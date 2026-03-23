KI-Tools können Aufgaben in eurem Arbeitsalltag erleichtern. Dabei kommt es auf die passende Wahl an. | Quelle: dotSource

Chatbots, AI-Assistenten, Spezial-Apps, Open-Source-Modelle… KI-Tools gibt es inzwischen zuhauf. Und mit ihr das Risiko kostspieliger Fehlkäufe. Um den Überblick zu behalten, gibt euch dieser Beitrag kompakte Informationen zu den wichtigsten KI-Werkzeugen im Arbeitsalltag.

Wir zeigen, wie sich KI-Tools und Sprachmodelle unterscheiden und wie Agenten dazu dienen, eure Aufgaben zu orchestrieren. So könnt ihr auf einen Blick erkennen, welches KI-Tool einzelne Routineaufgabe übernehmen kann und welche Programme es sich für euch lohnt, direkt selbst zu testen.

In diesem Artikel erfahrt ihr das Wichtigste über die gängigen KI-Tools für euren Arbeitsalltag, sei es für Marketing, Bildgenerierung oder Coding.

KI-Tools sind Softwarelösungen, die KI‑Modelle in konkrete Arbeitsprozesse integrieren. Dafür verbindet ein KI-Tool oft ein solches Modell mit Benutzeroberfläche (User Interface, kurz UI), definierten Regeln und Schnittstellen. Ein Sprachmodell (Large Language Model, kurz LLM) dagegen ist die reine Rechenbasis: sozusagen das mathematische System, das Texte analysiert oder erzeugt.

Solche Modelle sind heute bereits in der Lage, sehr komplexe Aufgaben zu bewältigen. Zu den bekanntesten Beispielen zählen OpenAIs GPT‑5-Familie, Googles Gemini 3.1 oder Open-Source-Modelle wie etwa GLM oder DeepSeek.

Die Modelle werden als Basis für KI-Agenten eingesetzt, die eure Workflows und Daten orchestrieren Ein Agent ist also eine spezielle Form von KI-Tool, das eigenständig Schritte plant und ausführt. Sie kombinieren dafür Modelle mit Aktionen wie API‑Aufrufen, Web‑Suche oder Prozessautomatisierungen.

Weitere wichtige Begriffserklärungen rund um KI findet ihr im KI-Glossar.

So vielseitig wie die KI-Anwendungen sind auch die Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag. Mehrere Anbieter haben sich inzwischen mit »All-in-One«-Lösungen fest am Markt etabliert. Andere Tools sind eher Fachspezialisten, konzentrieren sich also auf ein klar umrissenes Aufgabengebiet wie beispielsweise die Bildgenerierung oder den Code-Review.

Beide Arten von KI-Tools unterstützen euch sinnvoll im Arbeitsalltag und können sich als Bestandteile eures KI-Stacks ergänzen. Für eine bessere Übersicht lassen sich die KI-Tools nach ihren hauptsächlichen Einsatzgebieten clustern.

Die »All-in-One«-Assistenten

Sie sind die »Schweizer Taschenmesser« unter den KI-Werkzeugen, geeignet für vielseitige Standardaufgaben und schnellen, breit gestreuten Einsatz. Im Arbeitsalltag helfen sie euch, Routinen zu beschleunigen und eure Teams produktiver zu machen.

Vorteile Herausforderungen Sehr niedrige Einstiegshürde für tiefergehende Spezialanwendung oft nur bedingt geeignet Gut für eine Vielzahl von Alltags‑Use‑Cases je nach Anbieter ggf. nicht DSGVO-konform Abhängigkeit vom Plattformanbieter

ChatGPT von OpenAI

Der »Klassiker« der KI-Tools: starker Generalist fürs Schreiben, Recherchieren und Strukturieren, schnell einsetzbar im Browser oder als App. OpenAI entwickelt kontinuierlich neue GPT-Modell‑Varianten. Ein Vorteil der großen Verbreitung: Inzwischen gibt es unzählige vorgefertigte, themenspezifische Assistenten (»Custom GPTs«) im GPT‑Store für Alltagsaufgaben, mit denen ihr ohne viel eigene Konfiguration schnell loslegen könnt.

