch datenschutzkonform und im Sinne der eigenen digitalen Souveränität umsetzen lässt.

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FAQ zum Thema Claudeforce