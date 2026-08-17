Digitale Souveränität bedeutet, die Fäden in der Hand zu behalten und auch in komplexen digitalen Strukturen handlungsfähig zu bleiben. | Quelle: dotSource SE

Höher. Schneller. Weiter. Etliche Cloud-Services, Plattformen, KI-Tools und globale Softwareanbieter versprechen Schnelligkeit und Effizienz. Ohne Frage: Sie schaffen Skalierung und eröffnen zahlreiche neue digitale Möglichkeiten. Gleichzeitig wächst mit jeder zusätzlichen Abhängigkeit das Risiko, dass ihr bei Preisen, Datenzugriff, regulatorischen Änderungen oder im Krisenfall nur noch eingeschränkt handlungsfähig seid.

Genau an dieser Stelle wird digitale Souveränität zum strategischen Thema. Sie entscheidet darüber, wie unabhängig euer Unternehmen in digitalen Fragen aufgestellt ist und wie handlungsfähig ihr auf Krisen, neue regulatorische Vorgaben oder Wettbewerbsdruck reagieren könnt. Besonders in der Cloud wird deutlich, dass Geschwindigkeit oft mit neuen Abhängigkeiten einhergeht. Ihr wollt wachsen, ohne das Steuer aus der Hand zu geben? Genau dann solltet ihr über Datensouveränität und Exit-Fähigkeit nachdenken.

Dieser Beitrag hilft euch dabei, das Thema greifbar zu machen. Ihr erfahrt, was digitale Souveränität im Unternehmenskontext bedeutet, warum Cloud-Souveränität gerade jetzt kritisch ist und mit welchen sechs Risikokategorien ihr eure Lage realistisch einschätzen könnt. Außerdem bekommt ihr einen praktischen Selbst-Test an die Hand, mit dem ihr euren Reifegrad bewertet und konkrete nächste Schritte ableiten könnt.

Was ist digitale Souveränität?

Digitale Souveränität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, digitale Infrastruktur, Daten, Systeme und Abhängigkeiten selbstbestimmt, rechtskonform und kontrolliert zu betreiben. Ihr seid also nicht nur Nutzer, sondern behaltet die Kontrolle über kritische Entscheidungen.

Dabei stellt sich die einfache, aber folgenreiche Frage: Könnt ihr im Zweifel selbst bestimmen, wie eure digitalen Systeme betrieben und eure Daten verarbeitet werden? Gebt ihr dieses Wissen aus der Hand, fehlt euch die nötige Transparenz, um Abhängigkeiten rechtzeitig zu erkennen.

Im Kern umfasst digitale Souveränität drei Ebenen:

Transparenz: Ihr wisst, welche Systeme im Einsatz sind, wohin eure Daten fließen und mit welchen Dienstleistern ihr zusammenarbeitet.

Ihr wisst, welche Systeme im Einsatz sind, wohin eure Daten fließen und mit welchen Dienstleistern ihr zusammenarbeitet. Kontrolle: Ihr könnt festlegen und durchsetzen, wer worauf zugreifen darf.

Ihr könnt festlegen und durchsetzen, wer worauf zugreifen darf. Handlungsfähigkeit: Ihr habt Optionen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern oder Risiken entstehen.

Es geht nicht um ein Entweder-oder. Vielmehr ist es eine Frage des Reifgrads. Vielleicht habt ihr in eurem Unternehmen bereits digitale Abhängigkeiten systematisch erfasst und steuert diese. Oder eure Organisation ist stark gewachsen und ihr habt den Moment verpasst Zuständigkeiten und Datenflüsse sauber mitzudenken. Egal wie, ein Blick auf den eigenen Status quo lohnt sich auf jeden Fall. Denn digitale Souveränität wird erst dann konkret, wenn ihr sie nicht nur als Schlagwort versteht, sondern als strategische Fähigkeit: die Fähigkeit, digitale Chancen zu nutzen, ohne die eigene Steuerbarkeit zu verlieren.

Warum Cloud-Souveränität kritisch ist

Cloud-Abhängigkeiten entstehen selten auf einen Schlag. Sie wachsen schrittweise: durch SaaS-Tools, externe Speicher, KI-Services, Plattformen oder Analyse-Stacks. Jede einzelne Entscheidung wirkt zunächst sinnvoll. In Summe entsteht jedoch schnell eine Systemlandschaft, die schwer zu überblicken und noch schwerer zu verändern ist.

Genau deshalb ist Cloud-Souveränität kein reines Infrastrukturthema. Sie betrifft die Frage, wie belastbar eure Kontrolle über Daten und digitale Systeme tatsächlich ist. Kritisch wird es vor allem dann, wenn geschäftskritische Prozesse über externe Infrastrukturen laufen, rechtliche und technische Steuerungsmöglichkeiten begrenzt sind und ein Anbieterwechsel nur mit hohem Aufwand möglich wäre.