Microsoft Copilot

Für die meisten von euch ist der Copilot von Microsoft schon per Default in vielen Alltagsanwendungen präsent: in Word, Excel, Outlook oder Teams. Das Alleinstellungsmerkmal ist also das Entwerfen, Zusammenfassen und Automatisieren direkt in euren Office-365‑Dateien. Außerdem sticht hier, je nach Office-Abo, die Vielfalt der auswählbaren Sprachmodelle heraus – von GPT über Claude bis Gemini.

Welche Vorteile euch Microsoft 365 Copilot darüber hinaus bietet und wie ihr es verantwortungsvoll einsetzt, zeigt euch der weiterführende Beitrag.

Gemini von Google

Hinter Gemini steht ein sogenanntes multimodales KI-Modell. Deshalb kann das Tool verschiedene Arten von Input verarbeiten – sei es Text, Bilder, Audio, Video oder Code. Mit dem KI-Modell »Nano Banana« ist Gemini besonders im Bereich Bildgenerierung stark aufgestellt.

Zugleich hat Google den Vorgänger‑Chatbot »Bard« in Gemini überführt; damit laufen dessen Assistentenfunktionen unter Gemini weiter. Die enge Verzahnung mit Googles Ökosystem kann für eure Arbeit von Vorteil sein, birgt aber auch das Risiko großer Abhängigkeit.

Le Chat von Mistral

Eine europäische Alternative zu den großen US-amerikanischen Playern im Bereich der All-in-One-Werkzeuge kommt vom französischen KI-Unternehmen Mistral. Auf Basis eigener Sprachmodelle bietet es einen schlanken und niedrigschwelligen Assistenten für eure Recherchen, Schreib- und Programmieraufgaben sowie Bildgenerierung und -bearbeitung – mit Fokus auf europäische Datenschutzstandards.

Die »Fachspezialisten«

Diese KI-Tools konzentrieren sich auf ein mehr oder minder klar umrissenes Aufgabengebiet. Da ihre Features und Workflows genau auf den jeweiligen Task zugeschnitten sind, liefern sie meist besser verwertbare Ergebnisse als die oben genannten All‑in‑One‑Lösungen.

Vorteile Herausforderungen vergleichsweise schneller Proof-of-Value mitunter unübersichtlicher Markt an Einzellösungen hohe Ergebnisqualität und mehr Feinabstimmungsmöglichkeiten für die Kernaufgabe Gefahr von unternehmensinternem Wildwuchs samt zugehörigen Lizenzkosten und Legal-Prüfungen

Im Folgenden schauen wir genauer auf einige ausgewählte Cluster dieser smarten »Fachspezialisten« je nach Einsatzgebiet:

Generative KI ist im Marketing-Kontext natürlich längst etabliert. Die oben genannten Allzweck-Werkzeuge wie ChatGPT und Co. bieten euch dafür schon viele nützliche Features. Für einzelne Aufgaben können aber dedizierte Tools zum Einsatz kommen. Der Fokus liegt dabei auf markenkonformer Sprache und suchmaschinenoptimiertem Output.

Neuroflash (Anbieter: neuroflash GmbH)

Das KI-Tool hilft euch, Marketingtexte zu erstellen und bietet dafür einen Editor mit SEO‑Analyse, Plagiatsprüfung und zahlreichen Vorlagen, auch für eure Social‑Posts und Anzeigen. Ihr gebt Tonalität und Markenstimme vor und könnt verschiedene Varianten zügig testen.

Jasper AI (Anbieter: Jasper, Inc.)

Jasper AI unterstützt euch beim Erstellen von Longform-Inhalten wie ausführlichen Blogartikeln oder Whitepapern. Es deckt zugleich SEO‑bezogene Anwendungsfälle wie die Keyword-Auswahl oder das Formulieren von Metabeschreibungen ab. Für eure Kampagnen erstellt ihr Inhalte für eine Mailing‑Serie, eine Landingpage und passende Anzeigenvarianten, wobei Jasper euch eine Gliederung vorschlägt und erste Textbausteine ausfüllt.

Die smarten Werkzeuge in diesem Cluster helfen euch, Infos mit relevanten Quellenbelegen schnell zu finden und eure Dokumente in verwertbare Zusammenfassungen und Gliederungen zu verwandeln. So verkürzt ihr Recherchezeiten und gewinnt dennoch belastbare Inhalte für eure Formate.

Perplexity (Anbieter: Perplexity AI, Inc.)

