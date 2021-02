Cloud-Platform-Integration mit SAP CPI: BHS Corrugated weiter auf Erfolgskurs dank modernem Schnittstellen-Management [Success Story]

Weiherhammer liegt in der Oberpfalz. Dort wurde – wie vielerorts zu Beginn des 18. Jahrhunderts – ein Eisenwerk gegründet. Aus diesem ist ein global agierendes Unternehmen entstanden: die BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH. Deren Produkte und Leistungen sind breit gefächert: von der Entwicklung und Produktion über die Installation und Wartung bis hin zu einer Vielzahl an innovativen Servicelösungen in den Bereichen Riffelwalzen, Einzelmaschinen, Wellpappenanlagen, Industrie 4.0 und der Integration von Digitaldruck in die Wellpappenherstellung.

Der Wandel hin zu einer digitalen Unternehmenskultur ist BHS Corrugated ein zentrales Anliegen und man investiert entsprechend. Bereits beim Aufbau des iCorr® Shops, einer innovativen B2B-E-Commerce-Plattform, begleitete dotSource das bayerische Unternehmen. In einem weiteren Projekt – Thema dieser Success Story – ging es sodann um intelligentes Schnittstellenmanagement, um den Datenaustausch zwischen verschiedenen Bereichen der SAP-Systemlandschaft zu verbessern.

Cloud-Business is Hybrid Business: On-Premise-ERP mit der Cloud verbinden

BHS Corrugated arbeitet mit einem ERP aus dem Hause SAP und verfügt über eine On-Premise-Lizenz. Andere Bereiche der Systemlandschaft des Unternehmens sind wiederum bereits cloudbasiert. Um zwischen den Lösungen einen reibungslosen Datenaustausch zu garantieren, muss das Schnittstellen-Management entsprechend passgenau konzipiert und implementiert werden. Nach einer Evaluierungsphase übernahm dotSource genau dies mithilfe einer sogenannten »Middleware«, um den sicherheitskritischen Datenaustausch mithilfe einer Brücke über die Firewalls zu gewährleisten.

Mit der Integration Suite für die SAP Cloud Platform (SAP CPI) lassen sich Schnittstellen entwickeln und ein großes vorhandenes Portfolio nutzen. Entsprechend ist die SAP Cloud-Platform-Integration ein zentraler Baustein der zukunftsorientierten Systemarchitektur und der Nutzen geht über die Verbindung von On-Premise-ERP und Cloud-Systemen hinaus.

Cloud-Vorteile und Portfolio für APIs nutzen

BHS Corrugated digitalisiert seine Service- und Vertriebsprozesse mit Hochdruck und arbeitet dafür eng mit dotSource zusammen: Die Platform-Integration-Suite sorgt für einen reibungslosen, datenschutzkonformen Austausch zwischen ERP und weiteren Lösungen, die B2B-Plattform iCorr® Business Automation bietet den Kunden innovative E-Commerce-Experiences.