Wenn ihr über eine souveräne Cloud nachdenkt, solltet ihr neben Performance und Funktionsumfang auch auf Datenzugriff, Rechtsräume, Exit-Fähigkeit und Integrationsfähigkeit achten. Welche Alternativen es dabei zu den großen internationalen Anbietern gibt, erfahrt ihr im Beitrag zu europäischen Cloudanbietern.

Das Risiko-Wheel: 6 Kategorien für die Einordnung eurer digitalen Souveränität

Das Risiko-Wheel ist kein formaler Standard, sondern ein praxisnahes Modell, mit dem ihr typische Abhängigkeiten sichtbar machen und euren eigenen Reifegrad besser einordnen könnt. Dass das Thema weiter an Bedeutung gewinnt, zeigt auch der 2026 vorgestellte Kriterienkatalog des BSI zur digitalen Souveränität. Er unterstreicht, dass Souveränität nicht an einer einzelnen Technologie hängt, sondern an mehreren bewertbaren Handlungsfeldern.

Risikoaspekt Ausprägung Kern-Risiken Bewertung Geopolitischer Rahmen Handelskonflikte und Protektionismus führen zu zunehmenden Marktzugangsbeschränkungen und regionalen Cloud-Vorgaben. Marktzugangseinschränkungen, Technologietransfer-Beschränkungen, regionale Cloud-Anforderungen, Lieferkettenabhängigkeit Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel

Schadensausmaß: hoch

Risikowert: hoch



Tendenz: steigend Datenhoheit & Zugriffskontrolle Besonders kritisch bei personenbezogenen Daten und sensiblen Geschäftsdaten, etwa in der Preisgestaltung. EU-Urteile wie Schrems II sowie US-Gesetze wie Cloud Act und FISA 702 schaffen eine anhaltend schwierige Rechtslage. Datenhaltung außerhalb der EU, unklare Rechtslage, Zugriff durch Drittstaatenbehörden, Datenanalyse durch Plattformanbieter, plötzlicher Anpassungsdruck Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch

Schadensausmaß: hoch

Risikowert: sehr kritisch Cloud, Betrieb & Infrastruktur Geschäftskritische Verfügbarkeit: Ein Ausfall kann zu Umsatzverlusten und Reputationsschäden führen. Gleichzeitig wirken Lock-in-Effekte oft strukturell. Vertragsänderungen, Preiserhöhungen, Vendor Lock-in, politische Spannungen, Abschaltung von Accounts Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch (Abhängigkeit ist bereits Realität)

Schadensausmaß: hoch

Risikowert: sehr kritisch Plattformen, Marktplätze & Zahlungsanbieter Besonders kritisch bei starker Nutzung außereuropäischer Plattformen und Zahlungsanbieter. Transaktionssperren, eingeschränkte Datenhoheit, Gebührendruck, eingefrorene Guthaben Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel

Schadensausmaß: mittel bis hoch

Risikowert: sehr kritisch Software-Lieferkette & Abhängigkeiten Supply-Chain-Angriffe gehören zu den relevanten Risikofeldern. Hinzu kommen Lizenzänderungen und Maintainer-Abhängigkeiten, etwa bei ehrenamtlich gepflegten Open-Source-Projekten. Transparenzverlust, Lock-in-Effekte, Supply-Chain-Risiken, externe Vertragslogik, Maintainer-Abhängigkeit Eintrittswahrscheinlichkeit: hoch

Schadensausmaß: mittel bis hoch

Risikowert: sehr kritisch Künstliche Intelligenz Noch nicht in jedem Unternehmen gleich kritisch, aber mit hoher Dynamik. Das Risikofeld wächst schnell. Anbieter- und Lizenzabhängigkeit, verschiedene Rechtsräume, Kontrollverlust über eigene Daten Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel

Schadensausmaß: mittel

Risikowert: hoch



Tendenz: stark steigend

Digitale Souveränität ist kein isoliertes Technikthema. Sie betrifft Datenzugriffe, Betriebsmodelle, Vertragsbeziehungen, Plattformabhängigkeiten und zunehmend auch KI-gestützte Prozesse.

Wichtig: Nicht jede Kategorie ist für jedes Unternehmen gleich relevant. Entscheidend ist, wie stark ihr in den jeweiligen Bereichen abhängig seid und ob ihr genug Überblick und Handlungsspielraum habt.

Der Selbst-Test: Wo steht ihr beim Thema digitale Souveränität?