Das starke KI-Recherche-Tool beantwortet eure Fragen auf Basis aktueller Online-Quellen und zeigt schon standardmäßig transparent die verwendeten Seiten an – auch wenn ihr daraus direkt Dokumente oder Präsentationen erzeugt. Ihr könnt Nachfragen in natürlicher Sprache stellen, die Suche verfeinern und die Antworten samt Quellen für die Weiterverwendung teilen.

NotebookLM (Anbieter: Google)

Auch NotebookLM unterstützt euch bei quellenbasiertem Arbeiten. Ihr ladet beispielsweise PDFs, Google Docs, Web‑URLs oder Audio als Input hoch; die Antworten des Tools sind dann auf diesen Quellen begründet. Aus euren Quellen erzeugt ihr per Klick schnell Formate wie Briefings, Audio‑Overviews oder Mindmaps. Eure Notizen könnt ihr mit klickbaren Zitaten speichern und weiterverwenden.

Genei (Anbieter: Genei Ltd.)

Genei – ausgesprochen wie »Dschini« – fasst für euch PDFs und Webseiten zusammen. Für einen schnellen Überblick extrahiert es Stichwörter, sortiert diese nach Relevanz oder Häufigkeit und verlinkt euch direkt die Fundstellen. In der Pro‑Variante könnt ihr euch mehrere Dokumente zugleich zusammenfassen und Fragen dazu beantworten lassen.

KI-Tools helfen euch auch beim Erstellen und Bearbeiten eurer Visuals wie Bildern und Videos – und das von der ersten Idee bis zum fertigen Asset. Ihr generiert promptbasierte Motive, bearbeitet Visuals oder transkribiert Audio- und Video-Content, damit eure visuellen Assets schnell und markenkonform veröffentlicht werden können.

Midjourney (Anbieter: Midjourney, Inc.)

Mit Midjourney erzeugt ihr Bilder auf Basis von Texteingaben im Chat-Tool Discord oder inzwischen auch direkt im Browser (Midjourney Alpha). Ihr könnt Stile auswählen, Varianten generieren und Upscaling-Funktionen für hochauflösende Assets nutzen. Typischer Einsatzfall wären schnell verwertbare Visuals und Varianten für Kampagnenmotive oder Moodboards.

Runway (Anbieter: Runway AI, Inc.)

Runway bietet euch Text‑zu‑Video-, Text‑zu‑Bild- sowie Bild‑zu‑Video-Generierung direkt im Browser. Die derzeitigen Modelle sind auf kurze, szenische Clips ausgelegt und geben euch feingranulare Kontrolle über Bewegung und Bildstile. Ihr könnt damit Social‑Snippets und schnelle Visual‑Tests realisieren – unter anderem dank Werkzeugen für Kamerafahrten und nachträgliches Anpassen von Bildbereichen – ohne klassische Schnittprogramme nutzen zu müssen.

Adobe Firefly (Anbieter: Adobe Inc.)

Firefly ist Adobes generative KI‑Technologie in der Creative Cloud, integriert in Apps wie Adobe Photoshop oder Illustrator. Ideal, wenn ihr markenkonforme Assets direkt in bestehenden Adobe‑Projekten erzeugen oder anpassen wollt. Firefly bietet euch Funktionen wie generatives Füllen oder Erweitern eurer Bilder, Generative Recolor (in Illustrator) sowie generative Video‑ und Übersetzungsfeatures. Die Nutzung läuft über generative Credits.

Descript (Anbieter: Descript, Inc.)

Descript kombiniert Transkription und Schnitt für Audio- oder Videocontent. Es entfernt Füllwörter automatisch und verbessert Stimmen mit »Studio Sound«, damit ihr Podcasts, Interviews oder Meeting‑Mitschnitte schnell veröffentlichen könnt. Mit dem Feature »Overdub« erzeugt ihr Voice‑Over aus Text (inklusive verfügbarer Stock‑Stimmen) und könnt so Audio‑ oder Video‑Clips effizient vertonen.

Leonardo (Anbieter: Leonardo AI Pty Ltd)

Leonardo bündelt verschiedene KI-Modelle zur Bild- und Videogenerierung in einer Anwendung. So könnt ihr je nach Use‑Case das passende Modell wählen. Leonardo eignet sich besonders für wiederholbare Bildproduktion mit konsistentem Look & Feel und wiederverwendbaren Abläufen.