Ein strukturierter Selbst-Test macht sichtbar, wo eure Organisation bereits belastbar aufgestellt ist und wo noch kritische Lücken bestehen. Der folgende Reifegrad-Check betrachtet acht zentrale Dimensionen. Für jede Dimension bewertet ihr euren aktuellen Stand auf einer Skala von 1 bis 5. Aus dem Gesamtscore ergibt sich eure Einordnung in ein fünfstufiges Reifegradmodell. Eine Detailanalyse ersetzt das nicht. Für eine ehrliche Standortbestimmung und die Priorisierung eurer nächsten Schritte ist der Check aber ein guter Einstieg.

Wichtig: Achtet nicht nur auf euren Gesamtscore. Oft zeigen einzelne schwache Dimensionen früheren Handlungsbedarf als die Gesamtsumme selbst.

Selbst-Test: Wie souverän ist eure Organisation?

Bewertet die folgenden acht Dimensionen jeweils auf einer Skala von 1 bis 5. Navigiert euch Schritt für Schritt durch den Test und ermittelt am Ende euren Reifegrad. Frage 1 von 8 Zurück Weiter Ergebnis berechnen Zurücksetzen Gesamtscore 0 / 40 Punkte Euer Reifegrad – Die Auswertung und konkrete Handlungsempfehlungen erhaltet ihr im nächsten Kapitel.

Ergebnisauswertung & Handlungsempfehlungen

Stufe 1: Geringe Transparenz und hohe Abhängigkeit (8–14 Punkte)

Eure Organisation ist in zentralen Bereichen stark abhängig, etwa von externen Anbietern oder gewachsenen Strukturen. Gleichzeitig sind Zuständigkeiten, Transparenz und mögliche Wechseloptionen noch nicht ausreichend geklärt. Das ist kein ungewöhnlicher Ausgangspunkt, aber ein deutliches Signal: Ohne gezielte Maßnahmen kann aus operativer Bequemlichkeit schnell ein strategisches Risiko werden.

Was jetzt Priorität hat

schafft Transparenz über geschäftskritische Systeme und relevante Datenflüsse

legt fest, wer für digitale Souveränität, Cloud-Risiken und Datenzugriffe verantwortlich ist

identifiziert die größten Abhängigkeiten bei zentralen Plattformen und externen Anbietern

dokumentiert, welche Anbieter Zugriff auf sensible Daten haben

priorisiert die kritischsten Systeme für eine erste Risikoanalyse

Nächster sinnvoller Schritt

Startet nicht mit einem Komplettumbau. Beginnt mit einer Bestandsaufnahme: Welche Daten, Systeme und Anbieter sind für euren Geschäftsbetrieb wirklich kritisch? Genau dort liegt euer größter Hebel.

Stufe 2: Erste Grundlagen, aber wenig Steuerungsfähigkeit (15–21 Punkte)

Ihr habt bereits erste Strukturen aufgebaut und betreibt zentrale Systeme überwiegend in einem kontrollierteren Umfeld. Gleichzeitig bestehen noch relevante Abhängigkeiten, etwa bei Cloud-Anbietern, Drittanbietern, Datenflüssen oder fehlenden Exit-Szenarien. Eure Organisation ist damit nicht unkontrolliert, aber noch nicht ausreichend abgesichert.

Was jetzt Priorität hat

prüft systematisch, welche Daten außerhalb der EU verarbeitet oder durch außereuropäische Anbieter beeinflusst werden

bewertet eure wichtigsten Cloud-, Plattform- und Softwareanbieter anhand klarer Risikokriterien

dokumentiert Subprozessoren und Datenflüsse vollständiger und aktualisiert diese regelmäßig

entwickelt erste Exit-Szenarien für geschäftskritische Anwendungen

ergänzt bestehende IT- und Security-Prozesse um Governance für digitale Souveränität

Nächster sinnvoller Schritt

Jetzt geht es darum, aus einem eher reaktiven Setup ein steuerbares Modell zu machen. Wichtig ist, dass ihr Abhängigkeiten transparent macht und verfügbare Alternativen dokumentiert.

Stufe 3: Teilweise kontrolliert und ausbaufähig (22–28 Punkte)

Ihr habt bereits ein solides Fundament geschaffen. Viele Risiken sind erkannt, zentrale Prozesse sind dokumentiert und Abhängigkeiten werden nicht nur hingenommen, sondern aktiv bewertet. Gleichzeitig gibt es noch kontrollierte Ausnahmen – etwa bei einzelnen Tools oder spezialisierten Diensten –, die bewusst gemanagt werden müssen.

Was jetzt Priorität hat

überprüft, ob eure Ausnahmen noch sinnvoll und tragfähig sind

definiert technische und vertragliche Mindeststandards für kritische Anbieter

stärkt Interoperabilität und Portabilität bei Shop, PIM, ERP, CRM und Hosting

verankert das Thema digitale Souveränität stärker in Governance, Einkauf und Business Continuity Management

etabliert klare Regeln für den Einsatz von KI-Tools und Schatten-KI

Nächster sinnvoller Schritt

Euer Ziel ist jetzt nicht maximale Abschottung, sondern kontrollierte Entscheidungsfähigkeit. Dort, wo Ausnahmen nötig sind, sollten sie bewusst begründet und regelmäßig überprüft werden.

Stufe 4: Weitgehend steuerbar und belastbar aufgestellt (29–35 Punkte)

Daten, Schlüssel und Zugriffssteuerung liegen überwiegend in eurer Kontrolle innerhalb der EU. Eure Organisation ist in zentralen Bereichen bereits sehr kontrolliert aufgestellt. Datenhaltung und Zugriffssteuerung sind weitgehend geklärt, und auch Zuständigkeiten sind klar geregelt. Viele Abhängigkeiten wurden reduziert oder bewusst begrenzt. Damit verfügt ihr über eine starke Grundlage für Datensouveränität und eine belastbare souveräne Cloud-Strategie.

Was jetzt Priorität hat

behaltet Risiken rund um Drittanbieter und kritische Plattformen kontinuierlich im Blick

prüft regelmäßig, ob euer Schlüsselmanagement und eure Zugriffs- und Verschlüsselungskonzepte noch passen

testet Exit- und Notfallszenarien nicht nur auf dem Papier, sondern auch praktisch

bewertet neue KI-Anwendungen frühzeitig danach, welche Datenzugriffe und Abhängigkeiten damit verbunden sind

verankert digitale Souveränität noch stärker in BCM sowie in Audit- und Compliance-Prozessen

Nächster sinnvoller Schritt

In dieser Stufe geht es weniger um Grundlagen als um Belastbarkeit unter realen Bedingungen. Entscheidend ist, ob eure Steuerungsfähigkeit auch bei Wachstum, in Krisen und beim Einsatz neuer Technologien stabil bleibt.

Stufe 5: Hoher Reifegrad digitaler Souveränität (36–40 Punkte)

Ihr habt hohe Transparenz über Daten, Systeme und Drittanbieter, klare Governance-Strukturen und belastbare technische sowie organisatorische Kontrollmechanismen. Eure Organisation ist in der Lage, digitale Chancen zu nutzen, ohne sich in kritischen Bereichen strukturell abhängig zu machen. Das ist ein sehr hoher Reifegrad.

Was jetzt Priorität hat

sichert den erreichten Standard durch kontinuierliche Audits und regelmäßige Governance-Reviews ab

entwickelt Frühwarnsysteme für geopolitische und regulatorische Veränderungen

prüft regelmäßig, wo durch KI, Plattformökosysteme oder Software-Lieferketten neue Abhängigkeiten entstehen

nutzt eure Souveränität auch strategisch – etwa in Compliance, Ausschreibungen oder der Kundenkommunikation

übertragt bewährte Standards konsequent auf neue Geschäftsmodelle und Innovationsthemen

Nächster sinnvoller Schritt

Die Herausforderung liegt jetzt nicht mehr im Aufbau, sondern in der Weiterentwicklung. Digitale Souveränität ist kein Endzustand. Sie muss mit neuen Anforderungen aktiv mitwachsen.

Digitale Souveränität beginnt mit Transparenz

Digitale Souveränität entsteht nicht durch einen einzelnen Anbieterwechsel und auch nicht durch ein politisches Bekenntnis zu »EU-only«. Sie entsteht dort, wo ihr Transparenz über Daten, Systeme und Abhängigkeiten schafft, Risiken bewusst bewertet und eure digitale Infrastruktur so aufstellt, dass sie auch unter veränderten Rahmenbedingungen tragfähig bleibt.

Gerade in gewachsenen Systemlandschaften zeigt sich schnell, wie eng Cloud, Datensouveränität, Governance und Portabilität zusammenhängen. Entscheidend ist daher, ob ihr euren Status kennt und gezielt daran arbeitet, kritische Abhängigkeiten zu reduzieren.

Das Risiko-Wheel und der Selbst-Test liefern euch dafür eine erste Orientierung. Sie zeigen, wo eure größten Hebel liegen und in welchen Bereichen ihr zuerst ansetzen solltet. Denn digitale Souveränität ist ein Reifeprozess. Ihr wollt eure Cloud- und Datenstrategie prüfen, Abhängigkeiten strukturiert bewerten oder eine Roadmap für mehr digitale Souveränität entwickeln? Dann lasst uns gemeinsam auf eure aktuelle Situation schauen.

FAQs – häufig gestellte Fragen zur digitalen Souveränität