Abseits von Marketing- und Visual-Unterstützung sind KI-Tools auch im Bereich Coding seit Langem auf dem Vormarsch. Viele »All-in-One«-Assistenten sind auch in der Lage, euch Codezeilen zu generieren oder euren selbst geschriebenen Code zu reviewen. Aber spezialisierte AI-Coding-Tools unterstützen eure Entwicklerteams direkt in ihrer Programmierumgebung (»Integrated Development Environment«, kurz IDE) und im zentralen Code‑Ablageort (Repository). Das Ergebnis: schlankerer Code, automatisierte Fehlersuche und schnellere Iterationen.

GitHub Copilot (Anbieter: GitHub/Microsoft)

GitHub Copilot schlägt euch beim Tippen passenden Code in den gängigen Programmier‑Editoren vor und beantwortet eure Fragen direkt im eingebauten Chat. Außerdem bietet es euch Zusammenfassungen von Änderungsanträgen (sog. »Pull Requests«) und kann – wenn so konfiguriert – Code-Reviews automatisch anstoßen.

Claude Code (Anbieter: Anthropic)

Claude Code lässt sich direkt in GitHub‑Workflows einbinden. Es analysiert Code-Änderungen, erstellt Reviews, implementiert Features und kann Änderungsvorschläge oder Bugfixes ausgeben – und das gemäß euren Projektstandards. Beim Review markiert es unter anderem Logikfehler oder Sicherheitsrisiken direkt an der passenden Codezeile.

Windsurf (Anbieter: Codeium)

Windsurf ist ein eigenständiger Programmier‑Editor mit eingebautem KI‑Assistenten und positioniert sich als »agentische« Entwicklungsumgebung. Es bündelt Coding‑Assistenz mit Debugging‑Hilfe. Zugleich unterstützt es eure Dev-Teams bei typischen Aufgaben wie Refactoring, Dokumentation oder dem Anlegen neuer Features in einem Werkzeug. Dabei können Entwickelnde die Aufgaben in natürlicher Sprache beschreiben, die Windsurf dann schrittweise plant, Code‑Vorschläge macht und Änderungen direkt in den Dateien vorbereitet.

Codex (Anbieter: OpenAI)

Codex ist das Werkzeug für KI‑gestütztes Programmieren von OpenAI, mit eigener App und Editor‑Anbindung, und ist für euch in passenden ChatGPT‑Plänen verfügbar. Aktuell setzt es auf die leistungsstarke Modellfamilie »GPT‑5.1‑Codex«, die präzise Code‑Generierung, Erklärungen und Optimierungsvorschläge liefert. Es erlaubt automatische Code‑Reviews in GitHub und kann euch ganze Features oder Module aus natürlichen Sprachanweisungen erstellen, mitsamt passendem Testing und Dokumentation.

Antigravity (Anbieter: Google)

Antigravity wird von Google als »Agent‑First«‑Programmierumgebung beschrieben, die mehrere KI-Agenten wie ein Team koordiniert. Der Grundgedanke: Ihr gebt das Ziel vor, die Agenten setzen Schritte wie Feature‑Bau oder Bugfixes eigenständig um. Über ein zentrales Dashboard seht ihr in Echtzeit geplante Aufgaben samt Status und Ergebnissen und könnt eingreifen, während die Agenten vor dem Coden strukturierte Pläne erstellen, die ihr prüfen und anpassen könnt. Praktisch ist die flexible Modellwahl (z. B. Gemini 3, Claude Sonnet 4.6) und ein Wissensspeicher, der Learnings für eure zukünftigen Projekte nutzt.

Wer auf seiner KI-Reise schon etwas weiter fortgeschritten ist, setzt auf Tools zur Orchestrierung und auf KI-Agenten. Ihr automatisiert wiederkehrende Routineschritte und baut Agenten, die eure Tools und Daten zuverlässig verbinden.

Microsoft Copilot Studio (Anbieter: Microsoft)

Mit diesem Low‑Code‑Tool baut ihr eigene KI‑Agenten und erstellt Erweiterungen für den bekannten Microsoft 365 Copilot – inklusive Anbindung an eure internen Datenquellen mit vorgefertigten oder eigenen Konnektoren. Ihr definiert dabei »Agent Flows«, um wiederkehrende Schritte zu automatisieren und die Ergebnisse in eure Chats oder Apps zurückzuspielen.

Flowise (Anbieter: FlowiseAI)

Flowise ist ein Open‑Source‑Baukasten, in dem ihr KI‑Assistenten und -Abläufe visuell per Drag‑and‑Drop zusammenstellt. Ihr könnt eure Inhalte, etwa PDFs, Websites oder Wissensdatenbanken, anbinden, Fragen in Alltagssprache stellen und erhaltet Antworten mit den passenden Textstellen. Über das Open-Source-Framework LangChain verknüpft ihr Sprachmodelle mit Datenquellen und Speichern, ohne von Anfang an selbst programmieren zu müssen. Typische Einsatzfälle wären Chatbots mit Langzeitgedächtnis oder Frage-Antwort-Systeme über eure Firmendaten.

Langdock (Anbieter: Langdock GmbH)

Das Berliner Start-up Langdock positioniert sein Tool als »Enterprise AI Workspace« mit Optionen für DSGVO-konformes EU‑Hosting. Über die Modell‑Aggregations‑Plattform steuert ihr KI-Modelle von OpenAI, Anthropic oder Google in einer einheitlichen Oberfläche und nutzt je nach Aufgabe das passende Modell. Neben Agents bietet Langdock euch KI-Funktionen zur Einbindung relevanter Unternehmensdaten in Antworten sowie Integrationen in andere Tools wie Google Drive oder Slack. Langdock erlaubt es euch damit, mehrstufige Abläufe sicher zu automatisieren.

Wenn ihr CRM‑ und Marketing‑Suiten großer Systemhersteller nutzt, ist dort die KI oft direkt inklusive:

Salesforce: »Einstein Copilot« ist der KI-Assistent direkt in den Salesforce‑Lösungen für Sales, Service und Marketing. Er beantwortet eure Fragen, erstellt Inhalte und stößt Workflows an. Mit »Agentforce« geht Salesforce weiter in Richtung Automatisierung: KI‑Agenten übernehmen wiederkehrende Aufgaben mit euren CRM‑Daten entlang von Vertriebs‑ und Serviceprozessen.

Einen Vergleich von »Salesforce Einstein« und »Salesforce Agentforce« sowie tiefergehende Einblicke in die Vorteile und Möglichkeiten der KI-Tools findet ihr auf der Landingpage.

SAP : »Joule« ist der Copilot in SAPs CX‑Produkten wie der Sales Cloud. Es beantwortet Fragen zu Kunden und Angeboten, schlägt nächste Schritte vor und hilft beim Erstellen von Vertriebsinhalten – direkt aus den hinterlegten SAP‑Daten heraus.

: »Joule« ist der Copilot in SAPs CX‑Produkten wie der Sales Cloud. Es beantwortet Fragen zu Kunden und Angeboten, schlägt nächste Schritte vor und hilft beim Erstellen von Vertriebsinhalten – direkt aus den hinterlegten SAP‑Daten heraus. Bloomreach : »Loomi AI« ist der KI‑Helfer in Bloomreach Engagement, um Kampagnen automatisiert auszusteuern und zu optimieren. Er personalisiert Kunden-Journeys und Content auf Basis eurer Kunden‑ und Produktdaten.

: »Loomi AI« ist der KI‑Helfer in Bloomreach Engagement, um Kampagnen automatisiert auszusteuern und zu optimieren. Er personalisiert Kunden-Journeys und Content auf Basis eurer Kunden‑ und Produktdaten. Adobe: Die »Sensei«-KI ist in Adobes Experience Cloud integriert. Sie unterstützt euch bei der Content‑Personalisierung, Kundensegmentierung und Orchestrierung eurer Journeys, etwa mittels automatisiertem Lead‑Scoring oder der Vorhersage von Kundenverhalten auf Basis von Echtzeitdaten.

Welche KI für euer Unternehmen?

Viel Auswahl, viele Möglichkeiten. Aber auch: viel Unsicherheit. Die Welt der KI-Tools ist schnell betreten, aber ihr tut das am besten nicht ohne klugen (menschlichen!) Begleiter. Und nicht ohne ein Setup, das euch volle Kontrolle und Datensouveränität sichert. Ihr nutzt einen eigenen Chatbot mit passendem Zugriff auf eure internen Datenquellen, wechselt je nach Aufgabe zwischen KI-Modellen, arbeitet teamübergreifend an Projekten und automatisiert eure Routinen mit Agenten. Klingt passend?

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